¿Cómo funciona el EoT en el Rally Dakar y cómo lo mide la FIA?

La FIA comenzó a trabajar con el Campeonato del Mundo de Rally-Raid para que la modalidad creciera y fuera cada vez más importante, a la vez que justa para los fabricantes que decidieran adentrarse. En los últimos años, nombres como Audi, Prodrive o Ford, además de la reciente incorporación de Dacia, decidieron probar suerte para intentar alcanzar la gloria, con el Rally Dakar como principal objetivo.

Es en esa cita en donde la federación internacional hace más hincapié en el control del rendimiento de cada vehículo, y desde el 2023 introdujeron un sistema para equilibrar a todos los competidores, el llamado Equivalence of Technology [EoT, o traducido al español como Equivalencia de Tecnología], que está basado en algo parecido al Balance of Performance del WEC, aunque con sus diferencias.

Así se mide el Equivalence of Technology o EoT en el Rally Dakar

Por eso, el delegado técnico de la federación internacional, Théodore Desforges, explicó en un vídeo cómo funciona y qué hace el organismo rector para controlarlo: "El Equivalence of Technology, o EoT, es el proceso para asegurarnos de una competición justa entre las diferentes tecnologías en el transcurso del Rally Dakar".

"El EoT se implementó por primera vez en el Rally Dakar de 2023, algunos equipos estaban preocupados por los coches híbridos, los cuales utilizan la energía eléctrica en sus motores, y temían que esa tecnología les brindara una gran ventaja a la que no pudieran hacer frente", comentó el francés. "Así que querían una forma de ajustar el rendimiento durante la carrera si las diferencias eran muy grandes".

Medir toda esa información no es sencillo, pero la FIA utiliza los ordenadores para crear unos niveles de potencia más justos para los que participan, aunque eso ya causó alguna polémica en el pasado debido a la gran diversidad de propulsores, sobre todo, con los híbridos, como pasó con Audi: "Para medir el EoT recogemos la información de los coches, que principalmente se mide a través de los datos en la aceleración con las coordenadas del GPS, con lo que podemos tener una estimación del rendimiento del vehículo durante la etapa".

"También debemos considerar que no todos los coches tienen el mismo peso, y que algunos no usan toda la potencia que pueden, así que debemos correlacionar todos esos datos con el peso y la potencia", aseguró, antes de cita el principal problema al que se enfrenta la federación internacional en cada ocasión. "Los desafíos en el Rally Dakar es que tenemos muchos coches diferentes, con híbridos, otros normales de gasolina, turboalimentados, diésel, buggies, T3, T4, T5, etc., con lo que necesitamos asegurarnos de que haya una competición justa entre todos".

Los directores técnicos de cada conjunto están de acuerdo en que no es nada sencillo hacer esto en una competición en donde los vehículos van por caminos pedregosos y el desierto, aunque afirman que es lo mejor para asegurarse de que nadie obtenga una ventaja adicional y se genere un mayor espectáculo gracias a la igualdad, como ocurrió en la pasada edición del Rally Dakar de 2024 con el Hunter de Prodrive y el RS Q-etron de Audi, quienes estuvieron a la par en la mayor parte de la carrera, con pequeños detalles que marcaron la diferencia.

