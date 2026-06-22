Por qué MotoGP no se puede permitir que el bofetón de Bezzecchi caiga en el olvido

Irónicamente, el fin de semana que debía pasar a la historia como el de la concordia después del anuncio del acuerdo histórico entre los fabricantes y el promotor, terminará tatuado en la memoria colectiva a partir de una secuencia mucho menos fraternal, infinitamente más desagradable.

Hasta ahora, Brno había acogido hazañas como el primer triunfo de Valentino Rossi en el campeonato (1996); la primera coronación del ‘Doctor’ (1997); o la primera victoria de KTM en la categoría de las motos pesadas, de la mano de Brad Binder (2020).

Desde este sábado, este fabuloso trazado también será recordado por uno de los episodios más lamentables de los últimos tiempos: las dos bofetadas que Marco Bezzecchi le propinó al comisario que intentó rescatar su moto de la graba, justo después de que el italiano se cayera a dos vueltas del final de la carrera corta.

En la recuperación de la Aprilia, el operario agarró el puño del gas y aceleró sin querer. Eso provocó que el motor subiera de revoluciones, aunque no tanto como el temperamento de Bezzecchi. En un arrebato de ira, el corredor apartó al pobre hombre de un cachete antes de darle otro, de propina, mientras enfilaba el camino hacia el vial de servicio.

Ya por la tarde, en las comparecencias que hizo delante de los periodistas, se vio al líder del campeonato muy abatido, aunque en ese momento fuera difícil de descifrar si su decaimiento era debido al hecho de haber acumulado su cuarto cero en las sprint, o si había algo más.

La duda se despejó minutos antes de las ocho de noche, cuando el Panel de Comisarios notificó la descalificación del #72 por la agresión cometida. Tres horas más tarde, el comité de apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) emitió un comunicado en el que desvelaba que Aprilia había recurrido la sanción, a la vez que informaba de que el recurso había sido desestimado dada la evidencia y la gravedad de los hechos.

La mañana del domingo, todos los focos estaban puestos en Bezzecchi y Aprilia. El primero se disculpó públicamente con el comisario en cuestión, con su equipo y con el campeonato, a través de un mensaje colgado en sus perfiles de redes sociales.

Un gesto lógico que precedió a una visita al puesto donde se encontraba el ‘marshall’ que había encajado sus derechazos, con quien se fundió en un abrazo y a quien, irónicamente, le regaló unos guantes. Casualmente, las cámaras del circuito tuvieron la ‘fortuna’ de estar enfocando específicamente hacia ese punto en ese preciso instante.

No deja de llamar la atención que en la plataforma oficial del campeonato pueda encontrarse la redención de Bezzecchi, un vídeo del ‘bandera’ en el que describe cómo vivió los hechos, pero no el punto de partida de todo, esto es, las imágenes de los golpes que, sin embargo, sí han mostrado todos los canales con derechos.

Poco más tarde fue el turno de Aprilia, por boca de Massimo Rivola, el CEO de su división de carreras. El testimonio del italiano era muy relevante porque llegaba dos semanas después del accidente provocado por Jorge Martín en Balaton Park, donde se llevó puesto a ‘Bez’ y a Raúl Fernández en la primera curva, al medir mal y perder el control de su moto.

Por aquel error de cálculo, los comisarios sancionaron a Martín con dos ‘long lap’ que cumplió este domingo, un castigo que Rivola llegó a considerar poca cosa. "No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", dijo entonces el ex de Ferrari y de Toro Rosso.

Tras lo sucedido con Bezzecchi, el máximo responsable de Aprilia tuvo la oportunidad de dar ejemplo y lanzar un mensaje inequívoco ante unos hechos de una proporción incomparable, que en otras disciplinas le habrían acarreado al infractor una sanción muchísimo más severa.

En el fútbol, el jugador en cuestión podría perfectamente quedarse sin jugar toda la temporada; en la Fórmula 1, el propio Max Verstappen tuvo que realizar dos veces servicios comunitarios, por encararse con Esteban Ocón y darle un empujón al francés, y por utilizar lenguaje soez en rueda de prensa.

Rivola, sin embargo, decidió quedarse a medio camino. Por un lado, condenó el comportamiento de su pupilo –"Pedimos disculpas al comisario, aceptamos la sanción y, como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte del piloto", dijo–; aunque, acto seguido, se mostró mucho más tibio, incluso condescendiente, cuando intentó justificar las razones que llevaron a Aprilia a apelar la sanción –"Optamos por recurrir, porque pensamos que la sanción era desproporcionada respecto de la acción cometida, y porque en el pasado se aplicaron sanciones prácticamente inexistentes en casos de una naturaleza parecida"–.

Marco Bezzecchi tuvo que ver la carrera del domingo en Brno desde el garaje de Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Todavía más sorprendente fue escucharle razonar acerca del mal trago y la mala noche que pasó Bezzecchi: “"Marco no ha dormido en toda la noche por lo que hizo. No duermo yo si le doy una bofetada a mi hijo cuando se lo merece, imagínense cómo se puede sentir una persona de buen corazón como él, después de un gesto hacia quien no lo merecía. Dicho esto, son gestos que no deben hacerse porque ahora las reglas son así y es justo que sean así".

Llegados a este punto es importante no dejarse confundir. La devoción de Rivola y de Aprilia hacia el muchacho de Rimini están totalmente justificadas desde el plano deportivo. Y él lo sabe, porque ha tenido infinidad de pruebas de ello. Pero eso no debería impedir manifestar una censura total, sin ningún matiz, hacia lo sucedido.

Sobre todo, porque ni la marca de Noale puede permitírselo a nivel de imagen, ni tampoco un campeonato que está em plena onda expansiva y que pretende cautivar al mundo con el espectáculo que sus pilotos son capaces de ofrecer subidos a sus motos, no con papelones como el del sábado.