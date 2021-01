Los eventos especiales de iRacing en 2021 comenzaron el pasado fin des semana (23-24 de enero) con las 24 horas de Daytona. La recreación del mítico evento estadounidense –que este fin de semana celebró su carrera clasificatoria– contó con los mejores simracers del panorama actual y algunos pilotos de primer nivel como Max Verstappen, Fernando Alonso, Dani Juncadella o Rubens Barrichello entre los casi 10.000 participantes (3.100 equipos).

La competición, celebrada a 24 horas reales con ciclo día-noche, contó con tres categorías: LMP2, GTE y GT3. No obstante, el inicio se retrasó casi cuatro horas, debido a un problema con los servidores del simulador (iRacing tuvo el detalle de regalar 5 dólares a cada participante en compensación).

Fernando Alonso volvió a participar en un evento de simulación, después de estrenarse en 2020 durante el confinamiento, y lo hizo con sus amigos Tony Kanaan y Rubens Barrichello, además de los simracers Olii Pahkala e Isaac Gillissen, en un prototipo LMP2 pintado de blanco, verde y naranja con el dorsal #64.

El asturiano y sus compañeros lograron acabar segundos en su split (el 10º de 47) y disfrutó de la experiencia de resistencia desde casa. "Grandísima experiencia y segundos en nuestro split. Aunque sin dormir mucho... nos lo hemos pasado en grande. Ojalá repetir pronto", comentó en sus redes.

En el primer split, VRS Coanda volvió a llevarse la victoria con Joshua Rogers, Mitchell De Jong y Mack Bakkum, después de liderar nada menos que 861 de las 893 vueltas con su LMP2. Williams Esports logró colocar segundo a su #8, pilotado por Michael Romanidis, Josh Thompson, Diogo Pinto y Moreno Sirica, tras salir 8º. Terceros acabaron –en la misma vuelta que el ganador– los chicos de Mivano Simracing Everyeye.

En los GTE, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen logró la pole position con el BMW M8 GTE del Team Redline que compartió con el español Dani Juncadella (sí, se atrevieron a afrontar las 24h ellos dos solos tras la baja de Van der Linde por falta de entrenamiento). Pero tras 8 horas y después de pelear por el liderato de la categoría, el holandés tocó el muro y tuvieron que abandonar, ya que los daños sufridos les hacían perder 4 km/h en recta.

Aun así, el abandono generó polémica en redes sociales y Juncadella tuvo que salir al quite: "De verdad que es triste ver algunos comentarios. Gente que ni siquiera me sigue. Y me vienen a decir que qué falta de respeto lo que hicimos. Si alguien duda de mi respeto y admiración por la comunidad simracing, es que no tiene ni puñetera idea. Siendo claros".

La victoria cayó finalmente en manos de Triple A Esports (Andreas Jochimsen, Jackson Souslin Harlow, Rafaele Rezzag, y Chris Lulham), que batieron a los españoles de MSI Esports (los más rápidos de la categoría en carrera) con Marc Pérez, Alejandro Sánchez, Salva Talens y Dani Elgarbay al volante de un M8 GTE, tras haber salido 4º y colocarse segundos en los primeros compases.

En GT3, Team BMW Bank (Kay Kaschube, Nils Koch y Laurin Heinrich) se llevaron el triunfo por delante de Vendaval Simracing (Braden Eves, Dekota Fripp y Joshua Anderson).

"Llegamos a Daytona sin saber muy bien nuestro ritmo, ya que no teníamos ninguna referencia de otros coches, pero teníamos un buen presentimiento. La sorpresa llegó cuando en la clasificación, con una vuelta mediocre, conseguimos ponernos 4º, a una décima de la pole. En las primeras vueltas conseguí adelantar a los dos coches de Redline que tenía delante y luego ahorré gasolina detrás de Verstappen ya que me era imposible adelantarlo", comentó Alejandro Sánchez, de MSi Esports.

"En los dos stints siguientes conseguí crear una diferencia que iría aumentando y aumentando durante la noche hasta que, por la mañana, al estar a 40 segundos del 2º, se nos olvidó parar en boxes y perdimos minuto y medio. En general fue una carrera muy buena por parte del equipo hasta ese punto, muy orgulloso del trabajo hecho por todos, teníamos coche de sobra para ganar pero así son las carreras".

Por su parte, Alex Arana (Williams Esports), que acabó 6º con el MAHLE Racing Team GT3, añadió: "La carrera iba muy bien, rodando cómodamente en segunda posición, hasta que en la hora 7 sufrimos un problema de desconexión que nos relegó a la 10ª posición. Desde ahí hasta los compases finales conseguimos remontar hasta la 6ª plaza. La preparación del evento fue muy buena consiguiendo extraer del coche un ritmo de carrera muy competitivo".

El próximo evento especial de iRacing será la Daytona 500, que se celebrará del 12 al 14 de febrero como parte de la NASCAR iRacing Series. Mientras que las 12h de Bathurst (con GT3) llegarán del 26 al 28 de febrero.

Resultados de las 24h de Daytona de iRacing 2021 - Split 1 - LMP2