Yamaha pide tiempo para mejorar su situación: "No somos magos"

Yamah ya sabía que el arranque de la temporada 2024 iba a ser difícil, y desgraciadamente para la casa de Iwata, sus malos pronósticos se cumplieron. A pesar de que tanto ellos como Honda cuentan este año con las ventajas del nuevo sistema de concesiones de la categoría reina -más pruebas y más libertad de desarrollo, entre otras-, lo cierto es que el Gran Premio de Qatar fue más de lo mismo para las dos marcas.

Ambas se vieron relegadas en Losail al fondo de la parrilla, disputando una especie de 'Copa Japonesa', como la llamó Joan Mir durante el fin de semana. Para Yamaha, esta situación se tradujo en un duodécimo puesto para Fabio Quartararo y en un 17º para Alex Rins en la carrera al sprint. El domingo, en la prueba larga, ambos mejoraron una posición, con el francés undécimo y el español 16º.

Sin embargo, a pesar de que Yamaha quiere mirar al futuro con cierta esperanza, con el objetivo de ir mejorando poco a poco, Quartararo fue claro en sus declaraciones del domingo. El 'Diablo' comentó que la fábrica de los tres diapasones está "más lejos que nunca", con problemas por todos sitios una lista "enorme" de cosas por mejorar.

El equipo, por su parte, es consciente de esta coyuntura, y pide tiempo para salir salir de la situación. Esa fue la posición que adoptó el director del equipo, Massimo Meregalli, en sus palabras al término de la primera cita del año.

El italiano alabó la actuación de Quartararo en declaraciones a 'Canal+ Francia', la televisión que emite MotoGP en el país vecino, y habló desde un punto de vista muy realista: "Fabio hizo lo que pudo por el momento. Somos realistas. Ya habíamos visto lo que podíamos hacer aquí hace dos semanas, durante los tests, cuando hicimos la simulación de carrera. Ya vimos el nivel", empezó diciendo, refiriéndose a las últimas pruebas invernales de Qatar.

Sin embargo, no por ser algo esperado no decepcionó a la marca: "Por supuesto que no estamos contentos, somos realistas y objetivos. Hemos enumerado lo que tenemos que hacer, pero lleva tiempo. Estamos progresando, hemos mejorado la velocidad punta, la aerodinámica, y tenemos que conseguirlo para seguir progresando. Tenemos mucho trabajo por hacer".

Massimo Meregalli

Así, Meregalli pidió tiempo para que se vean los resultados, sosteniendo que tampoco pueden hacer milagros: "Estoy decepcionado, sí, pero satisfecho porque hemos hecho lo que hemos podido. Hemos recogido datos, progresamos después de la carrera al sprint, porque teníamos un problema de degradación. Seguía pasando el domingo, pero menos. Hemos cambiado cosas, ahora sabemos realmente lo que queremos hacer, dónde queremos llegar, pero lleva tiempo. No somos magos. Sabemos lo que hay que hacer, y lleva tiempo llegar".

La situación de Yamaha cobra aún más relevancia teniendo en cuenta que está en juego el futuro de su gran estrella, Quartararo. El de Niza ya ha tenido primeros contactos con otras marcas, y aunque quiere darse tiempo para ver si mejora la M1 y cuánto lo hace, lo cierto es que si no hay una reacción pronto, Yamaha correrá el riesgo de perderle. Al hilo del francés, Meregalli valora que ahora el #20 trabaja de otra manera, sabedor de que la situación no es nada fácil.

"Fabio trabaja bien e intenta estar tranquilo, entiende la situación. Quizá estaba muy nervioso y decepcionado al principio del año pasado. Ahora se ha dado cuenta de que ésta es la situación. Lleva tiempo sin competir [delante], pero acepta esta situación, y trabajamos de la mejor manera posible, en la misma dirección", continuó.

"El trabajo de Quartararo este fin de semana, aunque sólo sea el primero, ha sido bueno. Es una forma diferente de trabajar. Hace unos años sólo intentaba ganar, ahora trabaja con el objetivo de progresar, de recoger toda la información posible y de hacer pruebas. Ya probamos cosas nuevas en Mugello, volveremos a hacerlo en Portimao. El programa es bastante apretado y tendremos que cubrir la mayor parte posible", finalizó Meregalli, pensando ya en la próxima carrera.