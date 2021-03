A pesar de haber superado con creces las expectativas generadas entonces sobre él, Morbidelli seguirá compitiendo este curso con una moto que, sobre el papel, está un peldaño o dos por debajo de la de los otros tres corredores de Yamaha.

A pesar de ello, los test de pretemporada que llevó a cabo el corredor romano le confirman como uno de los favoritos a pelear por el Mundial, un objetivo que le motiva pero que en ningún caso le perturba.

“Espero lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. Quiero ganar a los otros favoritos, pero si no lo hago no sería un desastre. Esto es MotoGP y es complicado. Hay muchas cosas que, además, no puedes controlar”, comentaba Morbidelli este jueves, ya desde el Circuito de Losail, donde las motos volverán a saltar a la pista este viernes.

“Estoy listo, me siento bien. Mi invierno fue fantástico. Soy uno de los favoritos y eso es un peso que tengo que soportar y que estoy contento de soportar”, reconoció el italiano, que en 2020 se quitó un peso de encima al superar a Fabio Quartararo, su por aquel entonces vecino de taller, que siguió una trayectoria opuesta a la suya.

“La presión que sufrí el año pasado fue peor que la de ahora, era más pesada. Salir airoso de una situación como aquella es más difícil y duro. La carga de este año viene porque la temporada anterior logré cosas interesantes y fui rápido”, reflexionaba el #21, que tiene en mente repetir el patrón que le llevó a la segunda plaza de la clasificación definitiva: “Intentaré rodar igual que entones, o sea, suave y rápido”.

Junto al piloto del Yamaha Petronas, otro de los que parten como favoritos es Marc Márquez, por más que el español no vaya a correr en ninguna de las dos primeras paradas del calendario. Para Morbidelli, la opción tomada por el de Honda demuestra que Márquez ha aprendido de los errores de precipitación del pasado: “Marc ha optado por la opción más segura, y creo que eso es muy inteligente por su parte”.

Así quedaría la parrilla de MotoGP tras el test de Qatar para la primera carrera

29º Takuya Tsuda, Team Suzuki MotoGP - 1:57.795 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 28º Michele Pirro, Ducati Team - 1:56.732 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 27º Yamaha Test3 (¿Katsuyuki Nakasuga?), Yamaha Factory Racing - 1:55.831 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 26º Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP - 1:55.642 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 25º Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing - 1:55.640 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 24º Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini - 1:55.570 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 23º Iker Lecuona, KTM Tech3 - 1:55.195 7 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22º Yamaha Test1 (¿Kohta Nozane?), Yamaha Factory Racing - 1:55.080 8 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21º Luca Marini, Esponsorama Racing - 1:55.022 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20º Yamaha Test2 (¿Cal Crutchlow?), Yamaha Factory Racing - 1:54.998 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19º Danilo Petrucci, KTM Tech3 - 1:54.895 11 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18º Alex Márquez, Team LCR Honda - 1:54.692 12 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17º Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing - 1:54.691 13 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16º Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing - 1:54.526 14 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15º Enea Bastianini, Esponsorama Racing - 1:54.505 15 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14º Jorge Martin, Pramac Racing - 1:54.483 16 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13º Takaaki Nakagami, Team LCR Honda - 1:54.262 17 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12º Stefan Bradl, Repsol Honda Team - 1:54.210 18 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11º Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT - 1:53.993 19 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10º Pol Espargaro, Repsol Honda Team - 1:53.899 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9º Johann Zarco, Pramac Racing - 1:53.899 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8º Alex Rins, Team Suzuki MotoGP - 1:53.860 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7º Joan Mir, Team Suzuki MotoGP - 1:53.827 23 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6º Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini - 1:53.640 24 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5º Francesco Bagnaia, Ducati Team - 1:53.444 25 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4º Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT - 1:53.323 26 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3º Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing - 1:53.263 27 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2º Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing - 1:53.244 28 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1º Jack Miller, Ducati Team - 1:53.183 29 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images