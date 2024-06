Márquez explica por qué no aceptó jugarse con Martín en la pista el pase al equipo oficial

El español se levantó pronto este miércoles, firmó el contrato que le llevará a vestir de rojo, al menos, hasta 2026, y después se fue a celebrarlo haciendo motocross, una de sus devociones. Por la noche, ya casi de madrugada, Marc Márquez se acercó a los estudios de la cadena SER, donde concedió su primera entrevista una vez anunciada ya su incorporación a la estructura de fábrica de la marca de Borgo Panigale, donde compartirá taller con Pecco Bagnaia, ganador de los dos últimos títulos.

La operación se precipitó el fin de semana pasado, en Mugello. Allí, la compañía italiana tenía en mente una estrategia que pasaba por ofrecerle a Jorge Martín el puesto al lado de Bagnaia, y colocar a Márquez en Pramac, en condición de piloto oficial a todos los efectos, pero defendiendo los colores de la escudería satélite.

Sin embargo, la negativa del catalán a unirse a Pramac hizo que el plan saltara por los aires. En ese intento de tratar de mantener en nómina a los dos españoles, Ducati les planteó que se jugaran esa Desmosedici en pista: en primera instancia sería Martín quien tendría la plaza, pero si Márquez se llevaba el título, los papeles se intercambiarían, y sería él quien correría junto a Bagnaia. El ex de Honda, sin embargo, tampoco aceptó. La influencia que tiene el corredor de Cervera (Lleida) quedó sobradamente probada el domingo por la tarde, cuando Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, le comunicó a Martín que el elegido para correr en el equipo oficial a partir de 2025 era su rival, circunstancia que llevó al madrileño a firmar por Aprilia.

Preguntado directamente por qué no aceptó el reto que se la planteó, el #93 fue muy claro, y apeló a esa diferencia de condiciones que le separan a él, que corre con una Desmosedici de 2023, de Martín, que compite con el modelo de 2024. "Es simple. Si te lo tienes que ganar en la pista, tienes que tener las mismas armas, y ahora no las tengo. Pero no es excusa y estoy demostrando que puedo ser competitivo", subrayó Márquez, que también hizo referencia al baile de patrocinadores que probablemente desencadenará el cambio de escudería. "Los deportistas no sólo tienen los contratos deportivos, sino que hay otros con patrocinadores que me han seguido toda mi carrera y una multinacional cierra en septiembre los dos próximos años y no puede esperar. Era inviable", añadió.

Marc Márquez, Gresini Racing, saluda a Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El multicampeón afirmó estar muy agradecido a Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, de quien dijo ser su gran valedor en esta maniobra que ha monopolizado el foco informativo del Mundial de MotoGP prácticamente desde que arrancó esta temporada: "Si estoy e Ducati es por Gigi". Al mismo tiempo, también cree que el elemento de más peso en la decisión de elegirle a él por delante de Martín, es el cronómetro. "La carta que pesa más es la pista y los ingenieros de Ducati, según me han comunicado, están viendo mi progresión con la moto de 2023 y eso ha pesado mucho más que el resto. Luego, también hay otros factores", reflexionó Márquez, decidido a "pelear por el título" en 2025, y quién sabe si también este ejercicio, aunque para ello primero se haya marcado como objetivo volver a ganar, algo que no consigue desde 2021. "Una de las cosas que he aprendido es a no obsesionarme, porque si sólo te vale la victoria van a llegar muchas caídas", remachó.