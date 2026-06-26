F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la jornada del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026, en donde se disputan los Entrenamientos Libres 1 y 2 (FP1 y FP2); todo con comentarios y Live Timing.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Poco menos de 10 minutos para que termine esta FP1
Verstappen se ha puesto 4º, con un tiempo ya más competitivo, en 4ª posición y a casi 3 décimas de Antonelli
Max Verstappen acaba de poner un segundo juego de blandos. Está a 1 segundo del mejor tiempo y no está nada cómodo
Piastri da algo de esperanza y se pone a 1 décimas de los Mercedes
Hamilton mejora su tiempo, pero sigue muy lejos, a 6 décimas de Kimi
Más problemas para Checo Pérez, que su Cadillac se ha quedado parado de golpe y se ha encendido
Los 2 pilotos de Red Bull están sufriendo de momento. Muchas bloqueadas de neumáticos
Pues de momento, el primer intento de Hamilton con los blandos no es muy esperanzador y ha terminado a 7 décimas de Antonelli
Y el drama en Aston Martin sigue en Austria. Y aunque solo han rodado con duros, están a casi 4 segundos y medio del mejor tiempo
Están haciendo algunos cambios de set-up en el Aston Martin de Alonso, que lleva bastante tiempo parado en el box
Salida de pista y susto de Gasly, que ha estado a punto de perder el coche y acabar en la grava tras salir de la curva 4
De los que han puesto el blando, el más rápido tras los Mercedes es Lindblad, que sigue fuerte desde el inicio de la FP1
Lando Norris se está poniendo ya el mono de McLaren, así que en nada saldrá a pista
Más problemas para Verstappen: "El coche entero se está sacudiendo en frenada"
En McLaren, los únicos problemas no son los de Norris que sigue sin salir. Piastri se queja de los frenos del MCL40
Pequeño susto de Alonso, que se ha ido un poquito largo entre la curva 7 y la 8 y ha tocado la grava
Y la primera batalla interna en Mercedes la gana... ¡Antonelli! El italiano ha marcado un 1:07.796, 1 décima más rápido que Russell
¡Ponen blandos los dos Mercedes para un primer simulacro de qualy para ellos!
Verstappen se queja del Red Bull por la radio: "Tengo un sentimiento muy pobre, los neumáticos están muy calientes y no hay agarre"
Ya estamos viendo varios pilotos saliendo de pista
Una de las partes de refrigeración del Cadillac de Pérez ha saltado, dice el mexicano. Siguen los problemas de fiabilidad en las piezas del equipo estadounidense
Aquí tenemos a Sainz, mirando los datos en las pantallas como si fuera un ingeniero
Norris y Hadjar siguen siendo los únicos que no han podido salir a pista todavía
Muy bien el rookie de Ferrari. Sin saber los planes de los pilotos de la Scuderia, está por delante de Lewis Hamilton
Verstappen ha salido con blandos y se ha puesto 3º a 2 décimas del mejor tiempo
¡Max Verstappen ha logrado salir a pista! A la tercera ha sido la vencida
Solo los dos Mercedes parecen haber buscado un tiempo fuerte de los equipos grandesm porque el siguiente mejor tiempo lo tiene Lindblad, luego Hulkenberg y Colapinto
Probando cosas muy distintas todos los equipos y sobre todo Ferrari, porque Hamilton solo ha dado 4 vueltas y está a 7 segundos de Antonelli