Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

A qué hora es hoy la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
A qué hora es hoy la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur y cómo ver

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

Ferrari vuela en rentabilidad, pero hay una marca que ha hecho algo increíble

Coches
Coches
Ferrari vuela en rentabilidad, pero hay una marca que ha hecho algo increíble

Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín

Rins: "El Warm Up no sirve para nada en absoluto; da rabia que lo quiten ahora que yo me voy"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Rins: "El Warm Up no sirve para nada en absoluto; da rabia que lo quiten ahora que yo me voy"

Piastri cree que Red Bull se ha convertido en "el mejor equipo" de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Piastri cree que Red Bull se ha convertido en "el mejor equipo" de la F1 2026

El reto sin precedentes de Singapur para los pilotos de F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
El reto sin precedentes de Singapur para los pilotos de F1 en 2026

Leclerc: "La preparación es buena, pero el problema es el rendimiento puro"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Leclerc: "La preparación es buena, pero el problema es el rendimiento puro"
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Indonesia

Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín

Marco Bezzecchi se anotó la mejor vuelta del FP1 del GP de Indonesia de MotoGP, superando a Marc Márquez y Jorge Martín, que completaron el 'podio' de la sesión.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mandalika (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi, con una vuelta rápida completaa a 21 minutos para el finall del entrenamiento inaugural del Gran Premio de Indonesia, lideró el arranque del fin de semana, marcando un crono de 1.30.132 que demuestra su buena sintonia con el trazado, en el que ostenta el récord absoluto establecido con la pole position del pasado año (1.28.832), un registro aún lejado a la mejor vuelta de este viernes.

En la parte final de la sesión, Marc Márquez logró escalar hasta la segunda posición en la hoja de tiempos, empleando 237 milésimas más que el italiano. El tercero más rápido fue el líder del campeoanto, Jorge Martín, que paró el crono en 1.30.398, a solo 29 milésimas de la Ducati de Márquez. Los tres completaron este primer entrenamiento con un juego de neumáticos blando delante y medio trasero, con Martín dando 21 vueltas, una más que Bezzecchi y tres más que Márquez.

Pedro Acosta terminó cuarto con la KTM, a solo 28 milésimas de Martín y una décima por delante de Raúl Fernández, que lideró la primera mitad de la sesión, colocando la tercera Aprilia entre los cinco primeros. Franco Morbidelli fue el sexto más rápido, por delante de su compañero Fabio Di Giannantonio.

Marc Márquez, Ducati Team en el evento previo del GP de Indonesia

Marc Márquez, Ducati Team en el evento previo del GP de Indonesia

Foto de: MotoGP

Fabio Quargararo fue la primera Yamaha y primera moto japonesa en los tiempos, octavo, a casi siete décimas del más rápido, mejornado el tiempo del ganador aquí el pasado año, Fermín Aldeguer, que sufrió una caída sin, afortunadamente, consecuencias. Alex Márquez completó el top 10, siendo Aldeguer el único piloto, entre todos ellos, que apostó por el compuesto medio delantero.

Alex Rins, que el año pasado hizo aquí su mejor carrera desde que está en Yamaha, fue undécimo, por delante de Enea Bastianini y Pecco Bagnaia, que fue la peor Ducati.

Muy retrasadas terminaron la Honda, con Johann Zarco 14º, Luca Marini 18º y Diogo Moreira, que también sufrió un arrastrón,  20º. Aleix Espargaró, que vuelve a competir tras casi un año sustituyendo a Joan Mir, que sigue de baja médica, fue último a 2.7 de Bezzecchi y a un segundo de Ai Ogura, el japonés de Trackhouse que feu 21º y que tras completar solo diez vueltas se fue al box, primero, y a su oficina en el paddock para no volver a aparcer en la sesión.

Clasificación FP1 MotoGP del GP de Indonesia 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

1'30.132

   172.147  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 18

+0.237

1'30.369

 0.237 171.696  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.266

1'30.398

 0.029 171.640  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 21

+0.294

1'30.426

 0.028 171.587  
5 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 20

+0.402

1'30.534

 0.108 171.383  
6 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+0.571

1'30.703

 0.169 171.063  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+0.631

1'30.763

 0.060 170.950  
8 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 21

+0.651

1'30.783

 0.020 170.913  
9 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14

+0.658

1'30.790

 0.007 170.899  
10 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 18

+0.720

1'30.852

 0.062 170.783  
11 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+0.835

1'30.967

 0.115 170.567  
12 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 20

+0.958

1'31.090

 0.123 170.337  
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 24

+0.995

1'31.127

 0.037 170.267  
14 France J. Zarco LCR 5 Honda 19

+1.168

1'31.300

 0.173 169.945  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.240

1'31.372

 0.072 169.811  
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+1.404

1'31.536

 0.164 169.507  
17 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 21

+1.478

1'31.610

 0.074 169.370  
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 18

+1.580

1'31.712

 0.102 169.181  
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 20

+1.606

1'31.738

 0.026 169.133  
20 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.635

1'31.767

 0.029 169.080  
21 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 10

+1.747

1'31.879

 0.112 168.874  
22 Spain A. Espargaró Honda 41 Honda 19

+2.777

1'32.909

 1.030 167.002  
Ver resultados
Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Rins: "El Warm Up no sirve para nada en absoluto; da rabia que lo quiten ahora que yo me voy"
Siguiente artículo A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Rins: "El Warm Up no sirve para nada en absoluto; da rabia que lo quiten ahora que yo me voy"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Rins: "El Warm Up no sirve para nada en absoluto; da rabia que lo quiten ahora que yo me voy"

Márquez: "Puede sonar ambicioso, pero el objetivo es estar lo más cerca posible del pleno"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Márquez: "Puede sonar ambicioso, pero el objetivo es estar lo más cerca posible del pleno"

Espargaró: "Volver a competir en MotoGP es como intentar subir a un tren en marcha"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Espargaró: "Volver a competir en MotoGP es como intentar subir a un tren en marcha"
Más de
Marc Márquez

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

Márquez cree que los pilotos de MotoGP se acabarán uniendo, como ocurre en la Fórmula 1

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Márquez cree que los pilotos de MotoGP se acabarán uniendo, como ocurre en la Fórmula 1

Vídeo del 'Inside Ducati': Márquez sonríe, y baila, tras el '37' de Japón

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Vídeo del 'Inside Ducati': Márquez sonríe, y baila, tras el '37' de Japón
Más de
Aprilia

Martín: "Firmo ahora mismo ganar el Mundial con una sola victoria"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Martín: "Firmo ahora mismo ganar el Mundial con una sola victoria"

El cambio de formato divide a la parrilla de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
El cambio de formato divide a la parrilla de MotoGP

Bezzecchi: "Estamos ante el mejor Martín y el mejor Márquez del año; yo tengo que mejorar"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Bezzecchi: "Estamos ante el mejor Martín y el mejor Márquez del año; yo tengo que mejorar"

Últimas noticias

A qué hora es hoy la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur y cómo ver

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
A qué hora es hoy la clasificación sprint de F1 2026 en Singapur y cómo ver

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo verla

Ferrari vuela en rentabilidad, pero hay una marca que ha hecho algo increíble

Coches
Auto Coches
Ferrari vuela en rentabilidad, pero hay una marca que ha hecho algo increíble

Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín