Marc Coma, el as bajo la manga que usó KTM en el Dakar 2022

Yeda.- Cuando KTM anunció pocos días antes del arranque del Dakar 2022 la llegada de Marc Coma como asesor del equipo de rallies durante la 44ª edición de la mítica prueba, muchos pulsos temblaron. El catalán, cinco veces ganador del Dakar, atesora una experiencia incalculable después de haber pasado por casi varios roles clave: piloto, director deportivo del rally, copiloto de Fernando Alonso.

Fue por esos conocimientos por los que el grupo austriaco decidió contar con él durante los 13 días de carrera (incluida la Prólogo), para ayudar a Jordi Viladoms, director deportivo de KTM Rally, y a Norbert Stadlbauer, Team manager del equipo. Dicho y hecho. Aunque Coma asegura que no sabe cuánto ha influido en la victoria de Sam Sunderland (GasGas), el propio Viladoms reconoce que ha sido de ayuda.

"A mí, personalmente, me ha venido muy bien. Él tiene una visión amplia de la carrera, ha estado en la organización, ha estado en coches; creo que hemos hecho un buen tándem. Entre los dos discutíamos la estrategia, la jugada, como en los viejos tiempos cuando competíamos juntos como pilotos. Hemos revivido aquellos días y hemos hecho un buen equipo", comenta el también ex piloto de motos a Motorsport.com.

Por su parte, Coma apunta: "Diría que poco, pero estoy contento. Hace dos años que el trofeo del Touareg no viaja a tierras austriacas, al grupo KTM, y estoy contento porque vuelva a ser así, y desde mi posición un poco más externa he intentado aportar todo lo que he podido. Solo me queda felicitar al equipo y a los pilotos por todo el trabajo de estas dos semanas, que han sido difíciles de gestionar, siempre lo sabemos, pero cuando una carrera está tan abierta y tan ajustada entre los pilotos, la gestión táctica es realmente complicada. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible".

"La verdad es que dentro de este equipo, en el departamento de rallies, hay muchos ingenieros y técnicos de cuando yo estaba compitiendo, así que, para mí, es como estar en casa en las carreras. Estoy contento por haber vivido esto con ellos y algo habré aportado de alguna manera".

Coma, director técnico de KTM España, destaca también en conversación con Motorsport.com que el hecho de que hayan sido los colores de GasGas los que han brillado con luz propia en lo más alto del podio final del Dakar es importante para el grupo.

"Esto es un nuevo reto, es una reflexión que se tiene que hacer ahora. GasGas lleva poco tiempo dentro del grupo, y la dimensión que se le ha dado creo que es impresionante. Es nuestra marca de entrada, para la gente joven que tiene su primera experiencia en una moto de campo, y tenemos a GasGas ganando carreras en el Supercross americano, en Moto3, en el Dakar, y ahora tendremos equipo en Moto2, por lo tanto, el recorrido de la marca es espectacular y nos indica que vamos por el camino correcto", asegura el catalán.

Cuando se le pregunta cómo ha visto esta 44ª edición del Dakar, valora el trabajo de ASO y manda un mensaje a la FIA y a la FIM.

"Creo que con estos tres años de experiencia aquí, se empiezan a ver los resultados. Al final lo importante es que hay cosas que funcionan y otras que no, el hecho de que la FIA y la FIM intervinieran tanto en el orden de salida demostró que se perdieron un poco, como era de esperar, pero por el resto, a nivel de diseño de recorrido, gestión de vivac y demás, está bien, así que felicito a ASO por el trabajo que han hecho. Lo más importante es que no han sucedido accidentes muy graves, y esto es el resultado del trabajo bien hecho, de las decisiones tomadas, así que solo que queda felicitarlos", añade.

¿Volverá Marc Coma a correr el Dakar? ¿Y si le llama Fernando Alonso?

"Cada vez estoy más lejos de aquí. Es cierto que siempre vuelvo y, por suerte, no nos va mal cuando lo hacemos, pero de momento estoy centrado en KTM España, que es donde tengo la energía", asegura Marc Coma.

Sobre aquel 2020 con Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1, Coma deja claro que fue algo único.

"Estoy orgulloso de lo que hicimos, y cuanto más pasa el tiempo, todavía más. Descubrió otro mundo, otro tipo de carreras a las que estaba acostumbrado, y formé parte de ello, así que estoy contento", concluye.

Fotos: la celebración del Dakar 2022 de Sam Sunderland (Gasgas Factory Racing)

