Al Attiyah, antes del Dakar: "Ahora ya podemos competir"

Yeda.- Todas las miradas están puestas en él, y lo sabe. Pero este tipo de situaciones son las que hacen sonreír a Nasser Al Attiyah (Doha, 1970) por encima de la mascarilla obligatoria estos días previos al Dakar 2022. El piloto qatarí, tres veces ganador del Rally, parte como uno de los favoritos para la 44ª edición, después de proclamarse campeón de la Copa del Mundo FIA de Cross Country esta temporada por quinta vez.

Al Attiyah se pondrá desde el 1 de enero al volante de un Toyota GR DKR Hilux T1+ que ha sido desarrollado durante los últimos meses en la división sudafricana de Gazoo Racing (Hallspeed). A su derecha estará el francés Mathieu Baumel y ambos llegan con optimismo al tercer Dakar saudí.

La normativa para la categoría coches ha cambiado notablemente, creando la división T1+ para los pilotos top e igualándolos con los T1U, como el Audi RS Q e-tron, que usan energías alternativas. Esto ha permitido a equipos como Toyota o Bahrain Raid Xtreme (Prodrive) aumentar de tamaño los T1 con los que compitieron en 2021. Ahora, los prototipos 4x4 cuentan con 350 mm de recorrido de suspensión, ruedas de 37 pulgadas y 2,3 metros de ancho, aunque también con aproximadamente 150 kg más de peso.

“Estamos muy contentos de disputar este tercer Dakar en Arabia Saudí y de tener esta nueva normativa T1+. Creo que será emocionante porque nadie sabe todavía quién será el más rápido, dado que estos coches son nuevos. Espero que este Dakar caiga de nuestro lado, porque después de dos podios en Arabia Saudí, con dos segundos puestos, creo que ha llegado el momento de ganar”, asegura Al Attiyah en conversación con Motorsport.com.

El qatarí fue especialmente beligerante en la última edición del Dakar, cuando llegó a asegurar que no era “justo” que compitieran contra el buggy de MINI X-raid con el que Stéphane Peterhansel selló su 14º Dakar el pasado enero. Todo ello, después de que los cuatro Toyota oficiales sumaran más de 50 pinchazos.

"No sé qué más puedo hacer, es el segundo año que estamos luchando contra los buggies. Para mí, creo que tienen que cambiar las normativas, solo eso, que sea justo para todos. Estoy más decepcionado que el año pasado porque si solo tienes cuatro dedos y no cinco, no es justo. Creo que tienen que cambiar la normativa por los buggies, porque ahora llevan cinco años ganando a los 4x4 y esto no es justo. Espero que la organización tome medidas porque si no, no estamos interesados en volver”, soltó el qatarí en enero de 2021.

Cuando se le preguntó este jueves previo al inicio del Dakar 2022 si estaba satisfecho de tener un prototipo con el que competir, a priori, en igualdad de condiciones técnicas contra sus rivales, respondió: “El buggy era más rápido y ligero el año pasado, además contaba con una rueda más grande, pero ahora tenemos la misma rueda para todos y pincharemos menos, eso seguro. Será una gran batalla entre todos los equipos. El Audi, al ser eléctrico, seguro que irá rápido. Pero tendremos que ver cuánto aguantan”.

“Estoy preparado física y mentalmente, hemos hecho muchos kilómetros con el T1+ y respetamos a todos los pilotos. Eso sí, mi trabajo es ganar esta carrera. Siempre me veo como el favorito y este año ha sido increíble: segundo en el Dakar y campeones de la Copa del Mundo de Cross Country. Confiamos en nuestro coche y en el equipo; hemos hecho un gran trabajo de desarrollo y test para estar listos de cara a la batalla y ahora podemos competir en cualquier terreno”.

Eso sí, Al Attiyah, como el resto del vivac, no tiene claro quién será su principal rival en una edición que se antoja realmente incierta y donde las cartas están bocabajo, dado que Toyota es el único favorito que ha competido con su nuevo prototipo antes del Dakar.

“No estoy seguro de quién será el rival principal. Carlos [Sainz] y Stéphane también estarán ahí. Pero, como pasa siempre con la tecnología, no sabes hasta dónde podrán llegar, porque el Dakar es una prueba especialmente exigente. Veremos”, concluyó.

