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Verstappen domina la qualy sprint de F1 en Singapur a la primera

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026, con solo un intento.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Después de lo visto en la FP1 y en las primeras rondas de la clasificación sprint, parecía que viviríamos unos instantes finales de vértigo, pero Max Verstappen puso tierra de por medio y con solo un único intento fue el más rápido, mientras sus rivales hacían, mínimo, dos vueltas de ataque. Como sabes, esto no supone la pole position, que se jugará el sábado en la clasificación principal, pero le permitirá al holandés salir primero en la carrera sprint de mañana.

Eso sí, siempre que no sea sancionado, porque será investigado por haber adelantado a Hamilton durante una doble bandera amarilla tras el accidente de Sergio Pérez en la SQ1.

Charles Leclerc lideró la primera parte de la SQ3 por 19 milésimas sobre Lando Norris, cuando aún no habían marcado tiempo ni Lewis Hamilton ni los Red Bull, pero en cuanto apareció en pista Verstappen, en su primera vuelta con blandos (no los usó en FP1 y no se podían usar en SQ2 y SQ3), el tetracampeón le metió dos décimas y media.

Aún quedaban los Mercedes por hacer su segundo intento, y George Russell logró quedarse a algo más de una décima, pero en la segunda plaza, antes de un sábado en el que sí será penalizado tras la clasificación por cambio de motor. Su compañero, el líder del mundial Andrea Kimi Antonelli, fue peor, y terminó septimo, por detrás de Verstappen,  los McLaren (Oscar Piastri cuarto y Lando Norris quinto) y los Ferrari (Leclerc 3º y Hamilton 6º).

Como el mejor Aston Martin en pista, Fernando Alonso pasó a SQ2 siendo 14º en SQ1, y luego únicamente pudo con Esteban Ocon en la segunda ronda, para salir 15º en la carrera del sábado. En esa SQ2 también cayó eliminado Franco Colapinto, 11º, mientras en la SQ3 definitiva pasaban solo su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson junto a los cuatro equipos principales.

En una clasificación con nuevamente problemas, falló el control de tiempos y algunas vueltas no se cronometraron bien. A falta de explicaciones, a Carlos Sainz le pasaron a la última posición, condenado a salir ahí en la carrera sprint del sábado.

Apunta:

Resultados de la clasificación sprint del GP de Singapur de F1

(Haz click en 'ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

Qualy sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.156

   S 195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.120

1'31.276

 0.120 S 194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.243

1'31.399

 0.123 S 194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.298

1'31.454

 0.055 S 194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.431

1'31.587

 0.133 S 194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.546

1'31.702

 0.115 S 193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.693

1'31.849

 0.147 S 193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.185

1'32.341

 0.492 S 192.590
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+1.791

1'32.947

 0.606 S 191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.999

1'33.155

 0.208 M 190.907
Ver resultados

Así fue la SQ1 de la qualy sprint de Singapur

La sesión de 12 minutos que dio inicio a la clasificación empezó de manera muy activa, con los pilotos queriendo marcar un tiempo rápido. Sin embargo, cuando solo había marcado tiempo Sergio Pérez, el propio mexicano se estrelló en la curva 4 y provocó un periodo de dobles banderas amarillas que parecía durar poco porque el de Cadillac reanudó la marcha.

Pero en su regreso a boxes, con el alerón descolgado, se le terminó de caer, y ondeó la bandera roja para limpiar la pista. Hamilton reportó que Verstappen le había adelantado con bandera amarilla.

La calle de boxes se llenó de monoplazas minutos antes de reanudarse la sesión, que lo hizo con seis minutos en el reloj. Precisamente fue Checo Pérez quien lideró el pelotón que volvió al asfalto.

En la tensión de las últimas vueltas, Carlos Sainz bloqueó gomas delanteras y cayó eliminado, junto a Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, después de un lío con el 'timing' que no había registrado algunas vueltas.

Tiempos y resultados de la SQ1 de la qualy sprint de Singapur

SQ1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

1'33.477

   M 190.250
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.018

1'33.495

 0.018 M 190.213
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.096

1'33.573

 0.078 M 190.054
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.271

1'33.748

 0.175 M 189.700
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 8

+0.651

1'34.128

 0.380 M 188.934
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.705

1'34.182

 0.054 M 188.825
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.780

1'34.257

 0.075 M 188.675
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.800

1'34.277

 0.020 M 188.635
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.915

1'34.392

 0.115 M 188.405
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.196

1'34.673

 0.281 M 187.846
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 8

+1.213

1'34.690

 0.017 M 187.812
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+1.378

1'34.855

 0.165 M 187.486
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.473

1'34.950

 0.095 M 187.298
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+1.483

1'34.960

 0.010 M 187.278
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.527

1'35.004

 0.044 M 187.192
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.571

1'35.048

 0.044 M 187.105
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.659

1'35.136

 0.088 M 186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+2.185

1'35.662

 0.526 M 185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+2.653

1'36.130

 0.468 M 184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+3.283

1'36.760

 0.630 M 183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+3.391

1'36.868

 0.108 M 183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+3.899

1'37.376

 0.508 M 182.632
Ver resultados

Así fue la SQ2 de la qualy sprint de Singapur

La segunda ronda empezó con retraso mientras Dirección de Carrera se aseguraba de que todo estaba bien tras los problemas de la SQ1. Max Verstappen marcó rápido un tiempo, pero luego se vio superado por los Ferrari y por Norris. 

Hadjar cometió un error que le metía en zona de peligro, pero luego mejoró. Tras los primeros compases, los Audi, los Haas F1, Alonso y Colapinto estaban en posiciones de caer, y pese a que el asturiano mejoró con una gran vuelta se quedó a tres décimas del corte. 

George Russell era décimo y Colapinto le dejó fuera durante unos segundos, pero el de Mercedes mejoró hasta ser cuarto y el argentino fue eliminado.

Tiempos y resultados de la SQ2 de la qualy sprint de Singapur

SQ2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

1'32.246

   M 192.788
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.316

1'32.562

 0.316 M 192.130
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.326

1'32.572

 0.010 M 192.109
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.368

1'32.614

 0.042 M 192.022
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.455

1'32.701

 0.087 M 191.842
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.701

1'32.947

 0.246 M 191.334
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.752

1'32.998

 0.051 M 191.229
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.860

1'33.106

 0.108 M 191.008
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.887

1'33.133

 0.027 M 190.952
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.909

1'33.155

 0.022 M 190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.003

1'33.249

 0.094 M 190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.174

1'33.420

 0.171 M 190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.177

1'33.423

 0.003 M 190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.220

1'33.466

 0.043 M 190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 12

+1.488

1'33.734

 0.268 M 189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.122

1'34.368

 0.634 M 188.453
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