MotoGP GP de Malasia
Mártín se baja de la moto antes de hora y Márquez sufre una fuerte caída
El equipo Aprilia informó de que Jorge Martín, tras completar solo tres vueltas de la Práctica de Sepang, no volverá a subirse hoy a la moto; mientras al mismo tiempo Marc Márquez sufría una dura caída sin consecuencias.
Oriol Puigdemont
Editado: 30 oct 2026, 7:47
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Jorge Martín decidió parar hasta mañana sábado
Foto de: Gold and Goose
Pese a ser declarado apto para seguir adelante con el Gran Premio de Malasia tras sufrir una fractura en la mano derecha en Australia, Jorge Martín solo pudo completar tres vueltas en la sesión Práctica de una hora programada para esta tarde en Sepang, donde solo pudo rodar en 1.59.670. Esta posibilidad entraba en los planes del piloto, pra dosificarse el viernes para intentar completar la jornada del sábado, con la clasificación y la sprint, lo cierto es que las sensaciones en torno a las opciones de seguir compitiendo del madrileño no son muy alagueñas, pero se espera que este sábado pueda volver a salir a pista y seguir adelante con el gran premio.
Al inicio de la Práctica, Martín sufrió una salida de pista, con susto incluido, que pudo salvar. Sin embargo, a falta de poco más de 40 minutos para concluir el entrenamiento, el corredor tomó la decisión de parar, mientras mantenia su brazo en hielo junto junto a su padre y su representante en la parte posterior del box.
"De acuerdo con el Dr. Ángel Charte, director médico de MotoGP, se ha decidido que Jorge Martín no complete la sesión de entrenamientos, con el fin de permitirle recuperarse para el resto del fin de semana", informó Aprilia.
Paolo Bonora, team manager de Aprilia, explicó que "debemos priorizar la jornada de mañana. Es un riesgo seguir corriendo hoy. Hemos decidido, siempre junto al doctor Charte y a nuestro médico, de no seguir", dijo en DAZN.
"Sabíamos que iba a ser difícil. Y ya ha sido muy positivo haber visto a Jorge hoy. Pero no queremos tomar ningún riesgo. Cuando ha tenido el susto, ha sentido que era difícil para él dominar la moto. Ha preferido parar y evaluar la situación mañana por la mañana", seguía Bonora. "El objetivo es recuperar fuerzas y esperar esta noche para ver cómo está Jorge mañana por la mañana".
Justo cuando Martín estaba domando la decisión de parar por el resto de la jornada, Marc Márquez protagonizó una fuerte caída en la curva 15, de izquierdas, golpeándose con fuerza el lado izquierdo del cuerpo contra el asfalto y dando algunas vueltas sobre sí mismo al entrar en la grava de la escapatoria, afortunadamente para el de Ducati, sin concecuencias.
Tras regresar al box, solo nueve minutos después, Márquez volvió a la pista con la segunda moto pero con los mismos neumáticos.
El de Ducati fue el más rápido en la sesión de la mañana, el FP1, en el que Martín solo pudo ser 20º tras completar tres salidas a pista dando cuatro vueltas en cada una de ellas.
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