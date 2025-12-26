Así fue el espectacular regreso a un coche de carreras de Ricciardo

El expiloto de Fórmula 1, Daniel Ricciardo, ha vuelto a ponerse a los mandos de un coche de carreras. Como parte de su papel como embajador de la marca Ford Racing, el australiano participó en el Rally Raptor en Lake Havasu, en el estado norteamericano de Arizona, y regaló a sus aficionados unas imágenes espectaculares.

Ricciardo, que puso fin a su carrera activa en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Singapur de 2024, trabaja oficialmente para el fabricante de automóviles estadounidense desde septiembre de 2025. En el evento celebrado en el desierto de Arizona, fue uno de los pilotos de los Ford F-150 Raptors y se dispuso a completar recorridos y dar saltos a alta velocidad.

El inicio de la prueba fue algo relajado para el australiano: "Durante todo el trayecto sólo pensaba: 'Esta noche vamos a dar una vuelta al atardecer, un pequeño paseo por fuera de la carretera, dejar que los Raptors trabajen y probablemente terminar la noche con una buena bebida fría'".

Ricciardo admitió que no sabía exactamente qué esperar, pero sin duda apreciaba la incertidumbre: "En cuanto alguien me da un briefing, pienso: me gusta la sorpresa", dijo el expiloto de Red Bull.

Ricciardo se atreve con un gran salto

Tras el comienzo relajado de la primera tarde, las cosas se pusieron más serias el segundo día de acción. La jornada comenzó con intentos de salto. Tras completar con éxito el primer salto, Ricciardo intentó un segundo salto con mucha más confianza.

Al aterrizar, tanto él como su copiloto estallaron en carcajadas al detenerse junto a uno de los comisarios deportivos de la prueba. Este último comentó la acción con estas palabras: "Ha sido el doble de lo que todos los demás habían hecho en todo el día".

Ricciardo comentó la escena de forma autocrítica y con un guiño a la cámara: "Desafortunadamente, mi ego se apoderó un poco de mí y no estaba contento con el primer salto. Así que nos desmelenamos. Fue una gran sensación. Fue muy divertido".

Al volante del Raptor T1+ del Rally Dakar

A medida que avanzaba el evento, Ricciardo también cambió al asiento del copiloto para experimentar otra pista off-road, incluyendo saltos, en otro Raptor R. También se sentó como copiloto y luego pilotó el Ford Raptor T1+, tal y como se utiliza en el Rally Dakar.

Al final de la prueba, el australiano estaba exhausto pero feliz: "Estoy agotado, por eso terminamos el día en la piscina", dijo. La carrera con los profesionales Lauren y Mitch le impresionó mucho: "Estaba bastante asustado. Pero fue muy divertido. Nunca había hecho nada parecido".

Por último, Ricciardo alabó el ambiente del evento: "Creo que lo que ha construido la comunidad es realmente impresionante. Lo que hace especial al Raptor es la gente y días como éste".

