Pecco Bagnaia, campeón del mundo de MotoGP 2022 en Valencia

Pecco Bagnaia se ha coronado en el Gran Premio de Valencia campeón del mundo de MotoGP por primera vez en su carrera. Se trata del primer título en la categoría reina para el italiano, en su cuarta temporada a lomos de una Desmosedici.

Esta vez Bagnaia supo gestionar la presión y asegurar el liderato hasta final de año. Y es que en 2021 ya tuvo opción de disputarle la general a Fabio Quartararo, pero un error en la decisiva carrera de Misano terminó con Pecco en la grava y Fabio campeón.

La de 2022 tampoco parecía que fuese a ser la temporada del #63. Sumó un cero en la carrera inaugural de Qatar, y en Indonesia se quedó a las puertas de no puntuar. Se tuvo que esperar a Jerez, sexta prueba del curso, para subir al podio, y lo hizo a lo grande, llevándose los 25 puntos.

Empezó entonces una dinámica autodestructiva, en la que o ganaba o terminaba en el suelo. Así, se fue al suelo en Francia, Catalunya y Alemania, con una victoria en Mugello entre medias.

A la salida de Sachsenring, Bagnaia marchaba a 91 puntos del de Yamaha. Todo apuntaba a que el título de 2022 se decidiría entre 'El Diablo' y un inesperado Aleix Espargaró.

Pero en la última prueba antes del parón veraniego, Pecco inició una racha de cuatro victorias consecutivas. El de Ducati se subió a lo más alto del podio en Assen, Silverstone, Austria y Misano.

En Aragón sucumbió ante Enea Bastianini, que también enlazaba una buena serie de resultados, y terminó en segundo lugar. Fue en Japón donde Pecco cometió el primer error de la segunda mitad de año, yéndose al suelo cuando luchaba con Quartararo por no quedarse fuera del Top10. Sin embargo, supo enmendarlo en Tailandia y Australia, con sendas terceras posiciones.

Sus impresionantes números, unidos a un pésimo final de año por parte de Quartararo y Aleix, le permitieron llegar a Malasia como líder de la provisional, por primera vez en todo el curso, y con la posibilidad de dar carpetazo al título. Era un territorio, el de Sepang, bien conocido por el de Turín, que ya ganó en sus años de Moto3 con la Mahindra y se coronó campeón del mundo de Moto2 en 2018.

Aunque partía retrasado en parrilla, desde la novena plaza, Pecco cumplió, y se subió a lo más alto del podio, ratificando su posición de piloto con más victorias de la temporada. Sin embargo, Fabio Quartararo también se empleó a fondo, y su tercera posición le sirvió para evitar in extremis la coronación del italiano.

La decisión se alargó hasta el Gran Premio de Valencia, última cita del calendario. Con 23 puntos de ventaja sobre el de Yamaha, y estando Aleix y Bastianini ya descartados de la lucha, al de Ducati le bastaba con terminar 14º y sumar dos puntos. Por contra, Quartararo tenía la obligación de ganar y esperar un error de su rival.

El fin de semana no fue excesivamente glorioso para Pecco, que clasificó en octava posición, mientras que Fabio lo hacía en cuarto lugar. Bagnaia no se había terminado de sentir cómodo en ningún momento del fin de semana, y en carrera no le fue mucho mejor.

Aunque en los primeros compases se aupó hasta el Top5 y estuvo varios giros luchando cara a cara con Fabio Quartararo, terminó perdiendo fuelle, y acabó cruzando meta en octava posición.

Sin embargo, el de Yamaha cruzó meta en cuarto lugar, con lo que Pecco Bagnaia se coronó campeón del mundo de la categoría reina.

Se trata del primer título de pilotos para Ducati desde el año 2007, cuando Casey Stoner le dio la primera corona a los de Borgo Panigale. Asimismo, no ganaba un italiano en MotoGP desde Valentino Rossi en 2009.

