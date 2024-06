Mir espera "tener una idea más clara" sobre su futuro en Assen

Desde hace varias semanas, Joan Mir no oculta que está pensando en el futuro. Después de llegar a Honda el año pasado tras la inesperada marcha de Suzuki de MotoGP, el piloto español ha pasado momentos muy duros con una moto muy complicada, hasta tal punto que se planteó por un momento la retirada durante el transcurso de pasada campaña.

Aunque dice que hoy se siente mejor, sigue sin encontrar el éxito con la RC213V, y el campeón del mundo de 2020 sigue luchando y pasando algunas penurias. En Mugello, volvió a caerse durante la carrera larga, después de haberse retirado ya en la sprint debido a las vibraciones que dificultaban el control de su moto. Por eso, al ser preguntado de nuevo por su futuro el lunes, al margen del test oficial post carrera, Mir reconoció que pronto tendría que aclarar qué quería hacer en el futuro.

"En Assen, probablemente tendré que tener una idea más clara de lo que quiero hacer", dijo, refiriéndose al próximo gran premio, que tendrá lugar a finales de junio (fin de semana del 28 al 30). Sin embargo, insiste en que quiere tomarse su tiempo para pensar bien las cosas y comparar todas sus opciones.

"Necesito tener todas las opciones sobre la mesa para tomar una decisión, en lugar de decir que sé exactamente dónde quiero ir. Ese no es mi caso en este momento, no sé dónde quiero ir. Voy a esperar a tener todas las ofertas sobre la mesa, y entonces decidiré cuál elegir".

"Cuatro o cinco pilotos tienen prioridad"

El mallorquín es muy realista sobre su valor en el mercado, y calcula que hay unos cinco pilotos que, a estas alturas, están por delante de él como primeras opciones para los fabricantes. "Nadie se va de Honda mejor de lo que llegó", ha subrayado el piloto mallorquín de 26 años durante esta temporada.

"Cuando llegué a Honda, tenía muchas ofertas. Podía haber ido donde hubiera querido en ese momento. Y hoy no es el caso. Tengo que esperar a otros pilotos, que tienen prioridad. Tengo que demostrar [lo que valgo para los constructores], esa es la realidad. Independientemente de lo que yo haya podido hacer en el pasado, son los demás los que obtienen los resultados en este momento. Cuatro o cinco pilotos tienen prioridad, y yo estoy detrás de ellos", explicó.

Es verdad que ahora mismo ese grupo seguramente ya se haya reducido, con los anuncios del fichaje de Jorge Martín por Aprilia, la llegada de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati, y a falta del anuncio de que Enea Bastianini se irá a KTM para correr en una de las actuales GasGas. Es probable que Joan Mir también meta en ese grupo Maverick Viñales.

Y aunque sabe que su título mundial tiene valor, el #36 también es muy realista sobre el limitado número de plazas disponibles. En cuanto a los equipos de fábrica, podemos estimar que queda un manillar libre con Aprilia, y otro con Yamaha, si deciden no seguir con Alex Rins. Varios equipos satélite también podrían representar una buena oportunidad para él.

"No creo que me vaya a casa", subraya Mir, que dice no estar preocupado por su futuro, sino que busca posicionarse en un contexto más sereno. "Si salgo de esta situación difícil en Honda... Cuando empiezas a competir de nuevo, tu estado de ánimo cambia por completo. Si, haciendo las mismas cosas, te dices a ti mismo que estás donde te mereces y que se corresponde con tus cualidades, entonces todo cambia y eso quizás te hace querer quedarte otros diez años".

"Pero el truco está en salir de esa situación", insistió. "Lo he hablado muchas veces con Marc, de cómo se sentía el año pasado y cómo se siente ahora. He tenido un ejemplo entre un camino, que puedo seguir, y otro, que es quedarme en esta situación". Aunque quedarse en HRC también es una de las opciones, los comentarios de Joan en las últimas semanas parecen reflejar una necesidad de salir de la situación en la que se encuentra desde el año pasado, para reencontrarse con el placer de pilotar a buen nivel.

En efecto, el ejemplo de Marc Márquez le ha servido: "Mentalmente, fue muy difícil para mí, sobre todo el año pasado, porque hay que aceptar la situación. Esta temporada, la diferencia es que ya se ha aceptado. Así que cualquier cosa positiva que suceda es bienvenida, y es una motivación para la próxima carrera. Así es más o menos como pienso ahora. Por supuesto, no es la mentalidad adecuada para ganar, pero sí para superar la situación, creo. Eso es lo que estoy haciendo. Mentalmente, estoy bien, me siento muy bien.

Otro hombre realista, Alberto Puig, entiende que su piloto pueda estar mirando hacia otro lado. "Normalmente, cuando las cosas no funcionan, un piloto no está contento, obviamente, y lo entendemos perfectamente", admitió el director del equipo Repsol Honda a la web oficial de MotoGP. "Pero, sinceramente, estamos tratando de estar todos centrados, tanto él como Luca Marini y todo el equipo, en tratar de solucionar los problemas con la moto, así que no hemos empezado a hablar de una renovación todavía. Sin embargo, tarde o temprano, probablemente este verano entre junio y julio, tendremos que tomar algunas decisiones".