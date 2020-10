Oficial: Loeb correrá el Dakar 2021 con Prodrive y deja Hyundai

Como adelantó Motorsport.com el pasado martes, Sebastien Loeb será el compañero de Nani Roma en el nuevo proyecto de Prodrive en el Dakar 2021: el Bahrain Raid Xtreme.

El equipo confirmó este jueves la llegada del nueve veces campeón del mundo de rallies, de 46 años, que ha competido hasta la fecha en cuatro ediciones del Dakar, acabando segundo en 2017 como mejor resultado. Su copiloto será el de siempre: Daniel Elena.

"BRX tiene grandes ambiciones para el Dakar 2021 y estoy emocionado de ser parte de la aventura con el equipo. Hay una enorme cantidad de experiencia en cada área de esta estructura. Prodrive, David Richards y Bahrein tienen grandes números y registros en el motorsport. La combinación de las tres partes es complicada de superar y confío en que llegaremos a las dunas como candidatos reales el próximo enero", asegura Loeb.

El nuevo equipo es una asociación de Prodrive con el fondo de inversión bahreiní Mumtalakat y para ello han diseñado de cero un prototipo T1 4x4 con un motor biturbo de gasolina V6 de 3,5 litros y 405 CV.

"Por parte de BRX estamos entusiasmados con la llegada de Sebastien al equipo. Trae una enorme experiencia en rallies y es, creemos, uno de los pilotos más fuertes de todo el panorama. Estamos deseando trabajar juntos en los próximos mes de test, mientras nos preparamos para la carrera del próximo enero", añadió David Richards, director del equipo.

Además, Loeb pone fin a su contrato con Hyundai, que le vio participar por última vez con el i20 Coupe WRC en una cita del Mundial de Rallies el pasado septiembre en Turquía, donde logró acabar en el podio.

Loeb logró dos podios en 2019 con Hyundai en su regreso al WRC, para sumar otro más este 2020 en Turquía, pero vio reducido su programa por los cambios del calendario ocasionados por la COVID-19.

"Este es el final de la aventura con Hyundai Motorsport, ¡y qué aventura! Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron durante estos dos años con un programa parcial que encajó con mis expectativas, con un equipo muy profesional y en un ambiente único", comenta el piloto francés.

"El tiempo ha pasado muy rápido, sobre todo con el parón por la pandemia de estos meses, pero han marcado parte de mi carrera y ayudé a lograr otro título de fabricantes. Hyundai me dio el mejor coche de WRC que jamás he pilotado y estoy encantado de haber podido competir al máximo nivel con esta última generación de coches de rallies. Ahora empieza otra aventura, pero quién sabe si volveré al WRC, no cierro la puerta".

Andrea Adamo, jefe de equipo de Hyundai Motorsport, también ha dejado abiertas las puertas a Loeb para el futuro. De momento, le toca centrarse en los test de desarrollo que BRX Team tiene planeados para este mes primero en Gran Bretaña y luego en Oriente Medio.

