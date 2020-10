MSi eSports acaba en el top 3 de la Porsche Supercup virtual 2020

La temporada 2020 de la Porsche Esports Supercup (la segunda de su corta historia), uno de los campeonatos de máximo nivel en el simracing internacional, tocó a su fin el pasado fin de semana con el evento en Monza.

Allí, Alejandro Sánchez (MSi Esports) llegó con opciones de acabar entre los tres mejores de una competición en la que el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen participó en las primeras citas, antes de que la categoría iniciase su retrasada temporada 2020 en julio.

Aunque el joven español no podía optar a las otras dos posiciones de podio, la batalla entre Sebastian Job y Joshua Rogers, vigente campeón.

En la clasificación, Rogers superó a su rival por octava vez esta temporada... por tan solo cuatro milésimas de segundo. Sánchez salió segundo a la carrera al sprint (con parrilla invertida en los ocho primeros puestos según la clasificación).

En la primera vuelta, Job y Roger ya regalaron grandes momentos de tensión, pero unos minutos después, el título se decidió de manera sorprendente. Un accidente entre dos pilotos por delante en la Variante della Roggia provocó el toque entre los dos contendientes al título.

Job cayó al 11º puesto, pero Rogers se vio más perjudicado aún, bajando hasta el 25º. La remontada del primero hasta el top 5 y el 24º puesto final de Rogers dieron el título matemáticamente al piloto británico antes de la última carrera. Sánchez acabó la manga al sprint en el sexto puesto.

En la segunda carrera, Rogers volvió a sufrir una buena dosis de mala suerte, trompeando en la segunda chicane y cayendo al 28º lugar. Graham Carroll volvió a dominar también la segunda manga y se llevó el doblete en Monza. Sánchez volvió a repetir el sexto lugar y selló su tercer puesto en la general en una temporada memorable para él.

"La última carrera en Monza fue bastante frustrante, ya que sufrí daños en la primera vuelta que me hicieron tener poca velocidad punta en el coche y no poder intentar nada. En la primera carrera sufrí un toque que me hizo perder el podio. En general, muy contento con el rendimiento del campeonato, sobre todo en la mitad del mismo, llegando a luchar de tú a tú con gente que veía imposible al principio de la temporada. Con muchas ganas de empezar el siguiente y seguir progresando como piloto y llevando a MSi a lo más alto otra vez", comentó el español.

Por su parte, Marco Ujhasi, director de Esports en Porsche Motorsport, añadió: "Enhorabuena a Sebastian Job por su bien merecido título. Fue súper rápido toda la temporada e impresionó con su increíble consistencia. El nivel de pilotaje de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup fue extremadamente elevado este año. Esto nos hace estar aún más emocionados para 2021, que comenzará a principios de enero [el 9 arranca la temporada en Interlagos]. Gracias a iRacing y todos nuestros socios por su gran respaldo".

Top 5 de la carrera al sprint en Monza

1. Graham Carroll (Red Bull Racing Esport)

2. Jamie Fluke (GB/Apex Racing Team)

3. Tommy Östgaard (VRS Coanda Simsport)

4. Mitchell DeJong (VRS Coanda Simsport)

5. Sebastian Job (Red Bull Racing Esport)



Top 5 de la carrera principal en Monza

1. Graham Carroll (Red Bull Racing Esport)

2. Sebastian Job (Red Bull Racing Esport)

3. Tommy Östgaard (VRS Coanda Simsport)

4. Mitchell DeJong (VRS Coanda Simsport)

5. Joshua Rogers (VRS Coanda Racing)

Clasificación general de la Porsche Esports Supercup 2020

1. Sebastian Job (Red Bull Racing Esport), 659 puntos

2. Joshua Rogers (VRS Coanda Racing), 563

3. Alejandro Sánchez (MSI eSports), 478

El calendario 2021 de la Porsche Esports Supercup