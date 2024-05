Mir: "Ningún piloto ha salido de Honda mejor de lo que llegó"

La Honda, ni va, ni se la espera, y este viernes, en el arranque del Gran Premio de Francia de MotoGP, las motos de Tokio ocuparon cuatro de los cinco últimos puestos de la clasificación en la hoja de tiempos, siendo Joan Mir el más rápido, 18º, superando incluso a la Ducati de Alex Márquez (19º), que explicó que se había equivocado hoy con la planificación de la jornada.

"Tenemos la misma moto con la que empezamos la temporada, no podemos pedir resultados diferentes", fue el resumen del mallorquín al final del día.

"Estamos sufriendo en una áreas concretas, cada vez que entro en el box me quejo de lo mismo, lo sabemos todos, ahora toca una reacción. En el test de Jerez entendieron el camino que les hemos indicado y ahora hay que esperar a que esta gente traiga algo en esa dirección, no se cuánto tiempo, para empezar a ver cambios en esa dirección. Esa es la realidad", expuso.

La pregunta es cuánto tiempo está dispuesto a esperar Mir la reacción de Honda.

"No tengo ni idea de hasta cuando puedo aguantar esto", Mir

"No tengo ni idea, lo digo y soy completamente sincero. No tengo ni idea hasta cuando mi cuerpo puede aguantar esto, pensaba que no iba llegar hasta aquí, y aquí sigo y intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo, tratando estar delante de todos (los Honda), intento hacer buenas carreras, pero milagros a Lourdes", dijo.

En clave de futuro el mercado de MotoGP está en plena efervescencia y aunque todo el mundo mira a Jorge Martín, Marc Márquez ye esa segunda Ducati, Mir también debe decidir dónde o con quién correrá en 2025, apostando por una renovación con Honda o un cambio de aires.

"Sí, así es. La realidad es que quien sale de Honda en los últimos años lo hace peor de lo que entra", observa el mallorquín, campeón de MotoGP en 2020, una fecha que cada vez parece quedar más lejos en clave de mercado.

"Esa es la realidad y, además, no hay excepción, nadie sale de Honda mejor de lo que entró, hay que llevar esta situación lo mejor que se pueda e intentar ver qué me apetece hacer. Ese es el tema. Estoy convencido de que opciones tendremos, no las que a mi me encantaría, seguramente no, pero opciones tendremos. Todavía damos gas y estoy convencido de que con una moto competitiva no tardaríamos en estar delante", pronosticó.

"Estoy tranquilo, el año pasado te diría que esta situación me llegó a superar un poco y no rendía al nivel que podría hacerlo. Ahora esta moto va bastante peor que la del año pasado y he rodado más rápido. Estoy en mejor momento, me encuentro bien fisicamente y veo que la limitación no soy yo. Al contrario, el año pasado dudaba y no rendía lo que se esperaba de mi", zanjó el #36.