MotoGP GP de Qatar
Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr
El equipo oficial Aprilia de MotoGP confirmó este miércoles que Jorge Martín se desplazará hasta Qatar para intentar correr, a pesar de no estar recuperado de su fractura en el radio del brazo derecho.
Oriol Puigdemont
Editado: 4 nov 2026, 12:47
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El piloto español sufrió una caída a gran velocidad hace dos semanas, en la carrera al sprint del Gran Premio de Australia, y mientras peleaba con Marc Márquez por el triunfo. En el accidente se hizo una fractura en la muñeca derecha, que le hizo ser baja de forma automática para la carrera larga del día siguiente, que finalmente lluvia y la niebla obligaron a cancelar.
Martín se dedicó los cinco días siguientes a tratar de ponerse lo más a punto posible para subirse a la moto una semana después, en Sepang. Sin embargo, tras terminar a casi dos segundos del más rápido en el primer ensayo libre, el viernes, y apenas rodar en el segundo, ya por la tarde, el madrileño decidió retirarse el sábado, justo antes de comenzar la primera eliminatoria de la cronometrada, para regresar a España.
Este miércoles, Aprilia y el corredor confirmaron que se desplazará hasta Qatar, a la espera de comprobar cómo ha evolucionado su muñeca derecha, y si en Losail es capaz de aplicar la fuerza necesaria para parar la moto en las frenadas, que era el principal escollo que se encontró en Malasia.
“Fue una lástima no poder continuar con el fin de semana en Sepang, pero el simple hecho de haber tenido la oportunidad de intentarlo ya fue un logro en sí mismo”, comenta Martín. “Regresé a España para seguir con el tratamiento que necesito para recuperarme, y llegar a Qatar en la mejor forma posible. Ahora veremos cómo responde el cuerpo, y empezaremos a trabajar con el equipo este jueves y veremos hasta dónde puedo llegar”, se pregunta el campeón del mundo de 2024.
Martín será uno de los protagonistas de un fin de semana muy desnaturalizado en Qatar, donde los pilotos de Yamaha estarán
ausentes después de que la compañía japonesa no levantara la restricción que figura en el contrato de todos sus empleados, de viajar a una zona en la que hay un conflicto bélico. Sí se espera a Márquez, que tiene la primera posibilidad de coronarse por octava vez en MotoGP. Lo hará si acumula 30 puntos más que Martín y 8 más que Marco Bezzecchi, compañero del #89 en el taller oficial del fabricante de Noale.
En Malasia, Bezzecchi no tuvo uno de sus mejores fines de semana, especialmente el domingo, al cruzar la meta el sexto. La desventaja de 66 puntos que separa al de Rimini de Márquez le obliga a salir al ataque en Losail, para tratar de retrasar tanto como pueda el alirón del #93.
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Aldeguer vuelve con Gresini, que anuncia el sustituto de Alex Márquez en Qatar
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Oriol Puigdemont
Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
2 d
Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar
Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
3 d
Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía
Yamaha anuncia que no viaja a Qatar y MotoGP muestra su decepción
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
3 d
Yamaha anuncia que no viaja a Qatar y MotoGP muestra su decepción
Más de
Jorge Martín
Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
2 d
Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV
Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
3 d
Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
3 d
Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones
Más de
Aprilia
Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
1 d
Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"
Rivola: "Lo que diga Márquez no me interesa; los juegos de fábrica se juegan más en su casa, en su familia"
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
3 d
Rivola: "Lo que diga Márquez no me interesa; los juegos de fábrica se juegan más en su casa, en su familia"
Los pilotos de MotoGP redoblan su presión en un último intento para evitar ir a Qatar
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
3 d
Los pilotos de MotoGP redoblan su presión en un último intento para evitar ir a Qatar
Últimas noticias
Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
7 min
Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr
Honda y Aston Martin afrontan Brasil con su libreta de apuntes... y un paraguas
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
40 min
Honda y Aston Martin afrontan Brasil con su libreta de apuntes... y un paraguas
¡Leclerc ya ha sido padre! Ha nacido su hija y no disputará la FP1 de Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 h
¡Leclerc ya ha sido padre! Ha nacido su hija y no disputará la FP1 de Brasil
Herta sustituirá a Pérez en la FP1 de Brasil: ¿logrará por fin la superlicencia?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
2 h
Herta sustituirá a Pérez en la FP1 de Brasil: ¿logrará por fin la superlicencia?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse