Viñales: “Mi objetivo es llegar en cabeza a la primera curva”

Doha.- El de Yamaha cerró el tercer y último día de test en Qatar marcando el tiempo más rápido de las tres jornadas, un 1:53.858 que le señala como el hombre a batir en este inicio de curso.

Pero más que por su velocidad a una vuelta seca, el español ha brillado por rodar a un ritmo vertiginoso, manteniéndose con pasmosa facilidad en el 1.54 de paso.

“Estamos en progresión. Probé la vuelta rápida y me fue bien. El objetivo del test se cumplió. La moto ha ido mejor aquí que en Sepang, y en el cuerpo a cuerpo creo estar más rápido. Solo nos falta ver cómo nos va en la salida”, resumió Viñales al final de una jornada que estiró hasta el último suspiro, llegando a cerrar 84 vueltas, el que más.

“Hemos trabajado bien, y lo más importante es que me he divertido mucho, que era uno de los objetivos”, dijo un Maverick concentrado en su gran objetivo, que es empezar lo más fuerte la temporada en Qatar y no bajar la guardia.

Pese a su gran performance en pretemporada, el catalán avisa.

“La carrera es completamente distinta a un test”.

Pese a ello, Mack tiene ya visualizado en su cabeza lo que tiene que hacer el 8 de marzo cuando se apague el semáforo.

“Mi objetivo es llegar a la primera curva en cabeza. Para nosotros eso es muy importante”, asegura el de Roses.