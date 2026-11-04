MotoGP GP de Qatar

Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr

El equipo oficial Aprilia de MotoGP confirmó este miércoles que Jorge Martín se desplazará hasta Qatar para intentar correr, a pesar de no estar recuperado de su fractura en el radio del brazo derecho.

Oriol Puigdemont

Editado: 4 nov 2026, 12:47

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto español sufrió una caída a gran velocidad hace dos semanas, en la carrera al sprint del Gran Premio de Australia, y mientras peleaba con Marc Márquez por el triunfo. En el accidente se hizo una fractura en la muñeca derecha, que le hizo ser baja de forma automática para la carrera larga del día siguiente, que finalmente lluvia y la niebla obligaron a cancelar.

Martín se dedicó los cinco días siguientes a tratar de ponerse lo más a punto posible para subirse a la moto una semana después, en Sepang. Sin embargo, tras terminar a casi dos segundos del más rápido en el primer ensayo libre, el viernes, y apenas rodar en el segundo, ya por la tarde, el madrileño decidió retirarse el sábado, justo antes de comenzar la primera eliminatoria de la cronometrada, para regresar a España.

Este miércoles, Aprilia y el corredor confirmaron que se desplazará hasta Qatar, a la espera de comprobar cómo ha evolucionado su muñeca derecha, y si en Losail es capaz de aplicar la fuerza necesaria para parar la moto en las frenadas, que era el principal escollo que se encontró en Malasia.

“Fue una lástima no poder continuar con el fin de semana en Sepang, pero el simple hecho de haber tenido la oportunidad de intentarlo ya fue un logro en sí mismo”, comenta Martín. “Regresé a España para seguir con el tratamiento que necesito para recuperarme, y llegar a Qatar en la mejor forma posible. Ahora veremos cómo responde el cuerpo, y empezaremos a trabajar con el equipo este jueves y veremos hasta dónde puedo llegar”, se pregunta el campeón del mundo de 2024.

Martín será uno de los protagonistas de un fin de semana muy desnaturalizado en Qatar, donde los pilotos de Yamaha estarán

ausentes después de que la compañía japonesa no levantara la restricción que figura en el contrato de todos sus empleados, de viajar a una zona en la que hay un conflicto bélico. Sí se espera a Márquez, que tiene la primera posibilidad de coronarse por octava vez en MotoGP. Lo hará si acumula 30 puntos más que Martín y 8 más que Marco Bezzecchi, compañero del #89 en el taller oficial del fabricante de Noale.

En Malasia, Bezzecchi no tuvo uno de sus mejores fines de semana, especialmente el domingo, al cruzar la meta el sexto. La desventaja de 66 puntos que separa al de Rimini de Márquez le obliga a salir al ataque en Losail, para tratar de retrasar tanto como pueda el alirón del #93.

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