Zarco: "Hice un poco de guardaespaldas de Martín"

El equipo Pramac Ducati vivió este domingo en Losail el mejor día de su historia, colando a sus dos pilotos en el podio. En su segunda carrera en MotoGP, saliendo desde la pole, Jorge Martín lideró 18 vueltas en las que su compañero Johann Zarco le cubrió la espalda la mayor parte del tiempo.

A cuatro giros del final, Fabio Quartararo entró en acción y se deshizo primero de su compatriota y después del español para alzarse con la victoria. A Zarco le costó más pasar a Martín y ahí se le fue El Diablo.

"Un piloto de Ducati lideró de nuevo la carrera, esta vez mi compañero de equipo. Esperaba que el ritmo fuera más lento, porque es un rookie y quizás tiene un poco más de presión, o no quiere cometer errores. Ha estado impecable y sobre todo a partir de la mitad de la carrera ha puesto un ritmo más alto que el de Bagnaia la semana pasada", explicaba Zarco.

"Me mantuve con energía para tener la oportunidad de luchar al final, tal vez por la victoria. Esta vez pude pensar un poco más en ganar, porque cuando Fabio ha entrado a falta de tres o cuatro vueltas me he encontrado muy bien. Pero cuando pasó a Jorge, inmediatamente se puso en cabeza. Yo también lo intenté, pero era demasiado rápido y fue difícil pasarle", indicó.

Ninguno de los dos pilotos del Pramac quiso cometer una tontería y arruinar un resultado histórico para el equipo. Martín admitió que "si no hubiera sido Zarco el que me ha pasado al final, le hubiera luchado la posición, pero él está luchando por el Mundial y tiene otro rol en el equipo". Antes, el de Cannes se había mantenido a su rueda conteniendo al resto del pelotón. El ambiente en el seno de la formación es magnífico.

"Cada vez que un piloto intentaba adelantarme, yo tenía margen para poder volver a pasarle, así que era un poco como ser el guardaespaldas de Jorge Martín. Pude mantenerme cómodo detrás de él, no quería que nadie se metiera en ese segundo puesto. En la última vuelta tenía que mantener a los demás detrás, porque sabía que había mucha gente y no quería perder el podio, pero al mismo tiempo tenía que intentar un ataque a Jorge", afirmó Zarco.

El bicampeón de Moto2 se va de Qatar con dos segundas posiciones y el liderato del Mundial. Un botín inesperado.

"Estoy líder del campeonato, no me lo esperaba cuando llegué aquí hace 35 días. Vine a los test concentrado en hacer un buen trabajo, en aprender de la Ducati. Ahora podré luchar por la victoria más fácil. Tal vez tuve una oportunidad, pero me faltó en las últimas tres vueltas", zanjó.