Fotos: Franco Morbidelli en la "fosa de los leones" del WRC

Comienza la cuenta atrás para Franco Morbidelli. Este fin de semana debutará en el WRC, en el Rally de Monza, y este lunes en las colinas al norte de Verona se estrenó con el Hyundai i20 R5 del Hyundai Rally Team Italia con WithU Motorsport.

En la primera parte de la prueba, Franco Morbidelli estuvo acompañado por Alex Fiorio, un instructor experto y ex piloto, y luego estuvo acompañado del que será su copiloto, Simone Scattolin.

Mira las fotos antes de leer sus declaraciones

Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 1 / 7 Foto de: WithU Motorsport Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 2 / 7 Foto de: WithU Motorsport Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 3 / 7 Foto de: WithU Motorsport Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 4 / 7 Foto de: WithU Motorsport Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 5 / 7 Foto de: WithU Motorsport Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 6 / 7 Foto de: WithU Motorsport Franco Morbidelli, WithU Motorsport Hyundai i20 R5 7 / 7 Foto de: WithU Motorsport

"Estoy muy feliz de debutar en esta aventura. Tengo curiosidad y emoción. Ya hemos hecho un día de test y no me he sentido mal. Estoy cómodo con el coche, mejorando poco a poco, así que estoy contento. Los pronósticos hablan de nieve y eso supondría una gran preocupación, pero intentaremos hacer nuestro rally lo mejor que podamos y divertirnos", dijo Morbidelli al final de la prueba, durante un encuentro con medios en el que participó Motorsport.com.

Monza no será una experiencia fácil para el piloto de Yamaha Petronas en MotoGP, porque es su debut en un rally y además en el Mundial, con la incógnita de la nieve.

"Sin duda será muy difícil, porque habrá condiciones a las que nunca me he enfrentado en mi vida, ni siquiera con la Playstation. Tengo curiosidad y me siento un poco como arrojado al foso de los leones. Pero me recuerda a cuando llegué a Moto2 desde el Campeonato Superstock europeo. Así que me gusta".

En cuanto a resultados, Franco no se fija un objetivo concreto: "No tengo preocupaciones en particular, solo espero poder aprender lo máximo posible en el menor tiempo posible. Será importante explotar y disfrutar al máximo esta oportunidad, pero también entender esta disciplina".

Una de las cosas que seguramente será muy diferente para él es tener que confiar en las notas del copiloto, sin poder basarse en sus instintos como hace con la M1 de MotoGP.

"Las notas que me dará mi copiloto seguramente serán acertadas y dadas de la forma correcta, dependerá de mí poder conectar de la mejor manera lo que siento y lo que haré. Esto es algo difícil, porque en la moto solo estás tú, mientras que aquí tienes que conectar lo que escuchas y es bastante complicado al principio".

En esta prueba parece haber encontrado una buena base, aunque tiene mucho margen de crecimiento: "No hubo quejas ni elogios en particular. Lo hice bastante bien en todo. Hay margen de mejora, pero creo que tengo una base decente en todos los aspectos. Bueno, tal vez necesito mejorar las salidas".

Pero hay otra cosa que le intriga especialmente sobre esta nueva experiencia: "Tener que arreglar y resolver cualquier situación como un mecánico es uno de los componentes más fascinantes. Es algo en lo que no soy tan fuerte, porque no soy bueno como mecánico, por lo que se suma a las cosas que no puedo hacer. Espero aprender rápido, pero estoy aquí con la buena voluntad para hacerlo".

Morbidelli es el segundo piloto de MotoGP en disputar un rally del mundial después de su "maestro" Valentino Rossi. Franco no tuvo la oportunidad de hablar con el 'Doctor', pero Luca Marini quien en el pasado hizo el Monza Rally Show con Scattolin, le dio algunos consejos.

"No tuve la oportunidad de hablar con Valentino, porque no lo veía desde Portimao. Pero hablé con Luca y me dio mucha información. Intenté entender al máximo posible cómo serían las sensaciones en el coche. Venimos ambos de las motos, así que percibimos las diferencias más o menos de la misma manera y creo que lo que me explicó fue útil”.