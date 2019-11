Viñales: “Claro que hace frío, pero para mí es un honor correr en casa”

Cheste.- Viñales está completando una gran segunda mitad de temporada y basa sus buenos resultados en un fuerte ritmo y en salir bien en las carreras, hasta ahora su punto débil. El español tratará de imponerse desde el principio y, si puede, escaparse.

“Es complicado, todo pasa por la salida, está claro que las Ducati salen muy bien, Miller estará delante en la primera curva, y es posible que Dovizioso también. Será difícil, pero lo intentaremos. El ritmo está ahí, falta pasar bien la primera vuelta”, dijo al respecto.

Con todos los rumores de renovaciones y fichajes, Viñales no quiere pensar ahora mismo en esos temas y se centra solo en su trabajo.

“No pienso en eso, cuando llegue el momento decidiré, por ahora creo que estamos haciendo un buen trabajo y debemos centrarnos en el ahora y el próximo año, no más allá”.

Rossi se quejaba que alargar tanto el calendario y correr a mediados de noviembre en Valencia empieza a ser un problema por el frío.

“Este es el Gran Premio de casa y claro que hace frío, pero para mí es un honor correr en casa”, subrayó.

Por último, le plantearon el último gran rumor de la jornada, la más que posible llegada de Alex Márquez al equipo Repsol Honda.

“La verdad es que no he pensado en ese tema, estoy concentrado en mi trabajo y no miro más allá de nuestro box”, zanjó el chico de Roses.