Bagnaia apunta a Ducati y no a las carcasas: "Los neumáticos eran los de siempre"

Pecco Bagnaia vivió en Austria un fin de semana mejor que en Misano, cuando casi tocó fondo ante su público, en su carrera de casa. Sin embargo, el Gran Premio de Austria tampoco fue exactamente el deseado para el italiano, habida cuenta de que visitaba un circuito en el que era uno de los máximos ganadores, con tres victorias en MotoGP (2022, 2023 y 2024).

El italiano vivió otro viernes complicado en el Red Bull Ring, terminando 18º la Práctica. Pero, a diferencia de en el GP de San Marino, el turinés pudo remontar algo el vuelo con el paso de las sesiones. El sábado, pudo superar la Q1 para clasificarse séptimo en la parrilla de salida. En la carrera al sprint, aprovechó la caída final de Pedro Acosta para ganar una posición, sexto. Y en la prueba larga del domingo, también se benefició de una sanción final a Fermín Aldeguer para hacerse con el séptimo puesto.

Así, Bagnaia pudo darse con un canto en los dientes, pensando en los malos resultados que traía de las últimas carreras, concretamente desde Silverstone. Pero lo cierto es que un sexto y un séptimo puesto son números que, hasta hace un par de años, habrían sido calificados de decepcionantes por el transalpino.

Esto también está unido al bajón de Ducati en una de las pistas que antiguamente eran consideradas feudos de la casa de Borgo Panigale. Por primera vez desde el retorno del Red Bull Ring al calendario (2016), ninguna Desmosedici acabó en el podio. Varios pilotos, como Marc Márquez, que ganó en 2025, Alex Márquez o Fermín Aldeguer lo achacaron sobre todo al neumático trasero llevado por Michelin, una goma con carcasa reforzada llevada también a Tailandia o Brasil, al que las Ducati no terminan de sacarle todo el partido, aparentemente.

Sin embargo, Bagnaia no compra que las Ducati hayan ido peor en el GP de Austria 2026 necesariamente por el factor de Michelin. El turinés recordó tras la carrera del domingo que ya en 2025 el suministrador único de neumáticos llevó dicho compuesto con carcasa más rígida a la pista de Spielberg.

"Por desgracia, también ha sido una carrera bastante lenta", empezó explicando Bagnaia a los medios, entre ellos Motorsport.com. "El ganador [Pedro Acosta] ha estado muy fuerte todo el fin de semana, pero el tiempo total de carrera ha sido bastante lento, y hemos perdido gran parte de nuestro potencial en este circuito. Es una lástima porque los neumáticos han sido los mismos de siempre aquí, y es una pena no poder aprovechar el buen rendimiento que siempre hemos tenido".

Cabe recordar que, en este 2026, Ducati ya ha sufrido con la carcasa más rígida para altas temperaturas en Brasil y en Tailandia (donde el neumático tenía una construcción ligeramente diferente). La goma, en cambio, parece adaptarse a la perfección a las Aprilia. Pero el tricampeón del mundo no cree que ese sea el problema: "Llevamos toda la vida con esta carcasa en este circuito, no ha cambiado", indicó Bagnaia para tratar de atajar las dudas.

Hablando sobre su carrera, el transalpino contó que se centró en intentar ser constante para conseguir el séptimo puesto, aunque también tuvo que lidiar con algunos problemas de frenos, algo de lo que también se quejó su compañero de equipo, Marc Márquez, al término del GP de Austria, llegando a sopesar la retirada.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Salí bastante bien; luego, cuando empecé a adelantar en varias curvas, me dije: 'Voy a subir el ritmo medio segundo e intentaré mantenerme lo más constante posible'. Creo que fue una estrategia bastante buena, ya que no tenía mucho más que ofrecer y conseguí mantenerme más cerca de los demás pilotos", siguió Pecco.

"Por desgracia, hemos tenido algunos pequeños problemas con los frenos, que en esta carrera no me han ayudado mucho; no conseguía detener bien la moto. Pero este es un circuito de grado 6 en cuanto al nivel de desgaste".

Por último, se le preguntó a Bagnaia si haber estado más cerca de Márquez en Austria le había dado alguna idea para el futuro: "Lo he intentado, pero durante todo el fin de semana él ha tenido un poco más. En carrera, teniendo en cuenta las tres últimas, digamos que era importante estar lo más adelante posible, pero también conseguir terminar. Si este domingo tenía que dar el 100%, lo he dado, pero en las situaciones en las que podía evitar arriesgar demasiado, lo he hecho. Es un punto de partida", concluyó.