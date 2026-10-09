Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín

Mandalika (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi, con una vuelta rápida completaa a 21 minutos para el finall del entrenamiento inaugural del Gran Premio de Indonesia, lideró el arranque del fin de semana, marcando un crono de 1.30.132 que demuestra su buena sintonia con el trazado, en el que ostenta el récord absoluto establecido con la pole position del pasado año (1.28.832), un registro aún lejado a la mejor vuelta de este viernes.

En la parte final de la sesión, Marc Márquez logró escalar hasta la segunda posición en la hoja de tiempos, empleando 237 milésimas más que el italiano. El tercero más rápido fue el líder del campeoanto, Jorge Martín, que paró el crono en 1.30.398, a solo 29 milésimas de la Ducati de Márquez. Los tres completaron este primer entrenamiento con un juego de neumáticos blando delante y medio trasero, con Martín dando 21 vueltas, una más que Bezzecchi y tres más que Márquez.

Pedro Acosta terminó cuarto con la KTM, a solo 28 milésimas de Martín y una décima por delante de Raúl Fernández, que lideró la primera mitad de la sesión, colocando la tercera Aprilia entre los cinco primeros. Franco Morbidelli fue el sexto más rápido, por delante de su compañero Fabio Di Giannantonio.

Marc Márquez, Ducati Team en el evento previo del GP de Indonesia Foto de: MotoGP

Fabio Quargararo fue la primera Yamaha y primera moto japonesa en los tiempos, octavo, a casi siete décimas del más rápido, mejornado el tiempo del ganador aquí el pasado año, Fermín Aldeguer, que sufrió una caída sin, afortunadamente, consecuencias. Alex Márquez completó el top 10, siendo Aldeguer el único piloto, entre todos ellos, que apostó por el compuesto medio delantero.

Alex Rins, que el año pasado hizo aquí su mejor carrera desde que está en Yamaha, fue undécimo, por delante de Enea Bastianini y Pecco Bagnaia, que fue la peor Ducati.

Muy retrasadas terminaron la Honda, con Johann Zarco 14º, Luca Marini 18º y Diogo Moreira, que también sufrió un arrastrón, 20º. Aleix Espargaró, que vuelve a competir tras casi un año sustituyendo a Joan Mir, que sigue de baja médica, fue último a 2.7 de Bezzecchi y a un segundo de Ai Ogura, el japonés de Trackhouse que feu 21º y que tras completar solo diez vueltas se fue al box, primero, y a su oficina en el paddock para no volver a aparcer en la sesión.