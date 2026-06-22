Los pilotos de MotoGP dan su punto de vista tras la agresión de Bezzecchi a un comisario

El Gran Premio de la República Checa de MotoGP ha quedado marcado, inevitablemente, por la suspensión a Marco Bezzecchi. El líder del Mundial sumó un 0 en Brno que puede ser clave en el devenir del campeonato, y en el que su mala cabeza jugó un papel determinante.

Tras caerse en la carrera al sprint, el piloto italiano notó que uno de los comisarios de pista que estaba levantando su Aprilia de la grava aceleró la moto, un gesto sin querer, como reconoció el propio 'marshal', pero que en la práctica puede romper un motor. La reacción del corredor de Rimini fue nefasta, al abofetear hasta en dos ocasiones al comisario, una imagen muy perjudicial para él y para el campeonato.

La reacción del Panel de Comisarios dirigido por Simon Crafar fue, en consecuencia, contundente: le penalizaron con una suspensión para la carrera del domingo, que finalmente se perdió pese a un intento de apelación por parte de Aprilia, que no llegó a buen puerto. Además, las consecuencias para Bezzecchi fueron dobles, porque a su 0 en la prueba larga se sumó una nueva victoria de un descomunal Marc Márquez. El español, tras arrasar en Hungría después de volver de operación, ahora está a 40 puntos del transalpino en la clasificación general, cuando salió de Mugello a 102. Es decir, le ha recortado 62 de 74 posibles en dos grandes premios.

Gran parte de la parrilla de MotoGP fue preguntada al término de la jornada dominical en Chequia por la agresión de Bezzecchi y la penalización que le impusieron. A continuación, te recopilamos qué dijo cada uno.

Marc Márquez

"No voy a dar ningún comentario de más porque el tema ya se ha hecho enorme en redes sociales. Es algo que puede pasar. Somos jóvenes y estamos aprendiendo delante de millones de personas. Ahí, con tanta adrenalina y la frustración del accidente... Bezzecchi ha aprendido de su error y ya está. La mayoría de nosotros estamos entre los 20 años y los 30 y tenemos mucho que aprender", dijo el vigente campeón en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Bagnaia, compañero de Bezzecchi en la VR46 Riders Academy, no quiso mojarse mucho, pero sí indicó que, para él, la sanción de perderse la carrera larga fue algo excesiva. "No quiero entrar en la sanción a Bezzecchi. Le conozco muy bien, sé perfectamente cuánto puede estar nervioso un piloto cuando se cae, en una situación como la de ayer. No justifica la agresión, pero no dejarle hacer la carrera es un poco fuerte".

Por cierto, quien también se pronunció fue el jefe de Márquez y Bagnaia en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, en declaraciones recogidas por 'GPOne': "Solo diré que hay momentos especiales. Lo único que diré de Bezzecchi es que es un buen chico. Lo conozco. Son cosas que pueden pasar, pero Marco es una buena persona y no creo que esto le vuelva a pasar nunca más en toda su vida".

El compañero de Marco Bezzecchi en Aprilia, Jorge Martín, también ofreció su punto de vista, aunque lanzó una consigna clara ante la reacción de su equipo. Y es que, de acuerdo con las declaraciones de su jefe, Massimo Rivola, pareció más contundente su condena al error del español en Hungría, donde llegó a causar un accidente múltiple (Rivola llegó a decir que entendería que hubiera más penalización que una doble Long Lap) que al incidente de Bezzecchi, cuya sanción fue apelada por los de Noale en un primer momento.

"Lo que le pasó a Bezzecchi, en un momento de calentón, podría pasarme a mí también. De hecho, ya lo viví en Montmeló. Lo que está claro es que, después de esta penalización, no creo que a Marco le vuelva a ocurrir algo así, eso seguro. Ayer [por el sábado] vi la reacción del equipo con Marco, y si algún día me pasa, que espero que no, yo solo espero que el equipo dé la cara por mí igual que lo han hecho por él. Lo que vimos ayer es algo que no habíamos visto nunca, y yo espero que mi equipo salga a defenderme como lo hizo con él, porque por eso es mi equipo".

Marco Bezzecchi, Francesco Venturato, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

"Es una sanción muy dura. Creo que es la más dura que he visto nunca. Vale, decimos que este es un deporte que los niños pueden ver por televisión. Pero, al fin y al cabo, son tus padres quienes te enseñan lo que está bien y lo que está mal".

"Aquí, corremos con la adrenalina a tope. Simplemente te caes. Si tu moto tiene un motor nuevo, por ejemplo... No estoy diciendo que [lo que hizo Bezzecchi] esté bien. No hay forma de justificarlo. Pero todo el mundo puede —o debería— tener la edad suficiente para distinguir entre unas cosas y otras. La sanción ha sido dura, pero creo que ha sido la correcta. Por encima de todo, debemos respetar a todos los que hacen posible este campeonato, porque sin los comisarios de pista no podríamos correr. Así que digamos que se trata más bien de una sanción por respeto", opinó el 'Tiburón de Mazarrón'.

Dentro de la Academy de pilotos de Valentino Rossi, hubo opiniones de todo tipo. Por un lado, el patrón, el 'Dottore', indicó lo siguiente: "Creo que Marco cometió un error, pero, sinceramente, no esperaba que no pudiera correr. Pero es así". Más allá del #46, sus pupilos fueron expresando lo que pensaban, y uno de los casos más llamativos fue el de Franco Morbidelli, que aprovechó para comparar lo ocurrido con otro incidente que vivió él en el pasado, cuando Aleix Espargaró le propinó un guantazo en el GP de Qatar 2023.

"Sí que tengo una opinión. A Aleix Espargaró también deberían haberse dejado sin correr en aquella carrera de Qatar [en 2023 por abofetearle en pista]". Repreguntado por Motorsport.com sobre si lo consideraba la misma situación, comentó: "Yo soy una persona, y el comisario también lo es".

"Lo que hizo Marco fue un error, y estuvo mal. Estuvo mal. Entiendo la sanción y lo entiendo todo. Pienso en mí mismo. Si dejo a un lado mi ego, pienso en mí mismo y en cuando me pasó eso a mí. Cuando un piloto que competía contra mí, me hizo aquello, y a él no le pasó nada aquella vez. Fue hace tres años. Las cosas han cambiado desde entonces. El Panel de Comisarios se ha vuelto más sensible con esto. Entiendo la sanción que se le ha impuesto a Marco".

Uno de los puntos de vista más reposados y extensos lo ofreció Luca Marini: "Creo que Marco entiende perfectamente su error y lamenta mucho lo ocurrido. Por un lado, se puede entender la caída, así como el hecho de que estuviera lleno de adrenalina en ese momento, sin siquiera darse cuenta. No he hablado con Bezzecchi. La sanción es justa. El hecho es que algo así nunca había pasado antes: quizá en el pasado ha habido incidentes de gritos y empujones a los comisarios, pero nunca nada tan grave. Creo que es correcto sancionarlo con tanta dureza, y además genera revuelo porque es el líder del Mundial, y esto tiene un impacto enorme en el campeonato".

"No importa tanto quién cometió el acto, sino sobre todo que el acto en sí necesita ser erradicado. Debemos evitar la violencia, especialmente nosotros, los pilotos, dado que este deporte tiene valores que van en la dirección opuesta. Creo que los comisarios deportivos tomaron esta decisión y necesitamos estar de acuerdo, para enviar un mensaje claro, especialmente a las generaciones más jóvenes. En última instancia, incluso en otros deportes, cuando ocurre un acto violento, estas son las sanciones".

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre la profesionalidad de los comisarios, comentó: "Este es un aspecto que ya hemos discutido con MotoGP y Dorna [MotoGP Sports Entertainment]. Hay muchos circuitos donde los comisarios están realmente preparados y entrenados, y otros donde es un poco más complicado. En consecuencia, tenemos que entender que son personas que vienen aquí por pasión y pueden cometer errores. Ciertamente, al hacer un movimiento así [acelerar la moto al levantarla], corres el riesgo de romper un motor, lo que luego te dejaría con una unidad menos. Esto no justifica el comportamiento de Bezzecchi. Sin embargo, sí creo que los comisarios [deberían] estar mejor formados sobre cómo comportarse y dónde tocar".

"El hecho es que una vez que te caes, las motos no se detienen, porque al menos puedes levantarlas y arrancar de nuevo. Este también fue un aspecto que influyó significativamente en lo ocurrido. Obviamente, no es culpa de Aprilia, ni del comisario".

Fabio Di Giannnantonio

"Creo que mi opinión no tiene mucha importancia. Simplemente me alegro de las imágenes que he visto esta mañana [de Bezzecchi yendo a pedir disculpas al comisario]. Al final, desde el punto de vista humano, se han reunido. Ha sido una bonita imagen. Siempre es estupendo que alguien admita su error. Es una actitud madura, así que me alegro de que, de alguna manera, se hayan reunido".

El británico se mostró comprensivo con Bezzecchi: "Yo he estado en esa situación. [Cuando te caes], te levantas, pase lo que pase, da igual si pensabas que podías volver a la carrera, da igual si la moto estaba acelerando… La gente que no lo ha hecho y no ha estado en esa situación, no lo entiende. Estás que echas humo, ya estás cabreado por haberte caído. Oye, lo que hizo estuvo totalmente mal, pero entiendo que quieras destrozar todo lo que tengas a tu alrededor. No digo que deban ser personas, ni motos, ni muros, ni nada de eso. No debería ser nada".

"Claro que los pilotos entenderán ese sentimiento. Estoy seguro de que los comisarios [del Panel] también, porque uno de ellos es un ex piloto. Pero al final, esto [golpear a un 'marshal'] no se puede hacer, aunque sea una situación desafortunada. Ya ha pasado, así que se acabó. Ha cumplido su sanción, ha pedido perdón, no hay nada más que nadie pueda hacer. Ha ocurrido y ya está. Creo sinceramente que lo siente, así que creo que debemos pasar página".

"Sobre la sanción, realmente no sé cuál se tendría que poner, si descalificar, si una Long Lap, segundos... No puedo decir si está bien o está mal lo que han hecho. Lo que está claro es que es sancionable, una acción tan fea por parte de un piloto hacia un comisario de pista, que no está haciendo nada a propósito. Solo está intentando levantar la moto, y acelera el gas sin querer. No sé, creo que estando en su posición, líder del Mundial, que te has caído, has perdido los puntos, tienes que mantener la calma y ya está".