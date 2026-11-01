MotoGP GP de Qatar

Yamaha anuncia que no viaja a Qatar

Siguiendo las normas internas de la fábrica, que prohiben a sus trabajadores viajar a zonas de conflicto bélico, Yamaha anunció este domingo que no viaja a Qatar.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 10:09

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Alex Rins y Fabio Quartararo, pilotos de Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El equipo oficial Yamaha de MotoGP anunció este domingo por medio de un comunicado que no viajará la próxima semana a Doha para disputar el Gran Premio de Qatar. Según la normativa interna de los trabajadores del fabricante de Iwata, éstos no pueden viajar a zonas donde exista un conflicto bélico en curso, como es el caso de la región del Oriente Medio, donde los Estados Unidos e Israel mantienen una confrontación con Iran, en la que se han visto atacados algunos paíse del Golfo Pérsico, entre ellos Qatar.

Durante las últimas semanas los pilotos y la organizaicón de MotoGP han mantenido un pulso en el que los primeros pedía garantias por parte del promotor del campeonato para viajar, una idea que no gusta a ningúno de los corredores, que hasta última hora han mantenido su presión y reuniones a todos los niveles para no ir a Qatar.

A las seis de la tarde hora de Malasia, Yamaha ofreció el siguiente comunicado:

"Tras una reciente evaluación de la situación en Oriente Medio, Yamaha no ha encontrado motivos suficientes para modificar las restricciones de viaje vigentes en toda la compañía.

En consecuencia, Yamaha ha informado al Grupo MotoGP de su decisión de no participar en el Gran Premio de Qatar de 2026.

Esta decisión responde a la valoración que hace Yamaha de la información disponible en este momento y es independiente de las medidas adoptadas por el Grupo MotoGP y el organizador del evento.

Yamaha mantiene su firme compromiso con MotoGP y espera retomar la competición en el Gran Premio de Portugal".

Tal y como adelantó Motorsport.com, los pilotos redoblaron este viernes y sábado las presiones al organizador para no viajar a Qatar, y se tuvieron que reunir en una oficina prestada por Yamaha en el paddock, ya que el organizador se negó a facilitarles una sala para hacerlo.

Aunque todo parecía indicar que el paddock de MotoGP estaba resignado a viajar a la zona, este golpe de efecto de Yamaha, que deportivamente no se juega absolutamente nada, puede hacer variar el rumbo y la opinión de otros equipos.

De momento se desconoce si Pramac, equipo sátélite de Yamaha y en el que trabajan miembros del fabricante de Iwata, tomará la misma decisión.

También Alex Márquez, que tiene programada una intervención quirurgica este lunes, ha anunciado que se saltará la carrera de Losail para recuperarse con la intención de reaparecer en Portimao.

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