Entrevista con Cristina Gutiérrez: la mujer en el Dakar, Red Bull, Loeb...

Conseguir una plaza para competir en el Rally Dakar es una tarea que solo unos pocos pueden hacer, como ha hecho Cristina Gutiérrez, la española que hace historia con cada kilómetro que recorre en la carrera más dura del mundo. Natural de Burgos, ha dedicado casi toda su vida a la velocidad, su pasión, combinada con su trabajo en una clínica dental, lo que le permite disfrutar de la gasolina en sus venas.

Antes del inicio de la 45ª edición de la prueba en Arabia Saudí atendió en una entrevista exclusiva a Motorsport.com en la que habló sobre diferentes temas muy importantes, tanto en el aspecto social del deporte como en el ámbito más profesional de su trayectoria. De esa forma, pudimos conocer más de cerca su opinión sobre las dificultades de una mujer para llegar a la élite del automovilismo, la ayuda que puede ofrecer una marca tan grande como Red Bull a un piloto o cómo se ha preparado para una nueva etapa con Sébastien Loeb en su paso por la Extreme E.

La mujer en el Rally Dakar

A pesar de que Jutta Kleinschmidt ya venció en la prueba cuando aún se disputaba en África en el 2001, la mujer ha sido la gran infravalorada, pero afortunadamente esa barrera en el automovilismo se está derribando a golpe de victorias. Cristina Gutiérrez ha ayudado mucho en ese aspecto, siendo la primera española en vencer en una etapa del Dakar y la primera en toda la historia en conquistar un Mundial Cross-Country FIA.

La burgalesa quiere ser un ejemplo para el resto del deporte a base de éxitos, aunque es consciente de las dificultades que se presentan en un mundo repleto de participación masculina: "La verdad es que nunca me he sentido no bienvenida, es agradable ver que la gente se alegra por ver a mujeres, cada vez se ven más y es más normal".

"Igual me ha costado más hacerme creer, hay gente que cuando intentas preguntar o decir algo sobre el coche no te creen tanto, o recibes comentarios del estilo que eso 'no lo puedes hacer tú', debes esforzarte más demostrando que si fueras un chico", explicó Cristina Gutiérrez. "También hay una parte buena, que al haber tan pocas chicas, llama más la atención ver una mujer ganando o haciendo buenos tiempos".

Cuando se le preguntó sobre un posible proyecto totalmente femenino en el Rally Dakar, la española comentó que no le importa que sean hombres o mujeres las que se embarquen en la aventura: "Se han visto ya equipos piloto y copiloto chicas, pero yo no le doy tanta importancia al hacerlo 100% femenino, al final hacer que una mujer sea piloto, copiloto, ingeniera o mecánica oficial, hay muchos trabajos, simplemente, que la mujer que esté, que se sienta libre de hacer lo que le guste".

"Que no te dé vergüenza entrar ahí si no me van a tomar en serio [cuesta], pero poco a poco se están quitando esas barreras, y tengo una ingeniera, mecánicas, vas viendo más ambiente, porque son chicas que les encanta, que son igual de válidas y digo que se valoren a sí mismas", reflexionó la piloto.

"Creo que al final, haciendo lo que hacemos, corriendo y compitiendo bien, pienso que es un poco de llamada a otras mujeres a que se animen a entrar", insistió. "No sé si habrá proyectos femeninos o no, obviamente en el futuro, si me encuentro cómoda con una copiloto o no estoy bien con Pablo [Moreno, copiloto] por lo que sea, si está la posibilidad, no diría que no por el hecho de ser 100% femenino".

"Yo valoro más a la persona, que sea hombre o mujer [no me importa], que me lleve bien con ella, o que tengamos buena relación, y sobre todo, que me encuentre bien dentro del coche", dijo la española sobre sus preferencias en el vehículo.

El apoyo de Red Bull para el sueño del Rally Dakar de Cristina Gutiérrez

La vida de Cristina Gutiérrez dio un vuelco cuando contó con la ayuda de la compañía de las bebidas energéticas, la que le proporciona el apoyo tan necesario en un mundo tan complicado como el del automovilismo, y sobre eso habló para contar cómo fue la asociación con South Racing para competir con un nuevo Can-Am.

"Se acababa el contrato con el equipo, y Red Bull estuvo viendo varias opciones", dijo. "Al final habló con South Racing y acogió muy bien la idea de que fuera parte del [equipo] junior, además de que Can-Am consiguió una especie de acuerdo con ellos. Hay una división entre los junior y los que no somos tan junior, pero Can-Am se hizo cargo de nosotros".

"Creo que es una unión muy bonita, muy fuerte, que en medio habrán tenido muchos despachos [conversaciones] en donde no me he enterado de nada, pero que pienso que ha sido una bonita y fuerte unión para tener el título más plano", continuó. "Al final, [para Red Bull] asociarse a un equipo como South-Racing, que si no me equivoco ha ganado los últimos cinco Dakar, ha sido algo que se tenía que hacer entre los dos, tanto uno como otro son potencias, y creo que era cuestión de tiempo que sucediera."

Nuevo año, nuevo coche de Can-Am en el Rally Dakar

La burgalesa disfruta de una nueva participación en la carrera por Arabia Saudí, donde espera tener un gran resultado, aunque reconoce que no fue nada sencillo llegar hasta ahí debido a lo que costaba adaptarse al vehículo de South Racing.

"Para ser la primera carrera que hacía con el coche, tampoco sabíamos muy bien dónde iba a estar con el nuevo, pero ha estado muy bien", expresó Cristina Gutiérrez. "Eso te da una motivación para salir más seguro a las demás etapas, y creo que ha sido un bonito comienzo para Pablo y para mí, te da ese impulso para seguir hacia delante".

Cuando se le preguntó sobre la relación con el resto de rivales en la carrera, fue muy clara al contar que se llevan "muy bien" pese a que todos están muy cerca en la clasificación general: "Todos nos llevamos muy bien. En la carrera somos competidores, y seguramente pasarán cosas, pero lo importante es saber que es una carrera y que se queda ahí, luego son risas, prácticamente somos todos muy jóvenes, y eso es muy bonito, saber que es una modalidad [T3] de pilotos tan jóvenes, en donde tienen la oportunidad".

"Personalmente, me encanta, porque da opción a tener más gente joven en el Dakar. Es sano, nos conocemos y, por ejemplo, con Seth [Quintero] es el tercer Dakar en el que compito con él, es un día uno y otro día otro, estamos acostumbrados a ese tipo de relación, y eso hace que sepamos los tiempos, si alguien ha ido mal no le molesta porque por la mañana será otra jornada y hablas de todo", explicó la española.

Las masterclass de Sébastien Loeb a Cristina Gutiérrez

Cristina Gutiérrez ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida al volante de un coche, pero nadie mejor que un nueve veces campeón del mundo de WRC para aconsejarla, y es que Sébastien Loeb compartió su vehículo en la Extreme E para alzarse con el título al final de la temporada 2022. La dupla hispanofrancesa ha funcionado a la perfección, con una "masterclass" en cada jornada de rodaje.

"Al final es como tener una masterclass [clase maestra] cada día. De hecho, cuando he terminado la Prólogo [primera jornada del Rally Dakar 2023, que ganó], uno de los primeros mensajes que me ha llegado ha sido de él, dándome la enhorabuena, y ya le he dado las gracias, porque parte de que yo esté a este nivel es por él", reveló. "De lo que me iba diciendo he ido absorbiendo, y creo que cada día se puede aprender una cosa nueva. Lo importante es estar abiertos a aprender cosas nuevas, que me está ayudando mucho".

El objetivo del Rally Dakar 2023 y las apuestas para la victoria

La misión es clara, ganar, y Cristina Gutiérrez siempre lo tiene en mente, aunque es muy complicado hacerse con el triunfo en la carrera más dura del mundo en una categoría tan apretada como es T3. La mentalidad es de ir jornada tras jornada haciendo bien el trabajo, y se toma con humor que la pongan como favorita en las apuestas.

"Ir día a día, no cometer errores, intentar perder el menor tiempo posible cada jornada, y si conseguimos ese objetivo, llegaremos al final de la carrera en una buena posición", comentó la campeona del Mundial Cross-Country FIA antes de que llegaran las risas al decirle que alguien la ponía en su quiniela personal.

"¡Qué presión, qué presión! Posibilidades siempre hay cuando tienes un buen coche, un buen copiloto, buenos compañeros, está muy competido, no te voy a engañar, todos pueden ganar. Voy a intentarlo seguro, no sé que va a pasar, pero lo voy a intentar", finalizó.

