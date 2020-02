Márquez: “Claro que estoy preocupado, tenemos problemas”

Doha.- Recuperándose de la operación en el hombro derecho a la que se sometió a finales de noviembre, el de Honda no está pudiendo emplearse a tope en el desarrollo de la moto de 2020, en la que, además, no puede contar con excesiva ayuda por parte de Cal Crutchlow, que no va rápido, ni su nuevo compañero Alex Márquez, que debuta en MotoGP y bastante tiene con adaptarse a la categoría.

Marc Márquez terminó este domingo 14º en la hoja de tiempos de la segunda jornada de test de Qatar, con un crono de 1:55.093 a más de un segundo del más rápido, Fabio Quartararo.

Pero no solo eso, sino que se sufrió una dura caída en la que dejó bastante mal parada a la RC213V 2020.

“La caída fue en la curva 8, un cambio de dirección que ahora tengo que hacer de otra forma. Casi tuve que saltar de la moto. Apreté demasiado los estribos y se cerró la dirección. Además, ahora no estoy para salvar caídas”, dijo en referencia a su recuperación del hombro operado.

La nueva moto presenta algunas diferencias y debilidades respecto a la de 2019.

“Ese punto débil de la moto se manifiesta en todas las curvas. Sabemos dónde está pero no cómo solucionarlo”, reconoció el español.

Antes del arranque de la temporada oficial, Honda tiene un día más, este lunes, para avanzar en la puesta a punto del prototipo.

“Mañana trataremos de hacer una tanda rápida y será un día clave para abordar el primer gran premio”, advirtió Marc.

Una situación que cualquiera diría que es extrema.

“Claro que estoy preocupado”, espetó el de Cervera.

“Estamos intentando saber de dónde vienen los problemas porque hay puntos críticos de la moto que se manifiestan en todas las curvas”, volvió sobre sus pasos.

Tal y como ya advirtió su hermano Alex, todos los pilotos de la fábrica lo están pasando mal esta pretemporada.

“No solo estoy sufriendo yo, si no todos los pilotos de Honda”, reconoció.

“Estamos sufriendo, tenemos problemas”, zanjó realmente preocupado el catalán.