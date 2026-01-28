En una entrevista con Motorsport.com, entre otros, el jefe del equipo Williams acaba de indicar que su equipo podría haber llegado al shakedown en Barcelona, ​​​​pero al final fue una decisión estratégica saltárselo.

"Podríamos haber hecho test en Barcelona, ​​así de simple. Pero si lo hubiéramos hecho, habría tenido que reestructurar por completo la planificación y el despliegue de repuestos y actualizaciones para Bahrein, Melbourne y otros lugares".

Destaca que Williams sufrió retrasos en la producción de piezas, desmintiendo así los rumores de que el coche no superó las pruebas de choque de la FIA. Vowles también niega que el FW48 se haya vuelto significativamente más pesado como consecuencia de ello. La entrevista estará disponible en Motorsport.com.