Joan Mir estuvo muy cerca de su primera victoria en el Gran Premio de Estiria, que finalmente se el escapó por una bandera roja provocada por la caída de Maverick Viñales, una situación que enfureció al corredor de Suzuki, que pasados los días estaba ya más tranquilo al respecto.

“Estoy con ganas de volver a la carga, creo que tenemos buenas sensaciones de las últimas carreras. A ver si podemos seguir donde tenemos que estar. Lo dejamos muy bien en las dos carreras de Austria y en la de Brno”, explicó Mir este jueves en la previa del Gran Premio de Misano.

“Estamos en un momento de forma muy bueno y hay que aprovecharlo, a ver hasta dónde podemos llegar”, añadió.

“Me siento fuerte, creo que estamos en un momento de forma mejor que nunca, estoy bien, puedo ser rápido en pista desde el FP1 y eso marca la diferencia. No quiero crearme expectativas, y mucho menos en esta categoría en la que nunca se sabe lo que puede pasar. En Austria sabíamos que podía ser un buen fin de semana y ahora veremos. Misano no es el circuito más favorable para nosotros, pero creo que podemos hacer un buen trabajo”, analizó el balear.

Sobre lo sucedido con la bandera roja, no quiso ahondar en el tema.

“Me ha ido muy bien descansar. Tampoco hay que darle muchas vueltas a lo que pasó en Austria. Hay que hacer un reset y seguir con el trabajo”.

Sí surgió en la conversación el positivo de Jorge Martín, que no podrá estar en Misano este fin de semana.

“Todos los pilotos estamos un poco nerviosos cuando hacemos los test antes del resultado. Un positivo puede significar decir adiós a todas las opciones de luchar por el campeonato. Ningún piloto se puede permitir perder puntos y es algo que nos da bastante miedo. Jorge Martín ha dado positivo, yo no he tenido ningún contacto con él en Andorra, no hemos coincidido, y espero que se recupere y vuelva pronto”, deseó.

El Mundial de MotoGP, tras dos semanas de descanso, afronta ahora un maratón de 9 carreras en 11 semanas.

“Es lo que decía, no nos podemos permitir nada. Son muchas carreras juntas, una caída, lesión o perderse carreras sería muy decisivo para luchar por las primeras posiciones. Lo tenemos todos en cuenta en un campeonato exprés. Tengo bastantes ganas de afrontar todas estas carreras”.

El corredor de Suzuki también valoró el hecho de que KTM pudo hacer dos test en esta pista, uno con todos sus pilotos titulares.

“KTM está aprovechando al máximo el hecho que pueden hacer test y evoluciones. Han podido rodar muchísimo, no es nuevo, pero ahora siguen probando y aquí también han hecho test. Ellos ahora son fuertes y en este circuito lo serán, veremos en Aragón y Barcelona, pero aquí seguro que habrá que contar con ellos. Guintoli está haciendo un gran trabajo con nosotros, pero no es lo mismo rodar con los pilotos titulares, eso está claro”, zanjó el de Palma.