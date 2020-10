Así es Carlos Sainz, leyenda del WRC y del Dakar

La trayectoria de Carlos Sainz (Madrid, 1962) puede definirse con una sola palabra: excelencia. El veterano piloto madrileño es uno de esos rara avis en el mundo del motor y a sus 58 años sigue soñando y luchando cada día por la victoria, ahora en el Dakar.

La leyenda que Sainz ha forjado –aunque le cueste reconocerlo– desde que debutara en el Mundial de Rallies en 1987 no tiene parangón y puso a España en el firmamento de la especialidad en una época "en la que nos preguntaban si aquí celebrábamos algún rally", como recuerda Juanjo Lacalle, su primer copiloto y parte de su familia.

"Si ahora es difícil tener un español en el Mundial, más lo era cuando él llego. Antes ni se seguía el WRC y llegabas allí y te miraban raro. España no existía en el mapa de la especialidad. Él llegó gracias a esos mensajes que siempre dice que hay que enviar. Toda nuestra preocupación en aquel momento era poder correr fuera de España para que le vieran. Por eso cuando se firmó con Ford España se incluyó una condición de hacer cuatro pruebas del Mundial".

"Luego, el alcance de las cosas era mucho menor. Recuerdo cuando se puso líder en Grecia [1990] por primera vez, que tuve que entrar en una casa en mitad del campo para llamar a TVE y que en las noticias dijeran que iba primero. Había un griego comiendo en su casa un pez enorme con patatas y con señas le expliqué que tenía que llamar por teléfono. Lo hice, le dejé unos billetes para que se cobrara la llamada y me fui. Ahora es que mandas hasta una foto en mitad de la nada".

Desde entonces, Sainz marcó un antes y un después en la especialidad, llevándose dos títulos mundiales (1990 y 1992) con Toyota y acariciando varios más. Pero su impronta quedó grabada por la manera de enfocar la preparación física y técnica y de trabajar diariamente con el equipo. Meticuloso hasta el extremo, nunca ha querido dejar tornillo sin analizar.

40 años después de correr su primer rally con 18 años recién cumplidos, Sainz sigue al máximo nivel, peleando año tras año por ganar el Dakar, sacrificando días en casa y echando horas y horas con los ingenieros para mejorar su montura. Una trayectoria longeva que da vértigo revisar.

"Hay muchas cosas que cambió Carlos, hay que estar muy orgullosos, pero no solo él y yo, todos. A nivel mundial, hay muy poca gente con 40 años de competición y él es uno de ellos", subraya Luis Moya, a su derecha desde 1989 hasta 2002.

Carlos Sainz, genio abstraído en busca de la excelencia

Los que le conocen desvelan que Sainz –que llegó a presentarse como vicepresidente en unas elecciones del Real Madrid en 2006– llega a abstraerse en eventos o conversaciones por la concentración excelsa que imprime a su implicación en cada proyecto de competición.

"Para mí, lo fundamental es que tiene muy claro su objetivo y cuál es el camino a seguir para lograrlo y da el 100% en cada proyecto que se involucra. Solo le vale la excelencia, siempre le ves que está un poco ausente y cuando está así es que está metido en el proyecto que tiene entre manos", explica Lucas Cruz, su actual copiloto, a Motorsport.com.

"Esa ausencia no es tal, sino que es un trabajo mental de reflexionar, de qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho y cuál es la línea buena a seguir. Esto es lo que es de destacar, que no se rinde por nada y que tiene claro que con el trabajo, la dedicación y el esfuerzo se consiguen los objetivos. Un claro ejemplo es que con tres marcas en el Dakar ha logrado hacer coches ganadores y ganar con ellas".

Lacalle, que también ha sido manager de Sainz y de su hijo, recuerda una anécdota que confirma la teoría de que los grandes genios siempre tuvieron una pizca de distracción, o quizás deba calificarse como concentración extrema.

"Recuerdo que un verano nos fuimos a Silverstone a hacer la Fórmula Ford 2000 y una mañana estuve toda la mañana el box picándole todos los tiempos que hacía. Al final de la mañana me preguntó que dónde había estado todo el rato. Ni me había visto. Cuando se concentra en algo, está en su mundo y puede pasar alrededor lo que sea, que ni se entera. Eso creo que ha sido la base de su éxito", asegura.

"Él se pasaba la vida concentrado y hubo un momento que era como una máquina, solo pensaba en mejorar el coche. Me acuerdo en la época de Toyota, cuando fue campeón del mundo, se tiraba horas y horas hablando con los ingenieros, y a los de los neumáticos les tenía fritos. Solo pensaba en eso. Luego ya, con la edad, se abrió un poco más".

Antes de seguir, disfruta de las mejores fotos de Sainz y Cruz en el Dakar 2020

Máxima exigencia, máxima eficiencia

El cuidado por el detalle Sainz lo lleva al extremo. Es capaz de cuestionar a los ingenieros de su equipo la altura de una válvula de entrada de aire del sistema neumático en un primer vistazo y comprobar a mitad de un Dakar que tenía razón. Incluso llegó a sugerir el diseño de los dibujos de los neumáticos de BF Goodrich en su época dakariana en Peugeot.

“Destacaría la profesionalidad que tiene, la energía que pone. Es muy eficiente porque a veces estamos una semana de test y no avanzas mucho, pero con Carlos te vas dos días y avanzamos muchísimo. Viene muy preparado, pregunta mucho, quiere saberlo todo y como tiene todo tan claro, avanza mucho más rápido", apunta Joan Navarro, ingeniero jefe del proyecto buggy de X-Raid.

Cruz sabe mejor que nadie hasta dónde llega la exigencia de Sainz todavía hoy, a sus 58 años, y el hambre que sigue teniendo después de haber logrado su tercer Dakar, registro que solo dos pilotos en coche han superado en la historia.

"Exige a todos los que le rodean que tengan su misma filosofía, el buscar la excelencia en todo lo que hace. Ahora está con el mismo hambre que siempre, tiene ganas y está trabajando tanto físicamente, como con los ingenieros. Por ejemplo, en el Rally de Andalucía, con un coche que no era el ideal para la prueba, ha luchado como si le fuera la vida. También tiene claro que no quedarán muchos años de guerra, pero que será el cronómetro quien lo baje del coche. Sigue teniendo cuerda", apunta el copiloto catalán.

Sainz pone de acuerdo a sus rivales: de Loeb, a Peterhansel

Los rivales de Carlos Sainz han reconocido a lo largo de los años su espíritu competitivo y el trabajo que lleva haciendo en las últimas cuatro décadas, incansable, insaciable.

El último en hacerlo, aunque ya dio muestras de ello cuando coincidieron en el proyecto de Citroen en el WRC, fue Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies. Fue contra él con quien se jugó Sainz la final de la votación al Mejor Piloto de Rallies de la historia... y a quien derrotó.

"¡Bien jugado, Carlos Sainz! Perder contra ti es lo que llamamos una muy buena derrota", aseguró aquella jornada el francés. "No me inspiró nadie, en general siempre me gustó hacer las cosas por mi cuenta. Sin embargo, debo decir que el momento de mi carrera en el que me sentí un poco intimidado fue cuando compartí equipo con Carlos Sainz y Colin McRae. Dos campeones del mundo en mi equipo y yo en el tercer coche. Su presencia me ayudó y aprendí mucho de ellos".

Nasser Al Attiyah, uno de sus más fieros rivales y compañeros de equipo, y con quien sigue batiéndose el cobre cada enero en los desiertos de medio planeta, reconoció a Motorsport.com su calidad.

"Carlos es uno de los mejores pilotos, da igual si es viejo o joven. Es un tío muy fuerte, es un gran deportista y se mantiene muy en forma. Tiene muchísima experiencia y le respeto. Disfruto muchísimo cuando compito contra él. No, no me sorprende, siempre está peleando y tiene un coche realmente bueno. Es mi piloto favorito", comentó.

Stephane Peterhansel, 13 veces ganador del Dakar, y actual compañero del español en el proyecto buggy de MINI X-Raid, ha dejado claro en varias ocasiones que donde vaya Sainz, irá él por cómo prepara con mimo cada coche.

"Carlos, antes que nada, es muy rápido. Desde que está en el equipo hemos hecho un gran trabajo en el equipo, muchos test, compartido mucha información y hemos trabajado mucho juntos y muy bien. Estamos muy unidos desde los años de Peugeot e intentamos trabajar juntos para progresar y es muy bonito estar con él", comentó el pasado enero.

Y hasta el bicampeón del mundo de Fórmula 1 y campeón del mundo de resistencia, Fernando Alonso, se rinde ante él: "Espectacular, pero no hay ninguna sorpresa en ese sentido, es de los mejores, si no el mejor que hay en el Dakar. Cuando salía delante hacía 1º o 2º y cuando salía detrás, recuperaba mucho tiempo. Carlos es un espectáculo de piloto. Hemos crecido todos en España con sus logros. Era nuestro referente. Para mí es un referente, da igual la edad".

La Fundación Princesa de Asturias resaltó al otorgarle el Premio Princesa de Asturias de los Deportes que Sainz "marcó una época al convertirse en el primer piloto no nórdico en ganar los rallies de Suecia o Finlandia. Lo cierto es que la sigue marcando... 30 años después, ¡y lo que le queda!