Alonso, decepcionado pese a caer en SQ2: "La vuelta era lo bastante buena para SQ3"

Fernando Alonso tenía la esperanza de llegar a la SQ3 en el Gran Premio de Singapur, un circuito en el que las desventajas del motor Honda son menos relevantes. Sin embargo, pese a una buena vuelta en la SQ2, el piloto asturiano se sorprendió por haber quedado lejos de llegar a esa última ronda.

Finalmente, Alonso solo pudo ser 15º en la clasificación al sprint de Marina Bay, por lo que no ocultó su decepción con ese resultado.

"La verdad es que me pareció una vuelta muy buena y quizá lo suficientemente buena como para pasar a la SQ3. Así que, dado que estamos tan lejos en la 15ª posición, me ha decepcionado un poco, por la calidad de la vuelta tal y como yo la había valorado", admitió.

Cuando le preguntaron qué es lo que le había alejado de la SQ3 de este viernes en el GP de Singapur, Fernando Alonso dijo que el agarre de la pista era bueno y que el coche estaba cerca de su rendimiento óptimo.

"No lo sé. El polvo no fue realmente un problema. La pista tenía bastante agarre desde el principio. Así que el coche respondía bien".

"He tenido un poco de subviraje, que aún no hemos resuelto ni en la FP1 ni con los cambios entre la FP1 y la clasificación al sprint. Así que mañana, después de la carrera, nos queda un poco más de trabajo por hacer. Pero, aparte de eso, creo que el coche no está muy lejos del nivel óptimo", dijo.

Por lo tanto, el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 apuntó a dos aspectos de su Aston Martin: su demasiada carga aerodinámica y la falta de potencia del motor Honda.

"En general, solo nos lastra un poco la carga aerodinámica que tenemos, que aquí quizá suponga una gran desventaja, y obviamente la falta de potencia sigue notándose en las largas rectas de este circuito", concluyó Fernando Alonso.