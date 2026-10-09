La FIA admite un "error humano" que perjudicó a varios pilotos en la SQ1 de Singapur

La FIA emitió un comunicado pocas horas después de la clasificación al sprint del Gran Premio de Singapur para explicar uno de los incidentes que marcó la SQ1. Más allá de los problemas de cronometraje que obligaron a retrasar el inicio de la SQ2, el organismo rector reconoció que se produjo un error humano que afectó al funcionamiento del denominado "modo adelantamiento".

Según explicó la Federación Internacional, ambos problemas fueron independientes.

"Durante la primera sesión de la clasificación al sprint (SQ1) se produjo un error humano en el Control de Carrera, ajeno al problema de cronometraje que también se produjo en SQ1".

La FIA detalló que, tras la bandera roja provocada por un accidente de Sergio Pérez, el sistema que habilita el "Modo adelantamiento" no volvió a activarse correctamente cuando se reanudó la acción en pista.

"Este problema impidió que el 'Modo adelantamiento' estuviera disponible tras un periodo con bandera roja. Cuando se hizo evidente que el 'modo adelantamiento' no estaba activo tras la reanudación, se activó durante un periodo de 27 segundos antes de volver a desactivarse", añadía el comunicado.

La FIA admite que pudo influir en el rendimiento y los resultados

La Federación admitió que este fallo pudo alterar el rendimiento de algunos coches, añadiendo que el impacto dependió del momento en el que cada piloto estaba en su vuelta rápida cuando se produjo dicha incidencia.

"La FIA reconoce que este desafortunado error humano afectó al rendimiento de algunos monoplazas, en función del momento de su vuelta y de su posición en la misma".

Por lo tanto, al FIA reconoce que los tiempos de algunos pilotos en la SQ1 pudieron haber sido mejores de no haber sido por este "error humano".

En esa primera ronda clasificatoria, los pilotos eliminados fueron: Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Carlos Sainz.

Pese a los inconvenientes registrados durante la primera parte de SQ1, la FIA aseguró que el resto de la sesión transcurrió sin incidencias relacionadas con este problema.

"La SQ2 y la SQ3 de la clasificación al sprint no se vieron afectadas", concluyeron.

Este problema se produce justo después del caos vivido el pasado domingo en Sepang, donde la lluvia y la baja velocidad de los monoplazas detrás del coche de seguridad en la vuelta de formación del GP de Bahrein provocó un fallo en el software de los motores.