Cambio de formato de MotoGP 2023: carreras sprint, parrilla, sesiones...

El Circuito de Motorland fue el pasado viernes el escenario de la reunión del máximo organismo del campeonato del mundo, la Comisión de Grandes Premios, en la que se aprobó, definitivamente, la llegada de las carreras al esprint y, con ellas, un nuevo formato de fin de semana, en el que la categoría de MotoGP gana, aún más, peso y protagonismo.

Formato de los fines de semana de MotoGP en 2023: carreras al sprint y todas las sesiones

A partir de 2023 y a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, los entrenamientos, clasificaciones y carreras de la clase reina serán siempre los últimos, por detrás de Moto3 y Moto2, con cambios en los horarios de entrenamientos, que se reducen para dar cabida a nuevas iniciativas para acercar a las estrellas del campeonato a los aficionados.

Los entrenamientos libres de MotoGP, que hasta ahora se denominaban 'FP', pasan a llamarse 'P' (práctica), por lo que en 2023 los viernes habrá una P1 (práctica 1) y P2, que en el caso de MotoGP durarán 45 y 60 minutos, respectivamente. Los tiempos combinados de P1 y P2 decidirán los diez participantes que pasan directos a la Q2.

MotoGP gozará de un entrenamiento libre de 30 minutos el sábado por la mañana, denominado 'FP’ (práctica libre) equiparable a la actual FP4 del sábado al mediodía. La clasificación de la Q1 comenzará a las 10:50, mientras que la Q2 de MotoGP empezará a las 11:15.

En todos los grandes premios durante toda la temporada, el sábado se disputará una carrera al sprint que se llevará a cabo a las 15:00h.

Pese a que en la propuesta inicial había desaparecido, a petición de los pilotos en Comisión de Seguridad, el domingo por la mañana se celebrará un Warm Up, solo para la categoría de MotoGP, que se reducirá de los 20 minutos actuales a solo 10 minutos.

¿Cómo serán las carreras al sprint de MotoGP en 2023?

¿Cuánto durarán las carreras al sprint de MotoGP en 2023?

MotoGP introducirá una importante novedad en 2023, las denominadas carreras al sprint, que serán a una distancia de, aproximadamente, el 50% de la distancia de la carrera del gran premio que se celebra el domingo en el mismo evento. En caso de que la mitad de distancia de un gran premio (y por tanto el número que haya que recorrer en las carreras al sprint) sea impar, se redondeará hacia abajo.

Como habrá carrera sprint en todos los grandes premios de la temporada 2023, la primera carrera al sprint de MotoGP será en el primer evento, en el GP de Portugal.

¿Cuántos puntos se repartirán en una carrera al sprint de MotoGP?

Los primeros nueve pilotos clasificados de las carrera sprint sumarán puntos para el mundial, siendo estos los puntos que ganarán.

1ª posición (ganador al sprint): 12 puntos

12 puntos 2ª posición: 9 puntos

9 puntos 3ª posición: 7 puntos

7 puntos 4ª posición: 6 puntos

6 puntos 5ª posición: 5 puntos

5 puntos 6ª posición: 4 puntos

4 puntos 7ª posición: 3 puntos

3 puntos 8ª posición: 2 puntos

2 puntos 9ª posición: 1 punto

El reparto de puntos para el domingo se mantiene sin cambios, premiando a los primeros 15 pilotos: 25 puntos para el ganador, 20 para el segundo, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, y así hasta el 15º (11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1).

Formato de las carreras sprint de MotoGP en 2023 y reglas

Se implementará un procedimiento de parrilla de 15 minutos y las mismas reglas que en la carrera del gran premio en lo que respecta a la lluvia en la parrilla, las carreras de bandera a bandera (flag to flag) y los reinicios rápidos. Si se interrumpe una carrera al sprint, se aplicará el procedimiento de reanudación rápida. Los reinicios serán para completar la distancia original de la carrera menos una vuelta, con una distancia mínima de 5 giros. Una vez completados 3/4 de carrera, si se detiene ya no volverá a reiniciarse.

Para las carreras cortas del sábado (al sprint), se limita el uso de combustible a (aproximadamente) 12 litros (22 los domingos). Según informó el director deportivo del Mundial, Carlos Ezpeleta, los equipos podrán, si lo consideran oportuno, diseñar un depósito más pequeño que se podrá utilizar también en entrenamientos y clasificatorios.

Por lo que respecta a las sanciones que se generen durante los entrenamientos y la clasificación, se aplicarán tanto en la parrilla de la carrera al esprint como en la del domingo.

En las carreras al sprint se seguirá el mismo protocolo de infracción por exceder los límites de la pista que MotoE, que también tiene distancias de carrera más corta. Así, tras la primera infracción se advertirá al piloto y tras la tercera se le penalizará con una Long Lap.

Los pilotos que se salten la salida (Jump Start), deberán pagar una doble vuelta larga, igual que en las carreras largas.

Las sanciones impuestas a raíz de incidentes en cualquier sesión, una vez concluida la sesión en cuestión, se aplicarán normalmente a la carrera del gran premio. Por ejemplo, una sanción de vuelta larga impuesta por un pilotaje irresponsable en la Práctica 1 se aplicará en la carrera del domingo.

¿Cómo se decide la parrilla para las carreras sprint de MotoGP?

La parrilla de salida de ambas carreras de MotoGP (la sprint y la principal) será la establecida en las clasificaciones de la Q1 y Q2. Sin embargo, si un piloto incurre en una penalización de parrilla por pilotaje irresponsable o similar, esa penalización en la parrilla sólo se cumplirá el domingo.

Moto2 y Moto3, sesiones recortadas a partir de la temporada 2023

Por lo que respecta a las categorías de Moto2 y Moto3, disfrutarán de tres sesiones de entrenamientos cada una, seguidas de la clasificación Q1-Q2.

Los entrenamientos 1 y 2 de Moto3 tendrán una duración de 35 minutos, cinco minutos menos que las sesiones actuales. Los entrenamientos 1 y 2 de Moto2 seguirán siendo de 40 minutos. Estas sesiones tendrán lugar el viernes y determinarán la entrada automática a la Q2.

Tanto para Moto2 como para Moto3, la tercera sesión de entrenamientos tendrá lugar el sábado por la mañana y durará 30 minutos.

Esta sesión será un entrenamiento libre para cada clase y no se tendrá en cuenta en las hojas de tiempos combinadas ni para la entrada en la Q2. No habrá sesiones de Warm Up para Moto2 y Moto3 el domingo por la mañana.

Las distancias de carrera para ambas clases también se acortarán tras decidir la Comisión de Grandes Premios que la duración aproximada de las carreras sea de 36 minutos para Moto2 y de 34 para Moto3.

Tabla estándar de horarios de un fin de semana de gran premio en 2023 (MotoGP, Moto2 y Moto3)

Viernes 09:00h-09:35h Práctica 1 Moto3 35 minutos 09:50h-10:30h Práctica 1 Moto2 40 minutos 10:45h-11:30h Práctica 1 MotoGP 45 minutos 13:15h-13:50h Práctica 2 Moto3 35 minutos 14:05h-14:45h Práctica 2 Moto2 40 minutos 15:00h-16:00h Práctica 2 MotoGP 1 hora Sábado 08:40h-09:10h Entenamientos libres Moto3 30 minutos 09:25h-09:55h Entenamientos libres Moto2 30 minutos 10:10h-10:40h Entenamientos libres MotoGP 30 minutos 10h50-11h05 Q1 MotoGP 15 minutos 11h15-11h30 Q2 MotoGP 15 minutos 12:55h-13:10h Q1 Moto3 15 minutos 13:20h-13:35h Q2 Moto3 15 minutos 13:50h-14:05h Q1 Moto2 15 minutos 14:15h-14:30h Q2 Moto2 15 minutos 15:00h Carrera al sprint MotoGP Domingo 09:40h-09:50h Warm-up MotoGP 10 minutos 10:00h Fan Show MotoGP 30 minutos 11:00h Carrera principal Moto3 12:15h Carrera principal Moto2 14:00h Carrera principal MotoGP