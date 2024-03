Marini sostiene que un problema técnico lastró su debut con Honda

Que el cambio de Ducati a Honda no iba a ser nada fácil era algo que incluso Luca Marini sabía, pero probablemente ni en el más pesimista de los pronósticos habría imaginado que acabaría su primera carrera larga como piloto de HRC en penúltima posición, a más de 20 segundos de su compañero de equipo, Joan Mir. Y precisamente en una pista como Losail, donde consiguió la pole hace apenas tres meses.

Pero la decepcionante actuación del piloto italiano parece tener una explicación, y es que no todo fue según lo previsto con su RC213V. "Es obvio, porque iba muy lento, pero había un problema. No puedo decirte cuál es, pero era algo sencillo, que se puede solucionar inmediatamente", confirmó Marini tras la prueba de este domingo en Qatar.

Sin embargo, según el transalpino, no todo fue negativo, porque al menos pudo luchar un poco con Jack Miller, que se había caído en los primeros compases de la carrera y volvió a salir detrás de él. Eso le permitió practicar de cara al cuerpo a cuerpo, pero también recoger información útil para el desarrollo de su moto.

"Creo que se puede sacar algo interesante de esta carrera, porque al final he tenido suerte y he alcanzado a Miller en la pista. Vi en la pizarra que tenía a alguien detrás de mí, y me pregunté quién podría ser. Luego he visto que estaban poniendo la pizarra también para Jack, y cuando ha llegado le he dejado pasar, porque estaba preocupado por la presión de los neumáticos delanteros", explicó el domingo.

"Como hemos hecho el procedimiento rápido de salida, me preocupaba que pudiera quedar fuera también con [las presiones] y recibir una penalización. Me dije a mí mismo, 'me quedaré detrás de él, al menos nos divertiremos'. Tuvimos una buena batalla y eso fue lo único bueno, porque entre ésta con Jack y la de la sprint con Franco Morbidelli, al menos me mantuve caliente para las siguientes carreras. Luego, he podido observar la KTM, que es muy rápida, y entender que cuando estamos detrás de otra moto cambia nuestro comportamiento'', añadió.

A pesar del mal domingo, Marini confía en poder dar nuevas ideas a sus técnicos para acelerar el proceso de mejora de la Honda: ''En general, aparte del problema que tuvimos, las sensaciones de pilotaje fueron más o menos las mismas que ayer [sábado]. Probamos algo en el Warm Up, que no cambió las cosas, aunque sí entendí algo de la moto".

"Cuando tuvimos la reunión con los ingenieros les dije todo lo que pienso, y después tendremos otra reunión para discutirlo, porque en mi opinión la moto se puede mejorar y es bastante sencilla. Pero evidentemente estos son mis problemas, no sé los de Mir y Johann Zarco, que han hecho una carrera decente", concluyó.