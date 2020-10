Carlos Sainz recibe el Princesa de Asturias en una ceremonia diferente

La Fundación Princesa de Asturias entregó este viernes en el hotel de la Reconquista del centro de Oviedo la edición 2020 de sus premios anuales. Entre los galardonados estuvo el bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar, Carlos Sainz.

Sainz se impuso a deportistas de la talla de Marc Márquez, y se convierte en el cuarto piloto del deporte motor que recibe el galardón, el primero desde que Michael Schumacher lo ganara en 2007, dos años después de que lo lograra Fernando Alonso. En 1990 el ganador fue Sito Pons.

La ceremonia de entrega distó mucho de la tradicional en el Teatro Campoamor, debido a las restricciones por la COVID-19. Las circunstancias exigieron que tan solo 47 personas estuvieran presentes en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista, sin público, ni prensa, y el uso de mascarilla, así como la distancia social, fue obligatorio en todo momento.

El reconocimiento llega tras toda una vida dedicada a la competición y después de lograr múltiples éxitos e hitos para el deporte español desde que debutó en el WRC en 1987.

"Durante los últimos días he dado más vueltas a este discurso que kilómetros he competido en un coche de rallies y finalmente he llegado a la conclusión de que hoy es un día para decir gracias", comenzó Sainz su discurso.

"Gracias a la Fundación Princesa de Asturias y a todos los miembros del jurado por otorgarme este premio tan único y especial. Soy consciente de la gran cantidad de deportistas que podrían estar hoy aquí en mi lugar, por lo que haber sido elegido supone un tremendo orgullo para mí". "Gracias a toda la Familia Real por el apoyo incondicional y cariño que durante tantísimos años han mostrado al deporte en general y a todos los deportistas españoles en particular. Su determinación y compromiso han sido esenciales para fomentar en nuestro país los valores y el amor por el deporte, para apoyar a miles de jóvenes en sus disciplinas y para que nuestra bandera haya ondeado en lo alto de innumerables podios por todo el mundo. La Casa Real ha sido y sigue siendo nuestro mejor embajador". El piloto español, ganador del Dakar 2020 junto a Lucas Cruz, también tuvo palabras para los aficionados "por su pasión y sus incansables ánimos" y quiso hacer partícipes del premio "a todos los españoles", porque "cualquier deportista sabe lo importante que es el apoyo de sus compatriotas y hoy me atrevo a culparles en gran parte de que hoy este aquí recogiendo este premio". Sainz también se refirió a sus padres "Antonio y Julita, a quienes mando un fuerte beso desde aquí, por haberme inculcado el espíritu de superación y enseñado la importancia del esfuerzo personal" y a su mujer y sus tres hijos, que le acompañaron en el acto: "Son mi mayor motivación. Sin vuestro apoyo y sobre todo sin vuestra comprensión, no podría seguir en activo a mis 58 años y, por tanto, este premio lo considero tan mío como vuestro". El piloto español agradeció a los equipos en los que ha estado y sigue estando durante su trayectoria profesional el apoyo y quiso lanzar un mensaje "de ilusión y optimismo a los más jóvenes". "Hace mucho tiempo, cuando era un niño, soñaba con ser piloto y levantar trofeos. Un sueño ambicioso, un sueño que parecía inalcanzable. Muchos años después, tras dos campeonatos del mundo de rallies y tres títulos del Dakar, ese sueño continúa más vivo que nunca y es el que me empuja a seguir compitiendo al más alto nivel", aseguró el madrileño. "Desde aquí os animo a que persigáis vuestros sueños con confianza, a que luchéis por ellos, a que la ilusión os guíe en vuestras decisiones y que el esfuerzo, el sacrificio y la valentía sean vuestra bandera. No será fácil, no os lo van a regalar, pero recordad que los sueños se pueden cumplir y, sobre todo, evitad el remordimiento de no haberlo intentado".

"Escuchad con atención y respeto a los veteranos, a quienes también animo a adaptarse a los nuevos tiempos y a seguir activos disfrutando con pasión de la vida". La trayectoria de Carlos Sainz, en imágenes

Los resultados de Carlos Sainz en la élite mundial de los rallies y el Dakar

Año Categoría Coche Posición 1987 WRC Ford Sierra RS Cosworth 35º* 1988 WRC Ford Sierra RS Cosworth 11º 1989 WRC Toyota Celica GT-Four ST165 8º 1990 WRC Toyota Celica GT-Four ST165 1º 1991 WRC Toyota Celica GT-Four ST165 2º 1992 WRC Toyota Celica Turbo 4WD 1º 1993 WRC Lancia Delta HF Integrale 8º 1994 WRC Subaru Impreza 555 2º 1995 WRC Subaru Impreza 555 2º 1996 WRC Ford Escort RS Cosworth 3º 1997 WRC Ford Escort WRC 3º 1998 WRC Toyota Corolla WRC 2º 1999 WRC Toyota Corolla WRC 5º 2000 WRC Ford Focus RS WRC 00 3º 2001 WRC Ford Focus RS WRC 01 6º 2002 WRC Ford Focus RS WRC 02 3º 2003 WRC Citroen Xsara WRC 3º 2004 WRC Citroen Xsara WRC 4º 2005 WRC Citroen Xsara WRC 13º** 2006 Dakar Volkswagen Touareg 11º 2007 Dakar Volkswagen Touareg 9º 2008 Dakar Volkswagen Touareg No se celebró 2009 Dakar Volkswagen Touareg Abandono 2010 Dakar Volkswagen Touareg 1º 2011 Dakar Volkswagen Touareg 3º 2012 Dakar - No participa 2013 Dakar Demon Jefferies Abandono 2014 Dakar SMG Abandono 2015 Dakar Peugeot 2008 DKR Abandono 2016 Dakar Peugeot 3008DKR Abandono 2017 Dakar Peugeot 3008DKR Abandono 2018 Dakar Peugeot 3008DKR Maxi 1º 2019 Dakar MINI X-Raid buggy 13º 2020 Dakar MINI X-Raid buggy 1º

*Solo compite en dos pruebas

**Participa en dos rallies con Citroën como sustituto y acaba 4º y 3º en ellos