Rins acabó sufriendo "mucho" en su primera carrera larga con Yamaha

Yamaha no esperaba un milagro para arrancar la temporada 2024 de MotoGP. El propio Fabio Quartararo lo experimentó en sus carnes, al irse del circuito de Losail con apenas 5 puntos, los que consiguió el domingo. El recién llegado a la casa de Iwata, Alex Rins, era consciente de que la empresa sería complicada, pero aun así vivió un fin de semana aún más difícil que el de su compañero, y también más de lo que a priori tenía en mente.

El piloto catalán no pudo puntuar en ninguna de las dos primeras carreras de la campaña: fue 17º en la sprint del sábado, y en la prueba larga dominical logró mejorar una posición, hasta la 16ª, que le dejó a las puertas del punto, que fue a parar para Miguel Oliveira. Pasada la acción en Qatar, Rins confirmó que había sufrido bastante, más el domingo que el sábado, cuando ya tuvo más problemas de la cuenta.

"Ha sido un poco más duro de lo que esperaba porque no he podido rodar a mi ritmo", confirmó el barcelonés el sábado tras la sprint a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "He salido bastante bien, luego he adelantado a algunos pilotos, pero en cuanto me he quedado solo, Raúl Fernández y Oliveira se han acercado un poco".

"He intentado rodar a mi ritmo y he cometido un pequeño error en la última vuelta, por lo que Joan Mir me ha adelantado. Estaba intentando gestionar el neumático trasero al máximo. En las últimas cinco vueltas, estaba realmente sufriendo", siguió un Rins que no las tenía todas consigo con los compuestos para el domingo: "La degradación de las gomas ha sido un límite en las últimas cuatro vueltas, pero antes de eso no estaba pilotando tan mal. Diría que no ha sido un gran problema, pero para la carrera larga, con el doble de vueltas, seguro que será una preocupación".

Sus peores temores se cumplieron. Tras la prueba principal, el #42 explicó que había "sufrido mucho" en la prueba principal, hasta el punto de que en el último tercio de la misma su M1 estaba fuera de control a causa del desgaste de los Michelin, más concretamente de los compuestos medios.

"Sinceramente, hemos sufrido mucho en esta carrera. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, y estaba en una curva ascendente. Iba mejorando vuelta tras vuelta, sintiéndome mejor, hasta que estuve entre los 11 ó 12 primeros, detrás de Fabio Quartararo y Joan Mir. Pero a falta de seis vueltas, ya no podía controlar la moto", siguió Rins sobre cómo se vino abajo con el paso de los giros.

"El neumático delantero estaba destrozado en el lado derecho, y empecé a perder muchísimos segundos porque no conseguía ángulo de giro en las curvas de derechas. Pero esta carrera ha sido positiva para el futuro y estoy deseando que llegue la próxima", siguió, tratando de mostrarse positivo.

Por último, el español se explayó sobre las comparaciones que pudo hacer con motos rivales: "Di algunas vueltas detrás de la Aprilia y detrás de la Honda. He podido ver dónde son más fuertes que nosotros, o nuestros puntos débiles. Sobre todo en las curvas rápidas, como la 5, la 7 y la 9. Allí recorro más metros que ellos y es muy difícil cambiar de dirección. Cuando es así, exiges más al neumático", finalizó Rins.