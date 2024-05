Joan Mir: "Me jode pensar en irme en la actual situación"

El piloto de Honda celebró el trabajo de los ingenieros de Honda en la fábrica y el rumbo que ha tomado el desarrollo de la moto tras el test privado que se celebró la pasada semana en Mugello, destacando un nuevo paquete aerodinámico que, según Joan Mir, se estrenará en el Gran Premio de Italia la próxima semana.

"En Mugello estuvimos trabajando mucho de cara a un futuro no tan lejano, intentando cambiar la dirección que ya había comentado en las últimas carreras, ahora estamos trabajando en la dirección correcta. Probamos muchas cosas, también la aerodinámica, aunque no la montaremos aquí en Barcelona, funcionó pero seguramente no la llevaremos hasta la próxima carrera (Italia, la próxima semana). Creo que después de verano, igual en agosto, se podría dar un paso adelante porque habrán tenido tiempo de trabajar en la dirección que hemos marcado, y poder entender en ese momento dónde estamos y si hemos dado un paso adelante. Creo que será el paso más realista que podemos dar".

Luca Marini habló de un nuevo motor…

"Bueno, una configuración de motor diferente. Es un poco la dirección que estamos siguiendo, supongo que es a lo que se refiere Luca", aclaró.

Hace unas semanas Mir expuso que el camino del equipo de pruebas con la moto que llevó Stefan Brad en Jerez era erróneo. Hablamos de ese cambio de dirección en el desarrollo y de que ahora los ingenieros de Honda ya trabajan en la dirección marcada por los pilotos.

"Sí, eso es lo positivo, que lo están haciendo. Pero está claro que para hacer un cambio tan grande necesitan tiempo. Nos va muy bien tener no tener carreras prácticamente en junio y julio porque nos podemos poner un poco al día, trabajar en Japón".

"Es un nuevo camino, parecido a lo que había, no es para nada seguir la dirección en la que estamos ahora".

Yamaha parece avanzar con más rapidez el desarrollo de su M1.

"A nivel de potencial a una vuelta rápida parece que tienen un poco más, pero luego en carrera siempre nos encontramos. Ni nivel es bastante al de Fabio Quartararo en carrera, y en algún momento algo mejor. Pero nos falta mucho a un vuelta, ellos están por delante. A nivel de esfuerzo estamos igual, trabajando para acercarnos a las fábricas europeas. Ellos están siendo muy agresivos y nosotros mucho más de lo que éramos en el pasado, pero no sé si al mismo nivel que ellos. Pero ha ha habido un cambio".

Aleix Espargaró se retira…

"Aleix nos ha dado, en estos últimos años, una lección a todos. Empezó en una situación súper complicada en MotoGP, aguantó ahí y cuando ha tenido una moto competitiva ha sido muy rápido. No hay tanta gente que aguante mucho tiempo en una situación difícil, dímelo a mi ahora mismo. Es un ejemplo y un currante. Se lo ha ganado y espero que sea muy feliz, se lo merece".

Y queda una Aprilia libre.

"La Aprilia es una de las mejores motos que hay, ahora mismo, en parrilla, a nivel de potencial es una moto muy atractiva. No voy a decir lo contrario, estoy en un momento en el que no sé para dónde tirar. Me jode, entre comillas, pensar que me iré de aquí (Honda) en esta situación. Esto me jode mucho. Por otro lado, irse a una moto que es competitivo, solo de pensarlo me hace feliz. Pero está claro que todavía no sé a dónde voy a ir ni nada, pero Aprilia es una moto fantástica".