Faltaban 12 vueltas para el final de la carrera del Gran Premio de Estiria de MotoGP y Joan Mir lideraba cómodamente, con 2.415 segundos de ventaja, sobre Takaaki Nakagami, controlando perfectamente la situación y circulando hacia una victoria casi segura, la primera del joven piloto balear en la clase reina.

Sin embargo, Maverick Viñales –que había tenido problemas con los frenos de su Yamaha, igual que el resto de pilotos de la marca, sobre todo Fabio Quartararo– sufrió un fallo fatal en su M1, teniendo que tirarse de la moto a 220 Km/h a final de recta, impactando la moto contra las barreras e incendiándose de forma más espectacular que peligrosa.

Sin embargo, Dirección de Carrera decidió mostrar la bandera roja y enviar a los corredores a boxes.

En la segunda salida, Mir no pudo estar delante. Sin embargo, logró llegar al final cuarto, detrás de la lucha entre Pol Espargaró y Jack Miller, que aprovechó Miguel Oliveira para llevarse la victoria en esas segundas y definitivas 12 vueltas.

Pol pisó claramente la zona verde en las dos últimas curvas. De hecho, circuló por fuera de la pista en ese tramo, pero no fue sancionado. A diferencia, Jorge Martín, en la carrera de Moto2, tras ganar con todo merecimiento, fue sancionado con un puesto por pisar, milimétricamente, ‘el verde’. Suzuki elevó la voz por la doble injusticia, a la espera de que Dirección de Carrera abra una investigación.

Mir, muy enfadado

“No tengo mucho que decir, está todo visto. Ha sido una pena, me encontraba muy bien, un fin de semana perfecto. Pero hoy no era nuestro día, hay que tomárselo así, hay que extraer lo positivo, estábamos para ganar y hay que trabajar para la próxima carrera”, dijo un disgustadísimo Joan Mir ya bien entrada la tarde en el Red Bull Ring.

“No me gusta ser el vencedor moral de nada, los puntos se los ha llevado Oliveira. Pero sí que hemos dejado un sello. Hemos estado dónde queremos estar y llegará la victoria. Hoy no era el día, pero no me siento vencedor moral. El equipo ha hecho un buen trabajo y merecíamos ganar, pero no lo hemos hecho”, puntualizó.

El enfado de Mir fue en aumento a medida que iba desgranando los acontecimientos.

“Es brutal. Llevo todo el fin de semana que se escabullen de sancionar a la gente. En la Q2 me molestó Dovizioso en el segundo sector y en el warm up otra vez en medio de la pista parado otro piloto”, explicó.

“En carrera me colé un poco (en la primera curva), me fui un poco fuera y me penalizaron. Bien por ellos, cedí posición con mucho gusto, pero no me parece bien que a los demás no les penalicen. A Martín le han quitado una victoria que si entiendes un poco de motos sabes que no ha ganado nada pisando el verde”, ha recordado.

“Pol, al que quiero mucho, en la penúltima curva se ha colado y ha decidido entrar en la última curva por fuera (de la pista). La línea la tenía Jack, él sabía que si entraba por fuera se iba a colar, ha abierto gas y ha vuelto, y no le penalizan. Él sabía que estaba sancionado, porque se iba directo al box, y le han parado y le han metido (en el parque cerrado). Pol lo ha hecho muy bien, pero me quejo del comportamiento de la Dirección de Carrera, porque hay una norma y hay que cumplirla, si no esto es un cachondeo”, argumentó.

Por último, Mir habló sobre el accidente de Viñales que provocó la bandera roja. Al parecer, este fin de semana el suministrador de frenos había introducido unas pastillas más grandes, que Maverick rehusó utilizar. También Mir.

“Yo llevaba las pastillas pequeñas, las de siempre, porque no he tenido ningún problema de frenos en todo el fin de semana. Sabíamos que no íbamos a sufrir con eso. Las Yamaha tienen problemas de frenos toda la semana, salen con las pastillas pequeñas y deciden hacer la carrera. He escuchado que Maverick tenía problemas desde la vuelta 4. Algo muy irresponsable, porque pones en peligro al resto de pilotos. Se ha quedado sin frenos y no ha sido muy responsable por su parte”.

Mientras Suzuki estudia las acciones a emprender, Mir espera una reacción.

“Normalmente cuando alguien provoca una bandera roja se investiga, así que espero que se abra una investigación con este tema”, zanjó.

