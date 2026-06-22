Razgatlioglu sabe que "las expectativas son altas" para su test con Pirelli

Hay muchas probabilidades de que Toprak Razgatlioglu se haya levantado de un salto de la cama esta mañana, de lo impaciente que debía estar por lo que le esperaba este lunes. Después de nueve grandes premios de MotoGP con neumáticos Michelin, que siguen causándole quebraderos de cabeza, el turco participa hoy en el test organizado en Brno, con las motos de 850cc de 2027 y con los neumáticos Pirelli, marca con la que se especializó en el Mundial de Superbikes.

El turco, que cuenta los meses para poder reencontrarse con su fabricante favorito cuando los italianos tomen el relevo de la marca de Clermont-Ferrand en la clase reina, figura en la lista de participantes junto con otros 11 pilotos. Su experiencia es muy esperada, sabiendo que Pirelli ha anunciado su intención de apoyarse en los comentarios que reciba para perfeccionar sus gomas antes de su llegada.

Yamaha ha recurrido a Razgatlioglu, además de a su piloto probador, Augusto Fernández, quien cuenta con una breve experiencia con los neumáticos Pirelli, debido a su paso por el WorldSBK. Entre el resto de participantes, Fermín Aldeguer, movilizado por Ducati, también ha competido ya con Pirelli, en Moto2.

Razgatlioglu compitió más de diez años con el fabricante con sede en Milán, logrando la corona de Superstock 600 a nivel europeo y luego tres títulos de campeón mundial de Superbikes. Sin embargo, recordó que los neumáticos no lo serán todo este lunes. Porque el ensayo a puerta cerrada también pone en escena las MotoGP de 850cc, actualmente en desarrollo, y vistas las dificultades actuales de la M1, el pupilo de Kenan Sofuoglu no sabía realmente qué esperar.

"Saben, también hace falta un buen paquete. Los neumáticos Pirelli por sí solos no bastan. Ya veremos. Estoy emocionado ante esta perspectiva, pero primero tengo que pilotar la moto para entenderlo. Los Pirelli están bien, pero primero tengo que pilotar [la moto de 850cc]", explicó durante el fin de semana en Brno.

"Las expectativas son altas, pero ya veremos. No estoy seguro de que los neumáticos Pirelli cambien algo por sí solos. Okey, quizá sean más seguros, quizá uno se sienta mejor con el tren delantero o el trasero, pero hace falta un buen paquete. Ya veremos una vez que haya rodado, porque ni siquiera he visto todavía la moto, así que no es fácil decir nada. Creo que será mejor hablar de ello después del test", siguió al término de la jornada dominical.

Toprak Razgatlioglu teste aujourd'hui les pneus Pirelli pour le MotoGP et la Yamaha de 850cc. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Su organigrama se anunciaba, en cualquier caso, intenso, teniendo planeada desde por la mañana una larga serie de vueltas. "Está bien, estoy contento, pero va a ser un día muy cargado. He visto el programa y al parecer voy a dar muchas vueltas. También vamos a hacer una simulación de carrera sprint", reveló el piloto de Pramac, 14º en la carrera del domingo.

"No sé por qué, pero la vamos a hacer. Sin embargo, estoy cansado, ¡apreté a fondo en las diez últimas vueltas! Pero bueno, está bien. Quizá me gusten inmediatamente los neumáticos Pirelli en el test. Después, habrá que ver qué pasa con el motor de 850cc, espero que represente un gran progreso".

Pero, ¿hasta qué punto este paréntesis con neumáticos diferentes puede perturbar a Toprak en plena temporada y adaptación a los Michelin? "Creo que si pasamos de Michelin a Pirelli, nos adaptaremos fácilmente", anticipó. Pero Razgatlioglu añadió, aun así, entre risas: "El mayor problema es que voy a rodar todo el día con Pirelli, pero después iremos a Assen y volveremos a rodar con Michelin. ¡Va a ser difícil!"