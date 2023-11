Isidre Esteve aspira a un top 20 en el Dakar 2024 con su Toyota

La 46ª edición del Rally Dakar comenzará el próximo 5 de enero de 2024, en un recorrido cronometrado de cerca de 5.000 kilómetros muy duro y exigente para todos los pilotos, incluido Isidre Esteve. El español estará a los mandos de un Hilux T1+ del Repsol Toyota Rally Team que estará alimentado con el combustible renovable de la compañía petrolera, y sorprendió a los barceloneses conduciéndolo por las calles de la ciudad antes de poner rumbo a Arabia Saudí.

En el evento de presentación de su proyecto de este año, el ilerdense aseguró que quiere estar entre los veinte mejores de la clasificación, algo muy ambicioso, pero que espera lograr con Txema Villalobos: "Entrar en el top 20 del Dakar es uno de los objetivos del equipo. Es verdad que hay muchos pilotos y muchos coches con una calidad de prestaciones muy parecida, y que los diez primeros son equipos profesionales de fábrica".

Descubre cómo será el recorrido del Rally Dakar en 2024: Dakar Recorrido Rally Dakar 2024: fechas, etapas, distancia y más

"Todo el mundo quiere hacerlo bien y todos mejoran, pero nosotros también. Sería un gran resultado y estamos preparados para conseguirlo", indicó el catalán, que participa por 19ª vez en la cita más dura del mundo con el apoyo de Repsol, MGS Seguros, TOYOTA GAZOO Racing España y KH-7.

De hacerlo, sería su mejor resultado en el Rally Dakar, puesto que se quedó a las puertas de estar entre los veinte mejores en las ediciones de 2018 y 2019, y ha trabajado a lo largo de este curso para tenerlo más sencillo. Junto con su equipo, se ha empleado a fondo para evolucionar y configurar el Toyota a su gusto.

"Por un lado, hemos mejorado mi posición dentro del coche, que me permite pilotar más cómodo. Por otro, hemos encontrado un reglaje de suspensiones que me gusta más, que hace más sensible el vehículo y que me da más confianza, aunque sea más adecuado para pista que para desierto abierto al ser más rígido", dijo Isidre Esteve. "En este sentido, ahora tenemos las ideas mucho más claras".

Sin embargo, el español cuenta con el hándicap de que debe hacerlo todo con el volante debido a su condición física, y es en algo en lo que también han dedicado bastante tiempo: "Uno de los puntos más delicados para mí es la sensibilidad del sistema de frenado. Trabajamos constantemente con los mecánicos para mejorar este apartado".

"Y por fin hemos encontrado un compromiso que, además de frenar cuando hace falta, me permite usar el freno para conducir el coche, para colocarlo", explicó el del Repsol Toyota Rally Team, quien además mira por lo que alimenta a su vehículo. "Tampoco hemos parado de trabajar en el desarrollo del nuevo combustible renovable de Repsol".

"Estamos muy contentos, tanto nosotros como nuestros ingenieros de Toyota, porque nos ofrece un rendimiento excepcional. Además, para nosotros utilizar un combustible renovable es una responsabilidad para contribuir a reducir las emisiones, un compromiso de todos que nos enorgullece", indicó el ilerdense.

El Rally Dakar 2024 cuenta con un 60% de nuevo recorrido, y la novedad de la etapa de 48 horas, que podría ser una de las claves que definan el desarrollo de las dos semanas de competición. Por ese motivo, hay que estar muy bien preparado por todo lo que pudiera surgir en medio del implacable Empty Quarter.

"La primera parte de la carrera será muy interesante, porque, con el nuevo formato, el paso por el Empty Quarter será mucho más completo, después de la toma de contacto del año pasado", dijo. "La organización siempre aporta cosas nuevas, así que espero una carrera muy bonita que nos permita ver realmente la competitividad del Toyota Hilux T1+. Eso sí, espero que no llueva, para que las trazadas no queden marcadas y la navegación sea más importante".

Conoce cómo la etapa de 48 horas del Rally Dakar en 2024: Dakar La etapa de 48h en el Rally Dakar: qué es, cómo surgió y más

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!