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F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing Sigue en vivo y en directo la jornada del viernes del Gran Premio de Austria de F1 2026, en donde se disputan los Entrenamientos Libres 1 y 2 (FP1 y FP2); todo con comentarios y Live Timing.