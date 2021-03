Alberto Puig: “Márquez ya ha ido en moto y ha ido rápido”

Una de las noticias de la semana fue el anuncio de Marc Márquez que iba a saltarse las dos primeras carreras de la temporada, pese a haber realizado ya dos test con un resultados bastante esperanzador.

Todo apuntaba a que Márquez iba a estar en la parrilla de salida del campeonato, pero finalmente esperará, como mínimo, hasta la tercera parada del año, en Portugal.

Alberto Puig explicó este jueves los motivos de esa decisión.

“No está en Qatar porque los médicos consideran que aún falta un poco para estar al cien por cien seguros que pueda volver en condiciones. En Barcelona y Portimao las sensaciones fueron buenas, iba rápido, pero los médicos quisieron esperar por el estrés que se somete al cuerpo en los grandes premios, que no fuera excesivo. Hemos seguido las indicaciones de los médicos pero esperamos que en breve vuelva y haga lo que sabe hacer, que es ganar carreras”, dijo Puig en DAZN.

La decisión fue sorprendente ya que se esperaba la reaparición en Qatar después de verle fuerte en los test privados con la RC213V-S.

“Andar anda bien, no se le olvida ir en moto. Pero el motivo real no es que no pueda ir en moto, es que el médico se quiere asegurar que ha pasado el tiempo adecuado desde la operación, ha decidido el médico y es lo correcto. Vamos a esperar. Empezar sin nuestro campeón no es lo mejor, pero no es el fin del mundo. Si todo va bien, este año tendremos un campeonato largo y tendremos tiempo de recuperar”.

Pese a la ausencia de Márquez en las dos primeras carreras, el Mundial es suficientemente largo para optar al título, además de por la presencia de Pol Espargaró en el otro lado del box.

“Tenemos otro piloto que tiene capacidad para luchar por el Mundial, fichamos a Pol Espargaró porque creemos que tiene experiencia y capacidad, pero estamos convencidos de que va a desarrollar un nivel muy alto, aunque al principio le pueda costar un poco. Por supuesto, cuando le fichamos pensamos que era la persona que para este año era el más correcto, confiamos al cien por cien en él y esperamos que pueda ir rápido con nuestra moto”.

Además, este año Honda contará con cuatro motos iguales en la parrilla, las dos oficiales y las de Alex Márquez y Takaaki Nakagami en el LCR.

“No cambia mucho, sobre todo le cambia a Nakagami que va a correr con la misma moto que el resto, a nivel interno es casi más fácil para todos”, zanjó Puig.

