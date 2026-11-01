MotoGP GP de Malasia
Lo qué tiene que pasar en Qatar para que Marc Márquez sea campeón de MotoGP 2026
Al de Ducati se le presenta el próximo domingo en Qatar la primera oportunidad de convertirse, por décima vez en su carrera, campeón del mundo, el que sería su octavo título de MotoGP.
Germán Garcia Casanova
Editado: 1 nov 2026, 9:29
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Marc Márquez
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Pocos, ni los más cercanos, pudieron imaginar el pasado mes de mayo, cuando Marc Márquez se lesionó el pie en Le Mans y decidió adelantar la operación del hombro derecho que le estaba haciendo la vida imposible, lo que le llevó a colocarse, tras el GP de Italia, a 102 puntos del entonces líder, Marco Bezzecchi, que exactamente cinco meses después estaría liderando destacado la general del campeonato del mundo de MotoGP y se le presentaría la primera oportunidad de sumar su décimo título.
Desde aquel 1 de mayo en Mugello hasta este 1 de noviembre en Sepang, Márquez ha disputado doce grandes premios, en los que ha sumado siete victorias y ha completado cinco plenos de 37 puntos, ganando sábado y domingo, un dominio que ha aplastado a Aprilia y a sus pilotos. Con Brezzecchi completamente fuera de control durante la parte central de la temporada, solo Jorge martín pudo aguantar el empuje de Marc, hasta que el de Ducati le llevó al límite en la sprint de Australia, hace nueve días, sufriendo una caía el madrileño que le ha llevado a perderse el fin de semana de Malasia.
Ahora, tras esta nueva exhibición, Márquez lidera el Mundial con 44 puntos de ventaja sobre Martín y 67 sobre Bezzecchi, con tres grandes premios por delante: Qatar, Portugal y Valencia, en los que se repartirán 111 puntos. Con esta renta, nadie duda ya de que Márquez tiene en su bolsillo la décima corona, octava en MotoGP, pese a que el piloto de Ducati no quiere lanzar las campanas al vuelo: "Estamos cerca, pero el trabajo no ha terminado. No quiero caer en la trampa, empezando aquí en los micros, de darlo por hecho. No, quiero seguir con la misma mentalidad porque, insisto, quedan pocas carrera pero muchos momentos, hay que seguir muy concentrado", avisaba este mismo domingo Marc tras lograr la victoria.
Los números para ser campeón
Con 399 puntos, para ser campeón en Qatar, Marc necesita sumar 30 puntos más que Martín (355) y ocho más que Bezzecchi (332). Para eliminar al italiano, ganando las dos carreras, aunque Bezzecchi fuera segundo en ambas, el de Ducati le sacaría ya esos ocho puntos (3 en la sprint y 5 el domingo), por lo que depende solo de Marc esa opción.
Más complicado, y ya no depende solo de Márquez, es sacarle 30 puntos de diferencia a Martín, que solo necesita sumar ocho puntos para evitar el título en Qatar. Sin embargo, el madrileño se lesionó la mano derecha en Australia, no ha podido pilotar en Malasia y aunque viajará a Doha para tomar parte en el GP de Qatar, su condición física es una incógnita, lo que puede abrir definitivamente las opciones de que el título se cierre el próximo domingo bajo los focos de Doha, donde la mayoría de pilotos llegarán el jueves y saldrán de allí el domingo después de la carrera.
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