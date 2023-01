Peterhansel sufre físicamente y Loeb vuelca en el Dakar

Cargar el reproductor de audio

Ha'il-. La quinta etapa del Rally Dakar 2023 estuvo protagonizada por un bonito duelo entre los 'cuatro fantásticos', el grupo formado por Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel y Sébastien Loeb. El qatarí consiguió su 46ª victoria de especial en la carrera más dura del mundo, mientras que el español logró la segunda plaza, pero pierde fuelle respecto al de Toyota en la clasificación general.

Sin embargo, el mito del WRC es el que más debe lamentar la jornada de hoy, pues sufrió un vuelco en el que perdió mucho tiempo, y junto a las pérdidas por los pinchazos en la tercera etapa, casi que se debe despedir de cualquier opción a alzar el Touareg el día 15 de enero en Dammam. El galo explicó en su cuenta oficial de Twitter que intentaba atacar para ir a por el triunfo en el bucle alrededor de la ciudad de Ha'il, pero un "pequeño error" en una duna hizo que volcara y perdiera unos 20 minutos más.

El nueve veces campeón del mundo de rallies está en la 11ª plaza de la tabla clasificatoria, a casi dos horas de distancia de Nasser Al Attiyah, aunque mucho mejor colocado está su compatriota Stéphane Peterhansel, que a pesar de ceder casi 4 minutos en la quinta especial de la carrera por Arabia Saudí, es segundo en la general a 22 minutos.

Una vez que se bajó del Audi RS Q e-tron E2, un vehículo que ha recibido un incremento de la potencia de 8 kW, el equivalente a 11 CV, cosa que Carlos Sainz aseguró que no se notaba tanto por lo "sutil" que era. 'Monsieur Dakar' no habló sobre ello en las declaraciones que proporcionó el equipo alemán, pero indicó que fue una jornada muy física.

"La etapa tenía muchas dunas en las que había que subir y bajar, pero probablemente ese no era el problema esta mañana, parece que era un poco rígido", expresó. "Fue una pelea desde por la mañana hasta el final de la especial, física y demandante para nosotros, para Edouard [Boulanger, su copiloto] y para mí, pero también para el coche, porque cuando no tenemos una buena configuración en la suspensión, los impactos se notan en el coche, por todas las partes del chasis, así que no es bueno".

"Es la etapa más física que he hecho desde hace tiempo. En la general creo que somos segundos, sigue siendo mejor que en el principio del rally, pero son unos buenos minutos sobre Nasser Al Attiyah, así que veremos mañana", concluyó el piloto que más veces ha ganado el Rally Dakar en toda la historia.

