F1 en DIRECTO: test 2026 en Barcelona, miércoles
Sigue en vivo y en directo los test de la F1 2026 en Barcelona, el Shakedown, con la tercera jornada, la del miércoles.
- A primera hora de la tarde, Kimi Antonelli rebajó la marca de su compañero Russell a 1'17"362.
- Una tercera bandera roja ondeó a las 14:55 por una detención en la pista por parte del Racing Bulls de Arvid Lindblad.
- George Russell terminó la mañana con un impresionante total de 92 vueltas, marcando un tiempo de 1'17"580.
- El MCL40 despegó aproximadamente a las 11:02h.
- El Haas de Oliver Bearman hizo salir una segunda bandera roja a las 10:31h. El coche también volvió a boxes en un camión.
- La primera bandera roja la sacó el Audi a las 9:50h, aparentemente debido a un problema técnico. El coche tuvo que ser remolcado a boxes.
- Por la tarde en pista están: Gasly con el Alpine, Antonelli con el Mercedes, Norris con el McLaren, Bearman con el Haas, Hulkenberg con el Audi y Lindblad con el Racing Bulls
- Ausentes Ferrari, Red Bull, Cadillac, Aston Martin y Williams
- En marcha el tercer día de test en Barcelona. En pista Gasly con el Alpine, Antonelli con el Mercedes, Norris con el McLaren, Bearman con el Haas, Hulkenberg con el Audi y Lindblad con el Racing Bulls
¡Muchas gracias por seguir junto a nosotros esta tercera jornada de test privado en Barcelona! Nos leemos mañana con el cuarto día de acción, para el que se espera por primera vez a Aston Martin
Aquí tenemos el mejor resumen del tercer día de pruebas
Test F1 2026 en Barcelona: Mercedes asusta este miércoles, delante de McLaren
Mercedes dominó en tiempos y en actividad la jornada del miércoles de test de F1 2026 en Barcelona, con los dos mejores tiempos y muchas vueltas. McLaren, óptimo debut.
Más fotos del McLaren en alta definición:
Lando Norris, McLaren
Foto de: Formula 1
¡Ahora sí! Acaba la tercera jornada de test privado de pretemporada en Barcelona
Antonelli y Russell van a terminar la jornada con los dos mejores tiempos... Mercedes asusta
¡Cinco últimos minutos!
Últimos minutos de rodaje hoy y, por ahora, sin sobresaltos como ayer con el accidente del Red Bull de Hadjar
Se despide Jose Carlos de Celis y devuelve el testigo a Juanjo Saez, que os acompañará estos últimos minutos mientras yo preparo el resumen para vosotros. ¡Gracias por estar ahí todo el día!
Menos de cuarto de hora para la bandera a cuadros en Montmeló
Lo prometido es deuda: esto es lo que dijo el director de Williams
Williams explica por qué se saltó Barcelona, y niega la teoría del sobrepeso
El director del equipo, James Vowles, ha calificado de "increíblemente doloroso" que Williams se haya perdido el test de Fórmula 1 en Barcelona. Y lo explicó.
Para los campeones Lando Norris y McLaren, las pruebas han comenzado hoy. Eso dio como resultado las siguientes imágenes:
Y así llegamos a la última media hora del día. Hasta donde sabemos, el mejor tiempo lo mantiene Mercedes. Las Flechas Plateadas ya han agotado dos de sus tres días de pruebas.
Lo mismo ocurre con Alpine, Audi, Haas, Red Bull y Racing Bulls a quienes solo les queda un día, mientras que McLaren, Ferrari, Cadillac y Aston Martin aún pueden competir el jueves y el viernes.
¿Qué está pensando aquí Oscar Piastri? Solo respuestas incorrectas
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: McLaren
En una entrevista con Motorsport.com, entre otros, el jefe del equipo Williams acaba de indicar que su equipo podría haber llegado al shakedown en Barcelona, pero al final fue una decisión estratégica saltárselo.
"Podríamos haber hecho test en Barcelona, así de simple. Pero si lo hubiéramos hecho, habría tenido que reestructurar por completo la planificación y el despliegue de repuestos y actualizaciones para Bahrein, Melbourne y otros lugares".
Destaca que Williams sufrió retrasos en la producción de piezas, desmintiendo así los rumores de que el coche no superó las pruebas de choque de la FIA. Vowles también niega que el FW48 se haya vuelto significativamente más pesado como consecuencia de ello. La entrevista estará disponible en Motorsport.com.
James Vowles, Williams Racing Team Principal
Foto de: Erik Junius
¡Aterrizado! Y este es el plan... (uy, no quería utilizar esa palabra)
Aston Martin llega: mañana se espera el debut del AMR26 de Alonso
Aston Martin llegará a Montmelò a última hora de la tarde de hoy y preparará inmediatamente el box para estar en pista el jueves. El objetivo, recuperar terreno.
Con medios, Lando Norris hizo un 1'18''725 con su McLaren. Se acercan ya a las 40 vueltas en su primer día de acción. No son las más de 150 de Haas del primer día, pero son más que las que lleva Audi...
Normalmente no soy fan de los cascos negros, pero la verdad es que este de Bearman con ese coche queda bien. Sí, soy fan de la decoración del Haas en 2026
Hay dos premisas para los test de F1, de toda la vida: una, no creerte mucho la tabla de tiempos. Dos, no creerte demasiado a los protagonistas. Aunque esperemos que Antonelli lleve razón...
Antonelli ya descarta ver grandes diferencias entre equipos en la F1 2026
Para Antonelli, las primeras vueltas en Barcelona ya habrían rebajado el temor de que se produjeran diferencias demasiado grandes entre los equipos en la F1 2026.
Cabe recordar que esta fue la primera prueba del McLaren MCL40, uno de los pocos monoplazas de F1 que no había pasado por un shakedown antes de Barcelona. La salida tardía a pista y la falta de pruebas previas podrían haber sido la causa de algunos problemas menores.
Dicho esto, en dos horas completaron más vueltas que Audi en un día y medio. Eso pone las cosas en perspectiva.
No quiero ser agorero, pero si realmente el Aston Martin llega ahora por la tarde a Catalunya, difícilmente podrían salir a pista mañana por la mañana, me temo
Y así, sin más, Stefano Domenicali, CEO de la F1, en el Lago Carezza portando la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Italia el mes que viene
Se dice que con el Mercedes, Andrea Kimi Antonelli ya ha marcado un tiempo de 1:17.3 con el Mercedes, lo que la convertiría en la mejor vuelta del día y de estas pruebas hasta el momento
Actualización meteorológica rápida: por el momento el clima sigue siendo templado, pero no se puede descartar por completo que llueva al final del día
Mientras tanto, ha vuelto a ondear la bandera verde. Al parecer, Antonelli, Bearman y Gasly han regresado a la pista tras la bandera roja
Kentyr nos apunta que con Alonso el motor Honda no irá bien, y sí lo irá si en 2027 no está el asturiano. Je,je... bueno, un motorista no va mal adrede nunca, y menos por un piloto que les puede dar la gloria. Veremos
El cumpleañero del día, Ayao Komatsu, director de Haas F1, habló sobre la bandera roja que provocó su equipo esta mañana, explicando que la avería fue, por supuesto, "un poco frustrante". Sin embargo, añadió que hoy se han logrado avances.
"Cuando el coche arrancó esta mañana, hubo muchas mejoras, lo cual fue positivo", enfatizó el japonés, añadiendo sobre el fallo: "Desgraciadamente, tuvimos este problema de fiabilidad, pero no es algo que no podamos solucionar".
"Obviamente, nos costó mucho tiempo en pista esta mañana, así que no pudimos rodar tanto como queríamos. Pero, siendo sinceros, hicimos un buen kilometraje el primer día".
Por lo tanto, el fallo no fue un gran contratiempo, y además, siempre es bueno que estos problemas surjan cuanto antes.
En la edición de Latam, Fer43 nos agradece la información, y nosotros a él estar ahí, ¡por supuesto! Sí, los tiempos aún son varios segundos más lentos que los F1 2025, y es que aunque creo que sobre todo al principio serán coches más lentos, también me está gustando lo que veo, creo que pueden dejar carreras espectaculares. ¡Ojalá sea así!
Potato11 nos informa de que el avión de Aston Martin despegó ya hace más de media hora y aterrizará en Girona para ir a Montmeló, y nos pide una predicción de constructores. Bien, confiemos en que lleguen a tiempo mañana, y en cuanto a la predicción, yo, Jose Carlos de Celis, no puedo opinar por toda la web, pero te diré algo obvio: si me jugara tu dinero (el mío no jajaja) me la jugaba a Mercedes, con Red Bull y McLaren cerca. Mi gran intriga es Ferrari y Aston Martin, que bien pueden estar arriba, pero a ver ambos motores...