Mientras el mundial de Superbikes va llegando a su final de temporada, ha estallado la polémica en redes sociales, y no por los aficionados, sino por los propios pilotos. Este miércoles, Scott Redding ha publicado un post señalando directamente el peso de Bautista, actual líder del campeonato, y ha abierto un debate: ¿debería el WorldSBK limitar el peso mínimo de los pilotos para la temporada 2023?

Además de una foto recordando los 66 kilos de Álvaro Bautista y sus 93 kg, Redding publicó varios vídeos de su batalla en la reciente cita del WorldSBK en Villicum (Argentina), donde el español hizo doblete. Y escribió:

"El WorldSBK ha hecho un gran trabajo creando algunas de las mejores carreras de motos del mundo pero, ¿por qué no hay un límite de peso mínimo para los pilotos? Yo puedo hablar sobre este tema ya que no soy un candidato al título este año, aquellos que lo son no hablarán sobre eso porque los aficionados y los 'expertos' de las redes sociales los criticarán".

"Como verás cuando pases los vídeos, se aprecia la clara ventaja que un piloto extremadamente pequeño tiene en una recta, de entre dos y cuatro décimas de segundo. Puede no parecer mucho para muchos de vosotros, pero cuando 10 pilotos acaban en un segundo, esas "dos décimas" son una gran red de seguridad".

"Además de la ventaja en velocidad, un piloto más ligero no consumirá tanto el neumático trasero como uno más pesado. Por lo tanto, al final de la carrera, que es la parte más crítica, es probable que los pilotos más ligeros tengan más agarre en comparación con sus competidores, lo que significa más posibilidades de ganar. Tengo información sobre las cifras de desgaste de los neumáticos, pero es información confidencial".

"Mira la foto 7 de la publicación, verás la información del tiempo de un sector, el sector 2, que consta de 2 curvas y de tres cuartos de la recta trasera en San Juan. Puedes ver que hay una clara ventaja, hace que el otro piloto presione aún más buscando el límite para intentar recuperar esas dos décimas de una vez. Simplemente creo que debería ser lo más justo posible para todos los pilotos. Probablemente recibiré muchos comentarios de odio, pero eso está bien porque alguien necesita hablar".

De entre las muchas respuestas, la más destacada es la del piloto al que se alude, Álvaro Bautista, que fue claro y contundente en su contestación: "Vamos a limitar la fuerza también... Los pilotos pequeños tienen menos fuerza para mover la moto y trazar las curvas... pero ese no es un problema para los pilotos más altos y con más cuerpo... así que si pones un límite para una cosa, tienes que limitar la otra".

"Creo que es más importante concentrarse en sacar ventaja al usar los puntos fuertes que uno tiene y tratar de minimizar los puntos débiles... pero es más fácil buscar excusas externas en lugar de trabajar duro y aceptar la realidad... es la primera vez en mi carrera que otros pilotos se quejan del peso de los pilotos", concluyó el de Ducati.

El propio Redding, aunque no como respuesta a Bautista, sino como contestación a su propio post, publicó después: "Ya hay un peso mínimo para las motos. No quiero que los demás pilotos sean como yo porque necesitaría un camión detrás, pero solo una media de los pilotos".

Otros compañeros de parrilla reaccionaron a la publicación. Y mientras Michael Rinaldi solo propuso coger palomitas para observar el debate, Loris Baz fue el que más se posicionó: "De acuerdo al 200%. Yo también peso 95 kg, y ha sido así toda mi vida. El problema es que las motos mejoran con la electrónica y la aerodinámica. Eso significa que la pequeña ventaja que podemos tener de un mayor peso está reduciendo cada vez nuevas estrategias. Recuerdo las carreras de Stock 1000 y los primeros años en WorldSBK y podía ayudar al efecto de caballitos o al agarre con mi tamaño y peso. ¡Pero la electrónica y aerodinámica cambian a cada vez mejory es una gran desventaja el peso en las rectas!".

Marc García por su parte publicó un emoji con cara de decepción, y el post ya lleva casi dos mil comentarios.

Mientras campeonatos como Moto2 y Moto3 sí tienen un peso mínimo para el conjunto moto-piloto, en MotoGP es un debate que hace tiempo que no se abre, pero que siempre ha estado más o menos ahí. De hecho, ya lo abrieron los mencionados Scott Redding y Loris Baz cuando coincidieron con otro piloto corpulento, Danilo Petrucci, en la máxima categoría, y ahora parece haber hecho lo mismo Luca Marini.

