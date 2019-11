Márquez: “Mi profesionalidad va a ser igual sea quién sea mi compañero”

Cheste.- Las negociaciones entre el Repsol Honda y Alex Márquez se han intensificado en las últimas horas y el fichaje del español podría ser cuestión de horas. Así, se cumpliría el sueño de su hermano Marc, que siempre ha dicho que quería correr en el mismo equipo.

Los acontecimientos han precipitado esta decisión y aunque Marc no puede ocultar su alegría en caso de materializarse, quiere mantenerse al margen.

"No estoy muy al corriente, lo único que sé es que el campeón de Moto2 está en la lista de posibles compañeros de equipo", contestó Márquez cuando se le preguntó por el posible fichaje.

El catalán advierte que no va cambiar por tener o no a su hermano al otro lado del box ni tampoco le le va a tratar de distinta manera por ser familia.

"Me da igual quién tenga de compañero de box. No va a cambiar mi profesionalidad, tiene que existir y es lo que me ha hecho llegar donde he llegado. El primer rival es el compañero de equipo y es con quien te comparan. Está claro que tengo sentimientos, pero no voy a forzar situaciones", indica.

El #93 deja la pelota en el tejado de Honda y en el entorno de su hermano.

"Me gustaría que tenga una MotoGP este año o el que viene. Lo dejo en manos de Honda y mi hermanos. Tiene a Emilio [Alzamora] de manager, está Honda con Puig y Nomura [team manager y presidente de HRC respectivamente]. Son ellos los que tienen que ver qué le conviene porque no es la única opción. No está en mis manos y no tengo esa responsabilidad", explica.

Además, aclara que la última palabra debe ser del propio Alex.

"Está demostrando lo que vale ganando títulos y carreras. Él se tiene que formar su propio camino, su estrategia e ir al proyecto que crea, no al que le pida yo. A lo mejor el proyecto en el que yo confío él no lo ve, y al revés. Es una de las cosas en las que nunca he presionado ni presionaré", zanja Márquez, que saldrá segundo en la carrera de Valencia.

↓ Alex Márquez ya probó en dos ocasiones la Honda de MotoGP ↓