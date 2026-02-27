Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

El Renault Group España presentó este jueves su programa de competición, en el que estarán involucradas Renault, Dacia y Alpine.

Pese a la realidad de que la empresa global reduce su actividad en el mundo de las carreras, Renault España refuerza su compromiso, con presencia en los rallies y los circuitos. Es la 58ª temporada consecutiva la que celebra Renault Group España, con un programa que aúna casi 70 competiciones al año y más de 12 campeonatos promocionales, con un total de más de 250.000 euros repartidos en premios.

Por un lado, Alpine continúa como uno de los representantes más destacados del CERA (Campeonato de España de Rallies de Asfalto), donde volvió hace tres años y donde su Alpine A110 GT+ está invicto, permitiendo éxito tras éxito del Alpine Recalvi Rallye Team, que ha ganado dos títulos y que afronta 2026 con Chema Reyes y Diego Sanjuán. Aunque son una incorporación, ambos conocen la marca, y de hecho Chema Reyes fue piloto en la Clio Cup Spain y la Dacia Sandero Rallye Cup, y Diego Sanjuán fue copiloto campeón del Challenge Twingo R2 y de la Clio R3T Iberian Trophy.

Renault mantiene una amplia lista de campeonatos monomarca en circuitos y rallies, como fabricante con más categorías monomarca de España, a nivel nacional y regional. Con el Renault Clio V como joya de la corona, del que Alpine Racing ya ha comercializado cerca de 1.200 unidades de competición, el Clio Trophy Spain Asfalto va ya a por su séptima temporada consecutiva, y a él se unen el Clio Trophy Spain Tierra, el Clio Trophy Canarias y el Clio Trophy Galicia; los dos campeonatos regionales. Además, la Copa Clio España también afronta 2026 como una temporada apasionante.

Respecto a Dacia, el Renault Group Spain ha renovado la Sandero Eco Cup Spain, impulsando por primera vez un certamen de iniciación mixto, con competiciones de tierra y asfalto. Se trata del coche más sostenible y accesible (alimentado por GLP) para competir, una genial plataforma de iniciación para pilotos en rallies y rallycross y ,además con el incentivo de un premio final muy atractivo: un programa como piloto oficial en la Clio Series Spain 2027.

El Renault Group España también mantiene la Promo RX para los nuevos pilotos incorporados al CERX (Campeonato de España de Rallycross), y por último, y no menos importantes, los Eco Rallyes del CEEA RACE (Campeonato de España de Energías Alternativas) también cuentan para Renault, presente un año más.