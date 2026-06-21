Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

El cambio de era en MotoGP con la introducción del nuevo reglamento técnico para la temporada 2027, junto con el acuerdo de los fabricantes para seguir en el campeonato hasta final de 2031, anunciado el viernes en Brno, provocarán la mayor sacudida en la parrilla de la categoría reina en muchos años, unos cambios que se han ido desvelando poco a poco desde el inicio del año, pero que, de momento, no han sido confirmados, más allá de la continuidad de Marco Bezzecchi con Aprilia, que se saltó el pacto entre todos los fabricantes de no anunciar acuerdos con pilotos antes de firmar el 'Paco de la Concordia' de los equipos con MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la antigua Dorna.

Desde entonces se han desvelado muchos movimientos, de hecho está toda la parrilla prácticamente cerrada a excepción del equipo Tech3, satélite de KTM. Pero ni uno solo ha sido confirmado oficialmente, más allá de los que tenían contrato, Johann Zarco, Toprak Razgatlioglu y el rookie Diogo Moreira, que también podría moverse, aunque siempre dentro de la disciplina de Honda.

Supuestamente, este lunes empezará el goteo de anuncios de los fabricantes, aunque la coincidencia con el test de Brno, en el que una decena de pilotos probarán las motos de 2027 con los neumáticos Pirelli, podría retrasar el pistoletazo de salida, por más que esta próxima semana se desvelarán los principales movimientos.

Marc Márquez seguirá dos temporadas más con Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Todo apunta que el primer anuncio será la renovación de Marc Márquez por dos temporada con Ducati. A partir de aquí, lo fabricantes serán los primeros en mostrar sus fichajes, renovaciones o, en algunos casos, despedidas, que este año van a ser muy numerosas y, en todos los casos, muy sentidas, ya que estamos hablando de pilotos con muchas temporadas a sus espaldas que, ahora mismo, no tienen moto para el próximo año.

Ducati, tras la renovación de Márquez, anunciará la marcha de Pecco Bagnaia y el fichaje del español Pedro Acosta.

Los anuncios de los fabricantes

Aprilia, que ya se adelantó con la renovación de Bezzecchi, anunciará el fichaje de Pecco, y quiere hacerlo inmediatamente después ya que no quiere que el italiano esté 'sin equipo' más tiempo del necesario. Supuestamente, la casa de Noale confirmará que Jorge Martín no sigue.

KTM no tiene especial prisa en hacer públicas sus contrataciones, pero se espera que anuncie el fichaje de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio en el transcurso de la semana.

Ai Ogura será anunciado por Yamaha oficial a final de mes, después de la carrera de Assen Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Tampoco tienen prisa y, seguramente esperarán más en hacerlo, los constructores japoneses. Yamaha, como poco, esperará a final de junio, tras el GP de los Países Bajos, para anunciar a Martín y Ai Ogura, su alineación de fábrica para 2027.

Honda está sine die para anunciar el fichaje de Fabio Quartararo como su nuevo piloto de referencia, y aún se tomará un tiempo para decidir si al francés le acompaña David Alonso o Diogo Moreria en el equipo oficial.

Los anuncios de los equipos privados

A partir de aquí, el resto de equipos mostrará sus cartas. En el caso de LCR-Honda, si Moreira da el salto al equipo oficial HRC, será Alonso quien cubra su lugar, mientras que Johann Zarco, a la espera de que pueda recuperarse de sus lesiones, tiene contrato garantizado para 2027.

Pramac-Yamaha tienen a Toprak Razgatlioglu con contrato, y junto a él otro rookie de Moto2 dará el salto, el español Izan Guevara.

Otro equipo que tiene cerrada su alineación es Gresini, que tiene cerrados a Joan Mir y otro piloto procedente de la clase intermedia, Dani Holgado.

Luca Marini está apurando sus opciones para seguir en MotoGP, con Tech3 o VR46 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A partir de aquí hay, todavía, alguna duda. VR46 tiene garantizado a Fermín Aldeguer, mientras que su compañero está entre Nicolò Bulega, que es la apuesta de Ducati, o Luca Marini, que si no encuentra otra moto, podría volver a su antiguo garaje. En ese sentido, la mayor duda todavía está en Tech3, que hasta el 30 de junio tiene una opción sobre Maverick Viñales y Enea Bastianini para mantenerlos un año más. Todo apunta a que Enea quedará libre para irse a Trackhouse-Aprilia, que este fin de semana quiere cerrar también la renovación, por un año, de Raúl Fernández. Por lo que respecta a Tech3, está negociando con Senna Agius, el australiano de Moto2, además de con Marini y el propio Viñales, lo que retrasará los posibles anuncios.

Muchos pilotos top fuera

Con la llegada prevista de hasta cuatro corredores de Moto2, Alonso, Holgado, Guevara, Agius y, con muy pocas opciones pero no imposible, Manu González, el líder del campeonato, la lista de pilotos ilustres que deberán abandonar la parrilla de la clase reina después de muchos años y un buen puñado de victorias, es importante: Alex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller, Brad Binder y, no se descarta que Viñales también les acompañe. De momento, las opciones del italiano radican en probar la aventura del WorldSBK, donde también Binder, Miller y Rins verían con buenos ojos seguir su carrera. Los únicos que hasta ahora se han mantenido tajantes asegurando que SBK "no es una opción" con Maverick y Marini.

Así está la parrilla 2027 provisional

Equipo Pilotos Ducati Lenovo Marc Márquez Pedro Acosta Aprilia Racing Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia KTM Alex Márquez Fabio Di Giannantonio Honda Fabio Quartararo Diogo Moreira o David Alonso Yamaha Jorge Martín Ai Ogura LCR-Honda Johann Zarco David Alonso o Diego Moreira Pramac-Yamaha Toprak Razgatlioglu Izan Guevara Gresini-Ducati Joan Mir Dani Holgado VR46-Ducati Fermín Aldeguer Nicolò Bulega o Luca Marini Tech3-KTM Maverick Viñales o Luca Marini Senna Agius o Manu González Trackhouse-Aprilia Raúl Fernández Enea Bastianini