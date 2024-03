Guidotti, de KTM: "Tener a Acosta y Márquez juntos sería un gran golpe"

Con su llegada al mundo de Ducati, aunque sea en la moto satélite del Gresini Racing, algunos ya dan por cerrado el capítulo de una posible marcha de Marc Márquez a KTM, un movimiento del que tanto se habló en el pasado. En estos momentos, la casa de Mattighogen está deslumbrada por el sensacional debut de Pedro Acosta en MotoGP, ya que el murciano ha demostrado en su primera carrera que es capaz de plantar batalla a los grandes de la categoría reina.

Brad Binder también ha empezado la temporada de la mejor de las maneras, ya que se hizo con dos segundos puestos durante el fin de semana de Losail, y tras la prueba inaugural ocupa esa misma posición en la clasificación general de pilotos, a sólo dos puntos del ganador del domingo, el vigente campeón Pecco Bagnaia.

Aunque sólo es la primera cita de la temporada 2024, el mercado de MotoGP nunca duerme, y más en un año en el que expiran los contratos de la mayoría de los pilotos punteros de la parrilla, aunque no los de los mencionados Binder y Acosta.

Y cuando se le preguntó por Márquez, a quien conoce bien por haber trabajado con él en la era de 125cc, Francesco Guidotti, director del equipo oficial de la fábrica austriaca, no ocultó que la idea de un "'dream team' con el ocho veces campeón del mundo y el Tiburón de Mazarrón sería muy intrigante.

Francesco Guidotti

"A Pedro no tenemos que ir a buscarlo, sino que ya lo tenemos, así que ya partimos con una gran ventaja en las decisiones a tomar. En cuanto a Marc, no voy a ocultar que me gustaría tenerle de todas formas. Tenerlos a los dos sería un gran golpe", dijo Guidotti entre risas en Qatar a los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP', la televisión que retransmite MotoGP en Italia.

"Mientras tanto, [Marc] lo ha hecho muy bien, pero me parecería extraño que quisiera cambiar tres motos en tres años para empezar a entenderlas y adaptarse, aunque sólo fuera por su edad. Jugará las cartas que tiene donde está, o al menos con esa moto para el futuro, en mi opinión", añadió el italiano.

Cerrado este paréntesis, Guidotti tuvo unas palabras muy importantes sobre el debut de Acosta en MotoGP: "Me ha recordado al debut de Jorge Martín en 2021, cuando hizo una salida increíble y estuvo ahí, con el grupo. Luego, poco a poco, fue perdiendo terreno porque la gestión de una carrera de MotoGP es diferente, y más complicada. Son chicos que tienen algo extra dentro".

"Pedro enseguida tuvo buenas sensaciones con la moto, y eso es fundamental. Está aprendiendo rápido y aprovechó al máximo la situación en la que se encontró, porque un novato aprende más haciendo media carrera con los cinco primeros que 22 vueltas con el 15º", concluyó el transalpino.