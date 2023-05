El WRC quiere aumentar el número de fabricantes con un nuevo reglamento

El WRC comunicó que tener cuatro equipos de fabricantes sería lo ideal para el futuro del campeonato, pero desde la salida de Citroën a finales de 2019, la categoría solo ha contado con tres conjuntos [Toyota, Hyundai y M-Sport con Ford], que están comprometidos hasta al menos finales de 2024.

La introducción del nuevo reglamento híbrido Rally1 tenía como objetivo atraer a una nueva marca, pero hasta ahora, la normativa actual, aún no ha logrado este objetivo. En los últimos meses, la FIA y el WRC se han puesto en contacto con fabricantes de automóviles de todo el mundo para poder ultimar sus próximas reglas de 2025 y su futuro a partir de 2027.

Como ya se informó el año pasado, Skoda, Alpine y el Grupo Stellantis, propietario de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot y Vauxhall, han declarado su interés en unirse al WRC, si se modifica la normativa.

El director deportivo del WRC, Peter Thul, confirmó tenían tres potenciales objetivos, y aunque eran anónimos, se encontraban en conversaciones para diseñar las normas: "Estamos trabajando en ello. Estuve con Andrew [director de rallies de la FIA] hablando con cualquiera que esté siquiera cerca de la competición".

"Ahora tenemos dos opciones y quizá tres [fabricantes] con los que seguir hablando. No hablaremos de ello hasta que sea viable, ya que es un sistema muy frágil, pero tener cuatro fabricantes sería perfecto", dijo Thul a Motorsport.com. "En primer lugar, todo el mundo [las marcas] son bienvenidas [al WRC], pero tenemos una estrategia sobre a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos, lo estamos haciendo junto con la FIA. Podemos hacer algunas sugerencias [sobre el reglamento], pero son ellos los que deciden".

Para que esa negociaciones tengan éxito, se necesita un reglamento claro y un plan de futuro a largo plazo para el WRC: "Necesitamos conocer [la normativa] muy rápido, pero la FIA no puede inventar algo sin consultar adecuadamente a los fabricantes, y este es un proceso continuo. Como sabrán, la propia industria automovilística está cambiando de dirección, y los totalmente eléctricos no son una opción para los rallies si queremos mantener el formato y la tecnología actuales".

"Lo bueno del reglamento actual [Rally1] es que el 75% del coche se puede mantener, por lo que solo queda la cuestión de qué combinación de tren motriz", continuó. "Creemos que el combustible sostenible, e incluso el e-combustible, es una buena opción para el futuro y para los coches existentes [es] muy importante, lo mismo que para los mercados que no pueden tener la electrificación pura".

El director de rallies de la FIA, Andrew Wheatley, aseguró que ultimar el futuro del WRC a medio y largo plazo es una prioridad absoluta, y que el proceso avanza hacia su final. Desde hace tiempo se sabe que el reglamento del WRC para el año 2025 será una evolución del actual, con coches casi idénticos, aunque es probable que se modifique el uso del sistema híbrido.

"El proceso continúa. El debate está absolutamente en lo más alto de la agenda de todos y es un punto de discusión constante", dijo Wheatley. "Todo el automovilismo se plantea la cuestión de cuál es el futuro, el camino que recorramos debe ser cuidadoso y meditado".

"No creo que adelantar o retrasar el anuncio un par de semanas marque la diferencia cuando lleguemos a 2028. Pienso que tenemos que tener una visión clara de cómo avanzar, todavía no hemos llegado a ese punto, pero creo que estamos bastante cerca", comentó. "Creo que los retos con los fabricantes son difíciles. No es fácil, pero estamos trabajando para llegar a cuatro".

"Pienso que 2025 y 2026 es un debate mucho más sencillo porque estamos en un ciclo de homologación, así que si queremos cambiarlo tendríamos que hacer modificaciones significativas y la realidad es que nadie quiere hacerlo", explicó. "En principio, los coches tendrán el mismo aspecto y sonarán igual, pero podría haber algunos cambios en el equilibrio entre híbridos e ICE [motor de combustión]. Se está ultimando, pero 2027 y 2028 es un reto mayor".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!